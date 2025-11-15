Horóscopo: cómo será tu semana del 16 al 22 de noviembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Cierta tensión en la pareja. Hacen demandas que no está dispuesto a satisfacer o no sabe el modo de hacerlo. Inténtelo. Bien con los amigos.

DINERO: Apuntará alto, pero se le hará cuesta arriba progresar. Mil dudas financieras o vocacionales. Déjese ayudar.

CLAVE DE LA SEMANA: Soñar es saludable. No le tenga miedo a la fantasía.

21/4 al 21/5

AMOR: Bien dispuesto al compromiso. Un apasionado romance se consolida antes de lo previsto. Se llevará mejor que nunca con parientes cercanos.

DINERO: Un repunte excepcional. Si se pone en acción apreciará buenos resultados. Su economía con una inteligente inversión.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje estar, tiene que aprovechar el día de hoy.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Algo vulnerable, toma distancia esta semana de todo aquello que lo afecta. La familia, los amigos y la pareja lo protegen incluso de sí mismo.

DINERO: Tiempo de comenzar una empresa. Para crecer es positivo asumir nuevos riesgos, siempre que elija el momento justo.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome partido, si intenta conciliar con todos no lo logrará.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Confianza e intimidad. Semana perfecta para afianzar su matrimonio o empezar de nuevo con alguien casi ideal. Tiempo de reconciliarse.

DINERO: Trabas menores en el trabajo. Tiene herramientas de sobra para poner en su lugar a quien no lo sabe valorar.

CLAVE DE LA SEMANA: Explique sus planes antes de actuar y será escuchado.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: La posición adversa de Venus afecta sus emociones. Personas muy dependientes lo agotan. Ponga límites a la invasión, será muy positivo.

DINERO: La evolución de su economía es buena, aunque depende de cualquier acuerdo que lleve a cabo. Ayuda de socios y familia.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que le hagan favores que no pidió; le saldrán caros.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Las cosas cambian para mejor. Lo escuchan y respetan. Muy acompañado y comprendido por los que tanto ama. Fin a los problemas de familia.

DINERO: La seriedad para los negocios es su capital… si sabe hacerse valer. Exponga sin temor sus ideas y téngase fe.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga el entusiasmo en vez de acompañar la depresión de los demás.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No habrá fuerza capaz de doblegarlo. Sea tan comprensivo como tenaz. La alianza de pareja sigue en pie, por eso no decida por los dos.

DINERO: Comprometido a fondo con el trabajo. Estará muy concentrado. No venda ni compre bienes sin un asesoramiento cuidadoso.

CLAVE DE LA SEMANA: La constante crítica puede dañar su relación con los demás.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con buenos modos conseguirá lo que quiera. La familia exigirá una actitud protectora y a la vez más democrática de su parte. Choques menores.

DINERO: Si buscaba negocios fáciles, olvídelo. Fuerzas planetarias indican una negociación trabajosa pero luego gran estabilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Si anda sobre suelo resbaladizo, toda prudencia será poca.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Poca energía para afrontar los conflictos domésticos. Impaciente ante tanta presión. Momento para clarificar la mente y el corazón.

DINERO: Sin complicaciones comerciales. Tiempo de hacer sociedades inteligentes y actualizar sus conocimientos día a día.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene que ser sincero consigo mismo, sin miedo a que lo rechacen.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Con Venus a favor, irá más tranquilo por la vida. Probable conmoción familiar que supera con creces. Si unos amigos se van, otros llegan.

DINERO: Acepta desafíos con espíritu guerrero, en especial si se trata de mantener su bienestar al nivel de siempre.

CLAVE DE LA SEMANA: La creatividad es un capital valioso, hágalo circular.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Si busca enamorarse esté atento. Puede conocer a una persona interesante, aunque si se deja guiar por el prejuicio todo quedará en nada.

DINERO: Le irá bien en los negocios. Vida social con un par de sobresaltos. Cuide que la falta de energía no le juegue en contra.

CLAVE DE LA SEMANA: Necesita gente de confianza para delegar y estar acompañado.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Estabilidad. Semana ideal para reencuentros románticos. Al llegar a casa tendrá la paz que necesita. Diez puntos en la economía familiar.

DINERO: Nuevos vínculos comerciales. Conseguirá ese empleo o ese crédito que cambiará su suerte. Hágase respetar sin prepotencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Intente no involucrarse en la competencia entre dos colegas.