Horóscopo: Cómo será tu semana del 9 al 15 de noviembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: El mundo a sus pies. Tendrá una oportunidad en las lides de la conquista y el éxito social. Su buen humor romperá con los diques emocionales.

DINERO: Usará como nunca sus influencias. Cuando sea preciso actuar, deje las dudas de lado y avance con plena confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiene un puesto de autoridad, respete las reglas.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Dispuesto a defenderse ante la menor provocación. Estará en su derecho, pero tenderá a exagerar. En la pareja lo esperan nuevos caminos.

DINERO: Impecables decisiones financieras. Si no escucha al otro corre el riesgo de enemistarse con quien menos le conviene.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga sus cambiantes estados de ánimo bajo control.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: A prueba de presión externa. Interferencias a la hora de estar con sus seres queridos no lo afectan. Buena relación con hermanos y amigos.

DINERO: Saldrá indemne de situaciones incómodas, muchas provocadas por un tercero para restarle protagonismo. Defiéndase.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga el contacto con personas influyentes que aprecia.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Período confuso en sus relaciones afectivas. Evite el control del otro, pero también modere sus celos. Gente cercana sigue sus buenos consejos.

DINERO: Se estancan sus conflictos financieros, manténgase en calma mientras busca alternativas. Buenas inversiones lo fortalecen.

CLAVE DE LA SEMANA: Enfrente los desafíos laborales con espíritu deportivo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Bien en las alianzas familiares y en los grupos de amigos. Pasa por alto aquello que antes lo hubiera alejado del otro. Gran flexibilidad.

DINERO: Sea constante, reflexivo y moderado porque gente de poder le hace sombra. Acate las nuevas normas que le impongan.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por el chantaje emocional de nadie.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Tiempo de pasión y dulzura. Sensible como nunca al encanto y la belleza. En la intimidad de maravillas, aunque no tan bien en lo familiar.

DINERO: Resultados lentos en proyectos iniciados hace meses. Dará sus primeros pasos en un nuevo trabajo o negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga valer sus derechos. Peor será que reaccione a destiempo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Desencuentros con parejas posesivas, ya que usted aprecia como nadie la libertad. La decisión final no debe ser precipitada. Todo se acomodará.

DINERO: Próximo a lanzarse a la conquista de nuevos horizontes. Con sentido común se abrirá camino, pero no se precipite.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien mucho abarca poco aprieta. Haga lo que pueda.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Conflictos a resolver. Ante propuestas fuera de lo común, su pareja primero dirá no pero… después lo considera y accede sin más presiones.

DINERO: Increíble rendimiento mental. Para no saturarse le conviene alternar trabajo con bastante ocio.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje estar si tiene que pedir ayuda financiera.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Sin ganas de discutir, renunciará al debate. Quienes lo conocen se sorprenderán ¿Su pareja demanda demasiada atención? ¡Salga con amigos!

DINERO: Intranquilo en lo económico. Lo bueno es que entabla nuevos contactos. La ansiedad no ayuda así que serénese.

CLAVE DE LA SEMANA: Si socios o colaboradores lo enfrentan, mejor ceder.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Lo pasado, pisado. Milagrosamente, sus sentimientos se equilibran y en muchos casos un romance alegra la existencia de Capricornio.

DINERO: Espere antes de realizar operaciones importantes. Alerta con los que no demuestran con hechos eso que afirman.

CLAVE DE LA SEMANA: Es momento de establecer nuevos compromisos sin miedo a errar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Por el momento no piense en compromisos serios. Lo más probable es que su reticencia produzca efectos en la pareja; esté preparado.

DINERO: Su sistema financiero se equilibra. Es tiempo de logros. Si busca aplausos hallará un público bien predispuesto.

CLAVE DE LA SEMANA: Todo marcha favorablemente, pero no festeje antes de tiempo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Tenga paciencia con los imprevistos y acepte las locas razones del corazón. Conocerá a un ser muy emocional y tocarán el cielo con las manos.

DINERO: Se agota, pero vale la pena cualquier esfuerzo. Le harán ofertas interesantes imposibles de descartar.

CLAVE DE LA SEMANA: No trate de explicar lo que siente o terminará confundido.