Horóscopo: cómo será tu semana del 23 al 29 de noviembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Puede que se sienta más solo que de costumbre, pero los desencuentros lo perturban menos en la medida en que se mantenga ocupado.

DINERO: Apunte alto y conseguirá un lugar en el mundo. Cierta desunión con sus colegas. A mayor orden en sus papeles, mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: No juegue con la suerte en cuestiones legales.

21/4 al 21/5

AMOR: Los planetas favorecen su vínculo de pareja. Deje en manos profesionales las decisiones delicadas de familia que angustian.

DINERO: No es tiempo de independencia, sino de inteligente asociación. Con la ayuda adecuada llegará muy lejos.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuanto más rodeado de gente esté, mucho mejor.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Demasiados amores para elegir. No deseará comprometerse a fondo, por eso aquel que fuerce situaciones será frenado sin previo aviso.

DINERO: Sometido a grandes presiones por parte de personas con autoridad. No dé el brazo a torcer pero sea cuidadoso.

CLAVE DE LA SEMANA: Aguarde, será un período confuso para inversiones.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Usted y su pareja coincidirán en casi todo lo que digan, piensen y hagan. Eso les permitirá amoldarse a las exigencias del presente.

DINERO: Victoria final, luego de una lucha sostenida. Con energía para ser ganador. Apoyo de jefes y colegas.

CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a la suerte; espere de la vida lo mejor.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Su entusiasmo habitual resultará algo infantil para la realidad que le toca. Es buen momento para poder asumir mayores y compromisos.

DINERO: Contratiempos que lo obligan a sacar fuerzas de la flaqueza. Tiene que minimizar los daños y obtener rédito de su esfuerzo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si un error se repite, cambie su estrategia ya.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Puede que le pesen las responsabilidades familiares, pero al compartirlas resultan llevaderas. No cargue con la parte más difícil.

DINERO: Podrá solo y con todo. Lo ayuda su natural obstinación. Momento apto para reuniones y acuerdos ventajosos.

CLAVE DE LA SEMANA: A la hora de superar grandes obstáculos más vale maña que fuerza.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Los demás están en sus cosas y usted va a la deriva. Desencuentros en casa que lo agotan. Lo salva la camaradería de amigos del alma.

DINERO: Nada de quedarse haciendo planes, es más oportuna la acción que la reflexión. Trate de ponerse de acuerdo con sus colegas.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuestión de encontrar un punto medio entre el deseo y el deber.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Determinación y paciencia con la familia. Todos los planetas lo favorecen. Olvídese del qué dirán, sea usted mismo en el amor: triunfará.

DINERO: Es hora de soltar amarras, de independizarse. Tómese su tiempo para hacerlo, pero no pierda el objetivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Libérese, lo mejor es romper con los prejuicios.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Momento ideal para los románticos. Bajar todas sus defensas será la mejor política. Si le piden mayor compromiso… prometa pensarlo.

DINERO: La imagen no importa, el resultado es lo esencial. Tendrá logros concretos. Mil gastos, lo mejor será tener una reserva.

CLAVE DE LA SEMANA: Póngase en marcha hoy mismo. Pensar no ayudará.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En dulce sintonía con su pareja. Gracias a una muy buena comunicación, reina la armonía en todos sus vínculos. Se afianza la relación.

DINERO: Ante un cambio profesional positivo. Para dar el gran salto tendrá que tener muy en cuenta al grupo o equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Aceptar las ideas ajenas no es debilidad, sino sabiduría.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Sin tiempo para socializar o divertirse. Tantas responsabilidades alteran su humor y generan roces. Hagan juntos algo que les guste.

DINERO: La suerte favorece a gente con más experiencia. No es momento para la independencia laboral. Espere un poco.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga lo que la intuición le dicte en materia de amores.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Vientos de libertad y expansión en los afectos. La alegría es posible. Muy unido a su pareja y a su familia, incluso la política.

DINERO: Gran brillo intelectual. Tendrá suerte en juicios o contratos a la firma. El ejemplo es escuela, enseñe con sus actos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien querido faltó a su palabra, intente saber por qué.