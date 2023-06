Jennifer Aniston lo practica. El método Pvolve que a los 54 años elige para tonificar su cuerpo

escuchar

Lo que dice y lo que hace, rápidamente se viraliza y se convierte en tendencia. Y las últimas semanas no fueron la excepción para la protagonista de Friends, Jennifer Aniston, quien revolucionó las redes sociales al mostrar su nueva práctica de entrenamiento. Quienes la siguen, saben que la exitosa actriz es una persona activa y pendiente de su cuidado personal: en distintas entrevistas y alfombras rojas ha manifestado su afición por meditar, alimentarse en forma saludable y llevar un descanso de calidad. Y en materia de actividad física, siempre está a la vanguardia.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 42 millones de seguidores, contó acerca de su incursión por el método Pvolve, una novedosa disciplina que tal como explica Alejandro Mezzarapa, reconocido entrenador personal, combina ejercicios funcionales de bajo impacto con equipos basados en resistencia y fuerza.

Su puesta en marcha “imita el movimiento cotidiano con el uso de elementos extra o simplemente con el peso corporal”, comenta el coach. El objetivo, además de fortalecer y definir los músculos, es mejorar la movilidad, la estabilidad y la conexión entre el cuerpo y la mente, ejes imprescindibles ya que, “a medida que pasan los años, se genera una disminución gradual de las capacidades físicas y mentales de los individuos que tienen que ver con los daños acumulados en las moléculas y las células de organismo”, comenta Ramiro Heredia, médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas José de San Martín (M.N. 117882).

El método Pvolve: ¿es efectivo?

Si bien se trata de una técnica que desembarcó recientemente en el mundo del fitness, lo cierto es que deviene de una fusión entre varias disciplinas que tienen una larga trayectoria: el entrenamiento funcional, pilates y stretching. Tres actividades que según los especialistas, fortalecen los músculos y potencian su flexibilidad sin dañar las articulaciones ni la columna ya que sus movimientos son suaves y moderados, no implican impacto brusco y acompañan y respetan la biomecánica corporal.

Por estas razones, Mezzarapa, sostiene que es un “método eficaz para las personas que están recuperándose de alguna lesión o que tienen algún tipo de patología física y no pueden sobre exigirse”.

Precisamente en este entrenamiento se trabaja el cuerpo de forma completa y sus maneras de encararlo son diversas. Mezzarapa, explica que se puede hacer un trabajo de full body como también uno enfocado en un grupo muscular en particular mediante una determinada cantidad de repeticiones o tiempo. “Se puede alternar entre ejercicios puntuales tales como sentadillas o planchas, como también, combinar movimientos donde por ejemplo las piernas y los brazos se muevan al unísono”, menciona el coach. Tal como dice, “la idea es que se ejercite desde el tronco superior, pasando por los hombros y la espalda, hasta los abdominales y el tren inferior”. Y los ejercicios se pueden realizar tanto parados como acostados.

Sumado a ello, los elementos que el método propone para utilizar son dos y tienen la característica de ser amenos, fáciles de utilizar y de transportar. Entre ellos Mezzarapa enumera a las bandas elásticas con tobilleras para ejercitar las piernas y glúteos y bandas elásticas con una pequeña pelotita que “se utiliza para trabajar el tren superior”. Específicamente “las bandas elásticas permiten hacer fuerza de manera cuidada sobre todo para los que no quieren o no pueden levantar peso, para los que se están rehabilitando de una lesión o para las personas mayores que están perdiendo músculo”, señala Mezzarapa y explica que a medida que este elemento se estira, “crece la tensión en la zona que se está ejercitando”.

Y lo interesante de esta propuesta, según Mezzarapa, es que cada uno puede regular la intensidad del entrenamiento de acuerdo a su condición física: “El que prefiere puede arrancar usando su propio peso y a medida que avanza y adquiere confianza y destreza, puede incursionar en los elementos”, dice el coach.

En este sentido, Diego Demarco, preparador físico, especialista en fisiología del ejercicio y alto rendimiento, resalta que en el camino de la actividad física, hay que ir despacio y con constancia. Y aconseja que aquellos que nunca se ejercitaron, como los que llevan un tiempo sin hacerlo, arranquen de manera progresiva.

A su vez, el experto señala que los beneficios del ejercicio de bajo impacto son que no se ejerce presión sobre las articulaciones, las caderas, columna y rodillas, por lo tanto se las protege del desgaste y de sufrir lesiones. Pero no es lo único. Demarco comenta que a través de este tipo de actividades se conserva y mejora la postura, la coordinación y la flexibilidad ya que no es brusca ni invasiva.

Otra de las virtudes de este método es que se puede realizar en cualquier lugar: en casa, en un parque o en el gimnasio. También hay videos online que ofrecen rutinas de esta técnica, considerada una aliada para quienes no cuentan con demasiado tiempo libre.

El método Pvolve utiliza bandas elásticas con tobilleras para ejercitar las piernas y glúteos y, bandas elásticas con una pequeña pelotita para trabajar el tren superior @pvolve

Entre otras de las curiosidades que esconde esta práctica, es que el tipo de ejercicios y su duración suelen variar de acuerdo a la condición y las necesidades de cada persona: “La ventaja es que cada uno lo puede hacer a su ritmo y nivel. Es importante escuchar y conocer el propio cuerpo para no sobrepasar sus límites”, especifica Mezzarapa.

Sin embargo, y más allá de las bondades que trae de la mano, Demarco suma que, en la medida que sea posible, “es bueno alternarlo con una práctica aeróbica para complementar y trabajar el sistema cardiovascular. Y no necesariamente tiene que ser correr. Puede ser caminar rápido, pedalear, nadar. Hay opciones para todas las personas, gustos y niveles¨, aclara el experto.

A tener en cuenta

Antes de arrancar cualquier tipo de actividad física, los especialistas aconsejan asesorarse y estar guiados. “Tenemos que estar supervisados y asegurarnos de hacer bien los movimientos; no descuidar la ejecución para evitar posibles lesiones y malestar corporal”, subraya Demarco y recomienda, al menos al principio, contar con la ayuda de un profesor hasta agarrarle la mano.

Así, Mezzarapa recomienda que aquellos que recién empiezan a incursionar en el universo del deporte, lo hagan entre dos y tres veces por semana para darle al cuerpo, tiempo para ir acostumbrándose a los movimientos nuevos. También suma la importancia de complementar el ejercicio con hábitos saludables tales como el buen descanso, una alimentación variada y equilibrada y la hidratación a base de agua.

Las opciones de actividades dentro del fitness son infinitas y no dejan de sorprender. La ventaja es que cada persona puede encontrar la que mejor se adapta a su condición física y necesidades y gozar de los beneficios que el ejercicio físico brinda a nivel corporal y mental.