Horóscopo: cómo será tu semana del 5 al 11 de octubre de 2025

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Avanzará tan rápido que los afectos quedan atrás. Distancia emocional. Luego de la pasión comienzan las confusiones. En conflicto.
DINERO: Llega a la meta en la mitad del tiempo calculado. Tal vez precise hacer sacrificios en nombre del progreso.
CLAVE DE LA SEMANA: No se ate a quien viene en caída libre.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: El objetivo es claro: buena comunicación. Puede que su pareja esté algo distante, pero eso no es alarmante. Sea realista y no se asuste.
DINERO: Sin ceder en ninguna negociación. Esa tendencia a salirse con la suya puede jugarle en contra; cuidado.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga los cambios adecuados pero sin dejarse influenciar.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Hipersensibilidad. Tenderá a ofenderse así como a entablar mil luchas de poder. Por fortuna, los parientes respetarán su territorio.
DINERO: Podrían frustrarse sus objetivos primordiales por falta de organización. Tal vez un tercero sea el responsable.
CLAVE DE LA SEMANA: Si delega, que sea bajo su constante supervisión.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Un espléndido capítulo en su historia de amor. Ilusiones. Si es muy dependiente de la familia logrará ir por la vida sin tanto apoyo.
DINERO: Cerrará tratos bien guiados por sus asesores y un infalible instinto comercial. Etapa de crecimiento.
CLAVE DE LA SEMANA: Si hay disputas laborales, manténgase al margen.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Profundiza una relación amistosa, pero el amor romántico sigue en lista de espera. Sin novedad para solos y solas. Nuevas promesas.
DINERO: Leo es un maestro del rendimiento y la popularidad. Esos talentos y una cuota generosa de improvisación le aseguran mil progresos.
CLAVE DE LA SEMANA: Las emociones no tienen lógica, entréguese de lleno a la pasión.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Bien en su vida privada gracias a una intensa actividad social. Sus vínculos mejoran, incluso aquellos desgastados. Haga las paces.
DINERO: Por fortuna la situación mejora. Tal vez tenga menos trabajo, pero en breve aumentan sus ingresos.
CLAVE DE LA SEMANA: Más que otro signo precisa una rutina saludable; recuérdelo.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: No baje la guardia, podría haber un frente de tormenta. Tendrá que decir adiós a muchas ilusiones; será bueno ver la realidad.
DINERO: Los deberes cotidianos le pesan. Poca ayuda externa, así que le conviene ser práctico y ahorrar energías.
CLAVE DE LA SEMANA: Si va por la vida sin pedir ayuda terminará agobiado.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Luego de un prolongado aislamiento recupera el tiempo perdido. Las parejas consolidadas serán las que mejor se lleven.
DINERO: Quienes estaban en crisis resolverán su déficit muy pronto. Hará falta demostrar que usted es quien manda.
CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No pierda de vista cuál es su negocio.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Se comprometerán muchas parejas que navegaban en un mar de dudas. Para los que siguen solos será mejor abrirse a gente nueva.
DINERO: Aceptable período para las finanzas. Si suma sentido común a su suerte, tiene un mundo de beneficios por delante.
CLAVE DE LA SEMANA: Si juega a dos puntas puede quedarse sin nada. Elija.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: La desconfianza y el aislamiento quedaron atrás. Tiempo de construir un cálido nido para usted y su familia. Precisa afecto y lo tendrá.
DINERO: Estará más optimista que de costumbre y la realidad acompañará ese buen estado de ánimo. Ganancias netas.
CLAVE DE LA SEMANA: Si debe debatir con gente muy preparada, infórmese antes.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: En vez de discutir, trate de conciliar. La familia cuestiona, pero cede aunque solo si usted se lo propone. Actúe junto a su pareja.
DINERO: Ponga sus bienes a buen resguardo, en especial si necesita desembolsar una suma importante o confiarle a alguien su capital.
CLAVE DE LA SEMANA: Compartir actividades servirá para hallar algo en común.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Momentos felices y uniones estrechas. Si no tiene pareja estable, pero está listo para un compromiso serio puede que sea su gran momento.
DINERO: Privilegios que le corresponden. Es fundamental que no se resista a ser parte de un equipo o la pasará mal.
CLAVE DE LA SEMANA: No al individualismo. Mejor será que trabaje en grupo.
