Jennifer Aniston, 57 años, sobre cómo se cuida: “Antes pensaba que entrenar era transpirar durante 45 minutos o una hora”

“Siempre priorizó el estado físico, pero ahora es más inteligente a la hora de entrenar”, resume la revista People en una entrevista reciente con Jennifer Aniston, una de las principales celebridades referentes del mundo wellness.

La actriz de 57 años es la principal embajadora de Pvolve −un método de entrenamiento físico de bajo impacto que combina fuerza funcional, pilates, resistencia y movilidad articular− que, según contó, es la actividad con la que hoy en día se mantiene en forma. Aseguró también que la práctica le permite desafiar todas las partes de su cuerpo y con solo 20 minutos de ejercicio se hace la diferencia.

“El entrenamiento de fuerza fue lo que más diferencia hizo”, dijo respecto de la variante del método que más beneficiosa le resultó para su salud y estética. También explicó: “A medida que me fui educando sobre el cuerpo, pude volverme más fuerte de lo que jamás había pensado”.

Veinte minutos y una dieta sin culpas

Durante años, reveló Aniston a la publicación, creyó que un entrenamiento solo valía si duraba más de una hora. “Pensaba que entrenar era transpirar durante 45 minutos o una hora, ya sea corriendo en una cinta o haciendo aeróbica. Si no, no servía de nada”, recordó. Y continuó: “Estoy muy agradecida de que eso no sea cierto”.

Cuando se trata de mantenerse motivada por su cuenta, el secreto es simple. “Me digo a mí misma: ‘Podés hacer cualquier cosa en solo 20 minutos’”, reveló. Aclaró que, si lo que falta son ganas y ánimo −y no hay cansancio ni dolor muscular de por medio−, se repite recordando lo bien que se siente al terminar de ejercitar: “Vas a sentirte mucho mejor después”.

Acompaña el movimiento físico con una alimentación equilibrada. De acuerdo con la protagonista de Friends, sigue el ‘plan 80/20′: el 80% del tiempo come platos saludables y equilibrados. El 20% restante, contó, “me doy días en los que puedo comer lo que quiero. No me privo”.

Como ya había contado en entrevistas previas, no sigue una dieta a rajatabla y un infaltable en su semana es el súper licuado de bananas, cerezas, moras, un polvo de vegetales verdes, péptidos de colágeno, cacao en polvo, gotas de stevia y leche de almendras.

Beneficios del método Pvolve

Tiempo atrás, Alejandro Mezzarapa, reconocido entrenador personal, le contó a LN Bienestar que esta práctica imita el movimiento cotidiano con el uso de elementos extra o simplemente con el peso corporal. Destacó, además, que no solo fortalece y define los músculos, sino que entre sus beneficios se encuentran: la mejora de la movilidad, la estabilidad y la conexión entre el cuerpo y la mente.

“La idea es que se ejercite todo el cuerpo: desde el tronco superior, pasando por los hombros y la espalda, hasta los abdominales y el tren inferior”, dijo el coach.

Otro punto interesante de la propuesta de Aniston que destacó Mezzarapa es que cada uno puede regular la intensidad del entrenamiento de acuerdo a su condición física: “El que prefiere puede arrancar usando su propio peso y a medida que avanza y adquiere confianza y destreza, puede incursionar en los elementos”, sentenció.