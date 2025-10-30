Le dicen “Doctor Sueño” y da tres claves para dormir bien y descansar

Pablo Ferrero es experto en medicina del sueño y autor del libro Buenas Noches. En redes sociales cuenta con más de 200 mil seguidores que le pusieron de apodo “el doctor del sueño” y brinda tips para mejorar el tan ansiado ‘buen descanso’.

Desde qué tipo de colchón usar hasta qué comidas afectan el ciclo nocturno, Ferrero aborda todos los temas relativos a la higiene del sueño. Por eso, en conversación con este medio y con motivo de su presencia el sábado 1° de noviembre a las 16.30 horas en el Bienestar Fest, el festival que invita a conectar con el lado bueno de la vida organizado por LA NACION junto a OSDE, anticipa 3 tips infalibles para dormir durante toda la noche “como un bebé”.

1. Cuanta menos ropa, mejor

En términos de la vestimenta que se usa para dormir, Ferrero recomienda dormir con la menor cantidad de ropa posible, ya que esto altera uno de los factores más importantes en el sueño: la temperatura.

“De acuerdo con la evidencia académica, la temperatura ideal para dormir son 18°, aunque muchos expertos consideramos que es mejor estirarla hasta los 20°“, dice. Y reconoce que, el hecho de usar pijama, no ayuda a que esta disminuya.

No obstante, explica que lo que sí favorece a alcanzar esta temperatura ideal es bañarse antes de recostarse en la cama. “El agua caliente genera un efecto en el que, al entrar a la habitación, uno siente el ambiente fresco. Esa caída drástica de temperatura uno la asemeja con la puesta del sol; lo que hace pensar al cerebro que se fue la luz y esto facilita la producción de la hormona del sueño: la melatonina”, revela.

2. Oscuridad total

La habitación donde se duerme no tiene que tener ningún tipo de luz. “Incluso, las luces de los dispositivos tecnológicos hay que taparlos, yo las oculto con un sticker”, advierte Ferrero.

Para que quede bien claro, el experto lo ilustra de la siguiente manera: “No tenés que saber ni donde está la puerta”.

3. Sonidos que sí

Hay ruidos y sonidos de todo tipo, quizá uno se imagine aquellos que ‘molestan’ y no permiten conciliar el sueño como los que hacen los vecinos moviendo muebles, la televisión con volumen alto en otro cuarto o el sonido de una ambulancia con su sirena por las calles lindantes, pero existe una categoría de sonidos denominados “ruidos blancos” que sí ayudan a dormir mejor.

“Se emplean en habitaciones en las que, justamente, hay mucho ruido; por ejemplo, el de los vecinos”, dice. Estos ruidos blancos, desarrolla, aunque uno no lo pueda creer, ayudan a enmascarar los demás, por lo que ayuda mucho para el insomnio. “Uno de los más usados, por ejemplo, es el ruido de la lluvia”, concluye Ferrero.

*Las actividades del Bienestar Fest se desarrollarán en cinco espacios en simultáneo y tienen una duración de media hora.

La agenda por día

Sábado: día 1

11.30hs: Apertura de puertas.

Escenario Principal Flux

12hs: Activate. “Salud, el nuevo lujo”. Daniel Tangona con Agustín Carmuega (Animal Flow) y Sofi Lofi (Ecstatic Dance).

13hs: Yoga Flow by Curflex. Nestor Martínez.

14hs: Stretching by OSDE. Agustina Echegoyen. .

15hs. Sesión de biohacking y neurolongevidad por Marcos Apud.

16hs: Sesión de movimiento con EL Rufián by Rexona.

17hs: Intención en movimiento por Dafne Schilling, 18hs: Show musical por Zoe Gotusso.

Espacio Inspiración

12.30hs: Meditación para manejar la ansiedad por Pinky Zuberbühler

13.15hs: Showcooking con la cocinera Karina Gao.

14hs: Sesión para atraer abundancia. terapia transformacional rápida (TTR) con Paula Echeverria

14.30hs: Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda con Nacho Monti.

15.30hs: Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente . Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje- Manual de desbloqueo cuántico.

16.30hs: Tips para dormir bien y descansar con Pablo Ferrero, también conocido como Dr. Sueño

17.30hs: “Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor” con Dr. Conrado Estol

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc, cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House.

13.30-14hs: Animate a meditar y a conectar con el arte por PAE con Tere Prieto y Romina Battaglini

14.30hs: Práctica de reflexología biodeco con Paula Regazzoni

15.30hs: Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos por Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres y Sofía Chas, orientadora familiar

16.30hs: Aprender a desaprender-neurosonido epigenética & autoregulación emocional con Laura Muller & Mariano Monzón.

17.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc.

Isla Zen

13.30hs: Taichi. Federico Vila

15.30hs: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo a cargo de Vicky Salguero.

17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos por Pilar Pose y Uriel Santos

Domingo: día 2

11.30HS. APERTURA DE PUERTAS

Escenario Principal Flux

12hs: “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover,

13hs: A moverse con Rexona. Maxi Santos y Daniela Nobrego

14hs: Stretching by Osde. Diego Real.

15hs: Yogaflow by Curflex. Nestor Martínez.

16hs: 5 ritmos con Brenda Cohen,

17hs: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar tu energía con Naty Franz,

18hs: Show musical de Yami Safdie

Espacio Inspiración

12.30hs: Sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein.

13.30hs: Showcooking con Chantal Abad

14.30hs: Sesión de Soundhealing con Belén Ortega

15.15hs: Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar

15.30hs: “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra.

16.30hs: “Ikigai en acción” con Fer Niizawa.

17.30hs: Recetas para vivir mejor y más tiempo con el Dr. Daniel López Rosetti.

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música de DJ. Jaroc

13.30hs: Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca.

14.30hs: Yoga Facial con Carolina Winograd.

15hs: Aprendé a meditar con Nico Iglesias, autor del libro Meditación en zapatillas.

15.30hs: Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand.

16.30hs: Animal Flow con Agustín Carmuega

17.30hs. Conectá con la música ( DJ.Jaroc).

Isla Zen

13.30hs: Chi Kung con Luciano Casalla,

15.30hs: “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” con María Victoria Salguero,

16.30 hs: Entrenamiento ancestral: DeRose Method con Daniel Fersztand.

17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos.

Megatlon tendrá dos islas con profesores en las que dará glute trainning, e-funcional, cardio hiit, combat, pilates, stretching, taichí y yoga.

Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá. Cuestan $20.000 y hay dos por uno con Club La Nación y MÁS OSDE.

Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

Clave: qué hay que traer

*Tu botella de agua: habrá puestos de recarga

*Lona o mat para las actividades

*Sombrero o gorro

*Protector solar

*Repelente aunque en el predio habrá

*No vengas con tu mascota: no es petfriendly por temas que exceden a la organización

*Se suspende solo en el caso de lluvia torrencial

Preparate para disfrutar del día entero. Hay patio de comidas, espacio para tomar mates y reconectar con vos mismo. También un paseo de compras. El sábado cierra con un show musical de Zoe Gotusso y el domingo, Yami Safdie.