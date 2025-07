La terapia rápida que puede cambiar patrones de conducta y pensamientos en una sola sesión

Es la primera vez que voy a entrar en estado de hipnosis, una palabra que despierta tanta curiosidad como temor. ¿Pierdo la conciencia? ¿Qué puedo llegar a decir? Las dudas dan vueltas por mi cabeza, pero la promesa de terminar con el insomnio y los desvelos recurrentes en un solo encuentro es incentivo suficiente para intentarlo.

Cómodamente sentada en un sillón y abrazada por un suave sol invernal que entra sutilmente por la ventana, me entrego a la sesión de terapia transformacional rápida (RTT, por sus siglas en inglés). Este método, que promete romper patrones del cerebro en una sesión logrando cambios profundos y sostenibles, ​​​fue creado por la terapeuta y conferencista británica Marisa Peer hace más de 30 años.

Muy difundida en Estados Unidos y Europa, se puede aplicar a cualquier trastorno que se quiera superar, como ansiedad, depresión, sobrepeso, procrastinación, miedo al éxito, tabaquismo, trastornos alimenticios y también, claro, para el insomnio. Es apto para todos, excepto en casos de esquizofrenia o epilepsia.

Las indicaciones para comenzar son simples: levantar la vista, como queriendo mirar mis propias cejas durante un par de minutos, respirar profundo, relajarse y parpadear un par de veces, siempre con la mirada en alto y después cerrar los ojos para entrar en hipnosis. Es una inducción rápida. “Si sentís como un parpadeo es que lo estás haciendo bien”, me guía Paula Echeverria, una de las pocas terapeutas de este novedoso método en el país, que se capacitó con Peer durante la pandemia y ahora se dedica ciento por ciento a estas sesiones.

Ahora me indica que piense que estoy bajando una escalera, mientras cuenta de manera descendente los pasos, que me llevan lentamente hacia un nivel subconsciente. Escucho el chasquido de sus dedos, que me lleva cada vez más profundo y más profundo. Una sensación de paz me invade. La mente se apaga de los pensamientos que siempre están en ebullición.

Antes de comenzar, Echeverria me explicó que al inconsciente no se puede acceder, pero sí al subconsciente, que se llega por medio de esta hipnosis rápida, donde nunca se pierde la conciencia. “Allí están alojados los recuerdos. Es como si fuera una biblioteca donde está todo guardado –desarrolla–. Estos recuerdos se van hilvanando y dan pistas para descubrir qué hace que nos pase algo que nos perturba, lo que se viene a trabajar. Con la hipnosis, el cerebro se calma”.

La terapia transformacional rápida combina los principios de la hipnoterapia con la psicoterapia, la programación neurolingüística, la terapia cognitivo conductual y la neurociencia.

Lo siguiente es levantar los brazos y sentir como que tengo dos imanes en las manos, que se atraen. Luego, la terapeuta me pide que le cuente lo que me viene a la mente, sin importar qué sea ni a qué momento de mi vida pertenezca. O si tiene relación o no con el insomnio. Por medio de esos recuerdos saltarán las causas del problema. Así, con los ojos cerrados y en profunda relajación voy relatando esas imágenes que aparecen, algunas más contemporáneas y otras que se remontan a la niñez. Esta terapia trabaja con regresiones.

“A raíz de un problema que se trae, los recuerdos ayudan a reconstruir de dónde viene y cómo se originó. Quizás alguna acción tuvo sentido en un momento, pero hoy se sigue arrastrando sin querer. Se descubre qué mañas se incorporaron, que es necesario reconocer y soltar. En las sesiones muchos tocan fondo, se desarman, pero tienen que tocar fondo para reconstruirse”, explica Echeverria.

Esta terapia, a diferencia del psicoanálisis, intenta mostrarle a la propia cabeza que uno crea cosas. “Vos tirás una piedrita y empieza como la onda expansiva en el mar. Sale una cosa y después otra y las empezamos a explorar, desde la raíz. La hipnosis te permite sacar una carta de tu vida. Sale la que sale, no se elige”, agrega.

Las sesiones que imparte Peer, la creadora, suelen ser de una hora y media. Pero Echeverria suele extenderlas a dos horas y media o tres. “Yo quiero que la gente se vaya con el problema resuelto, que no tenga que venir una segunda vez por el mismo tema. Para mí lo mejor que me puede pasar es que no vengan más”. Sin embargo, reconoce que en los casos más severos de depresión o ansiedad se puede necesitar más de una sesión, aunque con la primera ya se empiecen a notar cambios.

Los recuerdos, mi interpretación de ellos y las preguntas, comentarios y reflexiones de Paula se suceden sin que me dé cuenta. Pasan casi tres horas. La terapia termina, pero continúa en casa. Como complemento, me envía un audio que tengo que escuchar rigurosamente todos los días durante un mes. “Es un audio de reprogramación subconsciente, donde hablo de qué cosas necesitás cambiar o enfocarte para estar mejor, que se desprende de la sesión”, indica.

Ese camino es el que estoy transitando ahora, con cambios que no llegan abruptamente, pero que empiezan a insinuarse, sutilmente, día tras día.