Horóscopo: cómo será tu semana del 26 de octubre al 1° de noviembre de 2025

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: El destino lo compensa. Descubrirá cuánto lo atrae un supuesto enemigo. El romance más apasionado de su vida podría estar muy próximo.
DINERO: Su economía bajo control. Deja de ser un simple espectador de hechos para tomar las riendas de sus finanzas y su organización.
CLAVE DE LA SEMANA: A veces hay que imponerse sin tanta diplomacia para hacerse respetar.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: A menos que ponga freno a tanta demanda, su malestar irá en aumento. Necesitará tiempo para evaluar quién tiene o no razón en la familia.
DINERO: Los demás no esperan que usted señale problemas, sino que buscan soluciones. Se planta ante gente con autoridad.
CLAVE DE LA SEMANA: Le resultará sencillo aceptar las diferencias.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Buen comienzo para las relaciones que se inician y un apacible convivir para los demás. Mutua gratitud en la pareja. Se reúne la familia.
DINERO: Mil exigencias pero tómelo con calma. Semana ideal para organizar su agenda pero no para jugadas de riesgo.
CLAVE DE LA SEMANA: Siga actuando con compromiso, pero evite controlarlo todo.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Pausa al corazón que entra en un breve letargo. Le costará expresarse con libertad, aunque tendrá la oportunidad de conocer gente inquieta.
DINERO: A mano con sus acreedores, por lo que pronto pasa al frente. Estará mejor encaminado si se integra a un grupo.
CLAVE DE LA SEMANA: Nada de secretos, prefiera los amores a la luz del día.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Con la bendición de tener a su alcance un amor claro como el agua. Reconquista a esa pareja que tanto quiso o gana pronto un corazón esquivo.
DINERO: Poca adrenalina en su trabajo. Hará cambios imprescindibles aunque algo lentos y difíciles para usted.
CLAVE DE LA SEMANA: Enfrente con fuerza el peligro, sin sacrificar su seguridad.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: El corazón está en un fastidioso compás de espera. Las diferencias no se resuelven. Busque mejor la palabra que llegue al corazón del otro.
DINERO: Con envidiable fortuna financiera. Se destacará gracias a su fuerte presencia y a su actitud ejecutiva.
CLAVE DE LA SEMANA: Para no caer al vacío, mire fijo el horizonte. Hay futuro.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: La sensatez dejará de regir cada acto y se deja llevar por el corazón. Tensión con una figura de autoridad que no respeta lo que siente.
DINERO: Algo mareado con las exigencias del trabajo. Delegue y respete las limitaciones del otro.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuente más con sus pares. Solidaridad y amistad.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Las vueltas de la vida harán que se repitan vivencias que no supo resolver. Esta vez será más sabio. Feliz por la armonía familiar.
DINERO: Desaparece toda traba financiera. Se pondrá en movimiento, física y mentalmente. Defina situaciones.
CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de convertir las ideas en hechos.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Atractivo como nunca y menos ambiguo que de costumbre. Si estaba en una crisis de pareja se darán una segunda oportunidad. De mutuo acuerdo.
DINERO: Negociaciones delicadas con alta probabilidad de éxito. Pone la piedra fundamental en una obra importante.
CLAVE DE LA SEMANA: No deje que las críticas infundadas lo desanimen.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Suelte amarras y el destino lo llevará en dirección correcta. Amores contrariados quedan atrás y da la bienvenida a sentimientos nuevos.
DINERO: Presiones externas se traducen en un constante estado de ansiedad. Pronto recuperará los espacios que relega hoy.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuando la confusión es grande conviene olvidar todo y partir de cero.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Un imprevisto impacta fuerte en su relación de pareja. Emocionalmente bien ubicado, aunque no será una etapa muy serena. Desaparecen dudas.
DINERO: Se adaptará a una situación desconocida. Tendrá que mantenerse alerta, especialmente si tiene gente a cargo.
CLAVE DE LA SEMANA: Si el río suena, agua lleva. Atento, aun si todo está bajo control.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Intenta pasar más tiempo en familia y se ocupa sobre todo de los más jóvenes. Gente que trata de seducirlo, pero no es el momento ideal.
DINERO: Bien en los negocios, los estudios y la vida social. Organice números, puede tener un par de pequeños gastos inesperados.
CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche los breves períodos de serenidad para descansar.
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Cuál es la actividad que recomienda Harvard y vas a poder probar en el festival que se hace en Palermo
- 2
Bienestar Fest 2025: el Rufián guiará una experiencia imperdible en Palermo
- 3
De la puna a las yungas: un trekking de cuatro días en el corazón jujeño para acariciar las nubes
- 4
Vení al Bienestar Fest a descubrir la terapia que trabaja con hipnosis y en una sesión desbloquea traumas de toda la vida