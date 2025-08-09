Horóscopo: cómo será tu semana del 10 al 16 de agosto de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Tenderá a hacer castillos en el aire. Trate de ver al otro tal como es y no como secretamente sueña que sea. Evite que otros decidan por usted.

DINERO: Bueno para iniciar negocios o sociedades. Emociones contradictorias teñirán las decisiones comerciales que tome estos días.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga equipo con un asesor confiable y realista.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus en el área de la conexión augura dulcísimos momentos. Tiempo de un afecto más puro y más genuino, producto de la mutua aceptación.

DINERO: Un pequeño traspié económico que lo desestabiliza. Superará todo con rapidez y volverá a ser el de siempre.

CLAVE DE LA SEMANA: Su propio cambio transformará a quienes lo rodean.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Crecimiento sostenido. Habrá penas, pero serán pocas. A gusto con quienes hoy lo rodean, compartirá gratos momentos con su pareja y amigos.

DINERO: Aproveche para viajar y comerciar. Se adapta a los cambios del entorno, sacando provecho de lo que toque en suerte.

CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá que organizarse el doble que de costumbre.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Ceden las resistencias de quien tanto desea. De elegir con la cabeza pasará a elegir por instinto. Emociones genuinas, muy reveladoras.

DINERO: Los negocios prosperan. Hay abundancia, pese a que corre aún cierto riesgo de engaños o estafas menores. Cuídese.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje la culpa y el miedo de lado y experimentará una liberación.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Molestas discusiones de pareja. El apego a viejos afectos podría causar conflicto con su grupo de pertenencia. Pase página de un examor.

DINERO: Muy bien si se juega por sus convicciones. ¿Le interesa un negocio que requiere de un capital mínimo? Tiene sentido arriesgar.

CLAVE DE LA SEMANA: Solo no podrá conseguir lo mismo que logre en buena compañía.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Si se cierra una etapa amorosa ya podrá en breve comenzar de nuevo. Con la pareja comparte momentos de juego y pasión. Muy cerca de un amigo.

DINERO: Tendrá que prepararse si pretende asumir el mando. Impóngase, defienda su lugar y cumpla sus deberes con seriedad.

CLAVE DE LA SEMANA: Si está en deuda con alguien, no se haga el distraído.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No reprima sus emociones. En la familia podrían reavivarse viejos resentimientos. Mantenga vivo el diálogo y actúe con objetividad.

DINERO: Si se organiza bien, mejoran sus finanzas. Esté alerta a las señales del mercado y no deje pasar ninguna oportunidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada más violento que forzar a otro a cambiar. Aceptación.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Los comentarios negativos regresan como un boomerang; no escuche. Buen equilibrio emocional. Parejas más unidas. Su familia hará frente común.

DINERO: Diplomacia. Recuerde tratar con delicadeza al cliente; y al empleador nada de morder la mano que le da de comer.

CLAVE DE LA SEMANA: Escuche siempre las razones ajenas antes de prejuzgar.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Romance y placer, aunque el idilio podría durar un tiempo limitado. Un pariente cercano le dirá dolorosas verdades; escúchelo con humildad.

DINERO: No se distraiga en el momento de concretar operaciones comerciales. Algo podría desordenarse a último momento.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite el miedo al futuro o no disfrutará su momento de gloria.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Por descubrir con quién desea compartir su futuro. No juegue con fuego; una persona sumisa podría responderle con insospechada ferocidad.

DINERO: Final abierto. Mucho depende de quienes lo acompañarán en el camino de su crecimiento económico de aquí en más.

CLAVE DE LA SEMANA: Supervise a sus colaboradores pero dándoles libertad de acción.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Sentimentalmente regular. Poco diálogo con su pareja pese a que tienen mucho para decirse. Asume su responsabilidad en una situación límite.

DINERO: Se adapta a las circunstancias con alegría y fuerza. En tiempos inéditos como este, el secreto está en crear sobre la marcha.

CLAVE DE LA SEMANA: Ubíquese, los compañeros de trabajo no son familia.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Pondrá lo mejor de sí, aunque no reciba aún su merecido reconocimiento. Trascendentes encuentros, unos amistosos y otros de gran pasión.

DINERO: Resuelve con precisión un conflicto de trabajo. Obtendrá ganancias, aunque tal vez no cumplan con sus expectativas.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite presionar a quien se siente confundido o desanimado.