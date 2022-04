LN Bienestar. LA NACION presentó una nueva multiplataforma: qué es y cómo funciona

Los números alertan: durante 2020 hubo un aumento del 25% en los casos de depresión y ansiedad en el mundo y América latina se vio particularmente afectada, según datos relevados por la revista científica The Lancet. Y la Argentina no permanece ajena al impacto de los efectos de una época que pone a prueba la estabilidad emocional.

La pandemia sorprendió al mundo, cambió las miradas y prioridades en la vida y en el proceso forzó a modificar los hábitos: instaló nuevos paradigmas de trabajo, replanteó las dinámicas sociales e impulsó la toma de conciencia sobre la importancia de vivir el presente, priorizando el bienestar personal.

En este contexto, el mundo atraviesa un cambio de época en el que cada vez más gente está ávida de buenas noticias, con ganas de conectarse con lo que hace bien. Esta necesidad detectada en una investigación que LA NACION realizó entre su universo de suscriptores y no suscriptores, impulsó la creación de LN Bienestar, la multiplataforma digital que conecta con el lado B, el lado bueno de la vida con todo el contenido sobre las últimas tendencias en salud, nutrición, descanso y fitness y las claves para tener una mente equilibrada y vivir en armonía.

Los avances en alimentación saludable, lo último en salud mental y neurociencia, el poder del cerebro para transformar hábitos, el ocio, cómo cuidar y priorizar la salud a través de la medicina preventiva, y la importancia del sueño reparador -una industria que mueve US$432 mil millones anuales en el mundo- son algunos de los temas que se cubrirán en cada una de las secciones: Vida Sana, Nutrición, Mente, Fitness y Descanso. Para lograrlo, se armó un equipo de periodistas especializados, liderado por las periodistas Carla Quiroga y Dolores Pasman, que generará más de 200 notas mensuales, informes especiales, podcasts y producciones audiovisuales. Además, el vertical contará con el contenido de la BBC de Londres, The New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Washington Post, Fast Company y El País de España.

La propuesta de valor también contará con notas firmadas por “La liga del Bienestar” inicialmente integrada por diez expertos que anticiparán la nueva agenda: el ex basquetbolista Pepe Sánchez profundizará sobre hábitos de alto rendimiento y cómo su aplicación mejora la calidad de vida, el economista Sebastián Campanario, autor del libro “El futuro del bienestar” adelantará lo que viene, la periodista especializada en innovación, Martina Rua, escribirá sobre productividad personal, el neurólogo Conrado Estol, participará con una mirada distinta sobre la neurociencia y la prevención. El psicoanalista José Abadi compartirá su visión sobre el impacto de la voragine actual en las emociones, Maritchu Seitún, analizará los cambios en los vínculos y las dinámicas familiares, la neuróloga Lorena Llobenes escribirá sobre autoconocimiento, la ciencia y la contemplación, la asesora en imagen Danisa Bevcic adelantará el nuevo concepto de estilo de vida relacionado con el mundo interior y las influencers Karina Gao y Melanie Melhem sorprenderán con sus consejos sobre nutrición saludable y la importancia del orden.

La propuesta integral tiene su foco digital pero hará sinergia con el resto de las plataformas de contenidos de LA NACION. Tendrá su newsletter, eventos por streaming, sus propias redes sociales (Instagram: @lnbienestar, en Facebook: LN Bienestar y en Twitter: @lnbienestar), además de presencia en las de LA NACION; y el evento anual de LN Bienestar: la primera edición se realizó en 2021 y marcó la agenda de salud.

Las herramientas interactivas también forman parte de la multiplataforma: se puede consultar el nivel de radiación UV en diferentes ciudades ,un test de sueño permite saber si la persona duerme lo que necesita, y una calculadora detecta si el usuario tiene una nutrición saludable. Una propuesta distinta que conecta con las necesidades de los nuevos tiempos: lograr una vida equilibrada.