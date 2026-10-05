La influencer Yogui Lover propone una práctica de Yoga Vinyasa en una clase apta para todos

Hay casi tantos estilos de Yoga como formas de experimentarlo, sin embargo, hay algo que todos tienen en común: la búsqueda del bienestar a través de la meditación en movimiento. Yoga Vinyasa es quizás el más dinámico de todos, e invita a conectar con uno mismo a través del movimiento fluido entre posturas y respiraciones. Micaela Pichniy, profesora de yoga y creadora de Yoguilover, sabe mucho de esto, y estará guiando una práctica en el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE, se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

La práctica de Yoga Vinyasa combina movimiento y respiración en un flow dinámico pensado para fortalecer el cuerpo y entrenar la atención plena

“La propuesta es movernos, respirar, explorar el cuerpo y salir por un rato del automático. No importa si practicás hace años o si nunca hiciste yoga, la invitación es a acercarte con curiosidad, desplegar el mat y vivir la experiencia con la mayor apertura”, dice, subrayando que, si bien es una clase dinámica, está pensada para todos los públicos sin importar edad o experiencia previa. Se trata, dice, de trabajar el cuerpo de forma integral, combinando movilidad, equilibro, fuerza y respiración, pero también buscando momentos para bajar un poco el ritmo, abrir un espacio mental y llevar la atención hacia adentro.

¿Por qué no podés perderte de practicar Yoga Vinyasa?

Con un flow único, la práctica de vinyasa enlaza posturas, y aporta múltiples beneficios, tanto a nivel físico como emocional.

Fortalece los músculos : el entrenamiento de fuerza de las posturas ayuda a tonificar tronco, espalda y extremidades.

: el entrenamiento de fuerza de las posturas ayuda a tonificar tronco, espalda y extremidades. Mejora la salud ósea : gracias al fortalecimiento muscular, los huesos se ven favorecidos, y la práctica previene la pérdida de densidad ósea.

: gracias al fortalecimiento muscular, los huesos se ven favorecidos, y la práctica previene la pérdida de densidad ósea. Mejora la salud cardiovascular : el ritmo dinámico de las transiciones aumenta la frecuencia cardíaca y favorece el trabajo aeróbico.

: el ritmo dinámico de las transiciones aumenta la frecuencia cardíaca y favorece el trabajo aeróbico. Mejora la flexibilidad : gracias al trabajo de elongación, estira y moviliza músculos y articulaciones de manera fluida.

: gracias al trabajo de elongación, estira y moviliza músculos y articulaciones de manera fluida. Mejora el equilibrio a partir de las posturas y sus transiciones.

a partir de las posturas y sus transiciones. Trabaja la atención y concentración a partir de la práctica enfocada en el presente.

a partir de la práctica enfocada en el presente. Ayuda a desarrollar mayor consciencia corporal .

. Ayuda a regular el estrés , ya que meditación en movimiento que aquieta la mente y disminuye la ansiedad.

, ya que meditación en movimiento que aquieta la mente y disminuye la ansiedad. Mejora el descanso.

Con más de diez años de práctica en esta disciplina y un largo camino alrededor del movimiento y el bienestar - actualmente es cofundadora de Ayma Wellness, un club de bienestar en Tigre- Micaela Pichniy sostiene que no se trata de alcanzar la postura perfecta, sino de conectar con nosotros mismos aquí y ahora y salir del estado de estímulo constante en el que vivimos. “El yoga es una práctica que nos enseña a conocer el cuerpo, a prestar atención, a estar presentes. Yo lo recomiendo para cualquier persona, siempre. No hay que ser flexible ni tener una gran experiencia previa, la idea es que cada uno pueda adaptar la práctica a su propio cuerpo, sin exigirse de más, disfrutando ese momento”, subraya.