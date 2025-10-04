Horóscopo: cómo será tu semana del 5 al 11 de octubre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Avanzará tan rápido que los afectos quedan atrás. Distancia emocional. Luego de la pasión comienzan las confusiones. En conflicto.

DINERO: Llega a la meta en la mitad del tiempo calculado. Tal vez precise hacer sacrificios en nombre del progreso.

CLAVE DE LA SEMANA: No se ate a quien viene en caída libre.

21/4 al 21/5

AMOR: El objetivo es claro: buena comunicación. Puede que su pareja esté algo distante, pero eso no es alarmante. Sea realista y no se asuste.

DINERO: Sin ceder en ninguna negociación. Esa tendencia a salirse con la suya puede jugarle en contra; cuidado.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga los cambios adecuados pero sin dejarse influenciar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Hipersensibilidad. Tenderá a ofenderse así como a entablar mil luchas de poder. Por fortuna, los parientes respetarán su territorio.

DINERO: Podrían frustrarse sus objetivos primordiales por falta de organización. Tal vez un tercero sea el responsable.

CLAVE DE LA SEMANA: Si delega, que sea bajo su constante supervisión.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Un espléndido capítulo en su historia de amor. Ilusiones. Si es muy dependiente de la familia logrará ir por la vida sin tanto apoyo.

DINERO: Cerrará tratos bien guiados por sus asesores y un infalible instinto comercial. Etapa de crecimiento.

CLAVE DE LA SEMANA: Si hay disputas laborales, manténgase al margen.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Profundiza una relación amistosa, pero el amor romántico sigue en lista de espera. Sin novedad para solos y solas. Nuevas promesas.

DINERO: Leo es un maestro del rendimiento y la popularidad. Esos talentos y una cuota generosa de improvisación le aseguran mil progresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Las emociones no tienen lógica, entréguese de lleno a la pasión.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Bien en su vida privada gracias a una intensa actividad social. Sus vínculos mejoran, incluso aquellos desgastados. Haga las paces.

DINERO: Por fortuna la situación mejora. Tal vez tenga menos trabajo, pero en breve aumentan sus ingresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Más que otro signo precisa una rutina saludable; recuérdelo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: No baje la guardia, podría haber un frente de tormenta. Tendrá que decir adiós a muchas ilusiones; será bueno ver la realidad.

DINERO: Los deberes cotidianos le pesan. Poca ayuda externa, así que le conviene ser práctico y ahorrar energías.

CLAVE DE LA SEMANA: Si va por la vida sin pedir ayuda terminará agobiado.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Luego de un prolongado aislamiento recupera el tiempo perdido. Las parejas consolidadas serán las que mejor se lleven.

DINERO: Quienes estaban en crisis resolverán su déficit muy pronto. Hará falta demostrar que usted es quien manda.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No pierda de vista cuál es su negocio.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Se comprometerán muchas parejas que navegaban en un mar de dudas. Para los que siguen solos será mejor abrirse a gente nueva.

DINERO: Aceptable período para las finanzas. Si suma sentido común a su suerte, tiene un mundo de beneficios por delante.

CLAVE DE LA SEMANA: Si juega a dos puntas puede quedarse sin nada. Elija.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: La desconfianza y el aislamiento quedaron atrás. Tiempo de construir un cálido nido para usted y su familia. Precisa afecto y lo tendrá.

DINERO: Estará más optimista que de costumbre y la realidad acompañará ese buen estado de ánimo. Ganancias netas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si debe debatir con gente muy preparada, infórmese antes.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: En vez de discutir, trate de conciliar. La familia cuestiona, pero cede aunque solo si usted se lo propone. Actúe junto a su pareja.

DINERO: Ponga sus bienes a buen resguardo, en especial si necesita desembolsar una suma importante o confiarle a alguien su capital.

CLAVE DE LA SEMANA: Compartir actividades servirá para hallar algo en común.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Momentos felices y uniones estrechas. Si no tiene pareja estable, pero está listo para un compromiso serio puede que sea su gran momento.

DINERO: Privilegios que le corresponden. Es fundamental que no se resista a ser parte de un equipo o la pasará mal.

CLAVE DE LA SEMANA: No al individualismo. Mejor será que trabaje en grupo.