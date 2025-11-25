La ciencia revela la posición correcta para dormir que protege los órganos internos mientras descansa

Si bien es cierto que existen distintos factores físicos y mentales que pueden entorpecer el sueño, la postura también juega un papel importante, aunque no se le preste la atención adecuada. Así como dormir boca abajo está desaconsejado porque dificulta la respiración, hay una postura que no solo tiende a ser la favorita, sino que también es la más recomendada por expertos: la posición lateral del lado izquierdo. De acuerdo con los científicos, esta postura es una de las más recomendadas por todos los beneficios que aporta a la salud.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica ‘The Journal of Neuroscience’, realizada por las universidades Stony Brook, Nueva York, y Rochester, de Estados Unidos, dormir sobre el lado izquierdo favorece el drenaje linfático del sistema nervioso central.

Además, ayuda a eliminar el exceso de proteínas, vitaminas, grasas y residuos, como los depósitos de beta-amiloides, los cuales son altamente nocivos para la salud.

Otro de los beneficios de esta postura es que mejora la circulación sanguínea, dado que dormir sobre el lado izquierdo evita la obstrucción de la arteria aorta, encargada de bombear sangre desde el corazón hacia el resto del sistema circulatorio.

“Al dormir sobre el lado izquierdo la vena cava inferior permanece libre, sin ningún órgano que la presione, por lo que la sangre vuelve de manera más fácil del resto del cuerpo a nuestro corazón”, comentó el médico Christopher Winter, del Hospital Martha Jefferson de Charlottesville (Estados Unidos).

Por otro lado, facilita la digestión, ya que el estómago, los intestinos delgado y grueso están ligeramente inclinados hacia la izquierda, por lo que recostarse sobre este lado permite que los alimentos pasen con mayor facilidad.

Esta postura también alivia el peso sobre la columna vertebral, ya que esta queda más alineada que de espalda o boca abajo. Asimismo, reduce la hinchazón facial, por lo que los expertos la recomiendan.

Dormir del lado izquierdo es una de las posiciones más aconsejadas para las mujeres embarazadas, debido a que evita que el bebé presione la vena cava y permite que la sangre circule con más facilidad, haciendo llegar a la placenta todos los nutrientes necesarios.