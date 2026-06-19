Los gritos desde lo profundo del alma que poco se escuchan

La mente no es siempre la culpable de todo lo que te pasa.

A veces, lo que está agotado no es tu cabeza… es tu alma.

Vivimos en una sociedad donde todo se analiza desde lo mental. Si estás cansado, si no dormís, si no disfrutás, si no sentís entusiasmo, enseguida aparece la frase: “Tenés un problema psicológico”. Y no siempre es así.

Muchas veces el estrés aparece porque hace años que vivís desconectado de vos mismo.

Desconectado de tu cuerpo. De tus emociones. De tu silencio. De tu espiritualidad. De tu propósito.

El cuerpo empieza a hablar cuando el alma se siente ignorada.

El estrés no siempre nace por pensar demasiado. A veces nace por sentir demasiado y callarlo. Por sostener situaciones que ya no querés vivir. Por trabajar en lugares donde no te valoran. Por dormir con angustia. Por comer sin consciencia. Por vivir para cumplir expectativas ajenas mientras te abandonás a vos mismo.

La mente muchas veces intenta defenderte. No destruirte.

Te acelera porque hace tiempo que no frenás.

El estrés no siempre nace por pensar demasiado, a veces nace por sentir demasiado y callarlo (Foto: FreeP¡CK)

Te llena de pensamientos porque hace años que no escuchás lo que verdaderamente sentís.

Te genera ansiedad porque vivís corriendo detrás de todo… menos de tu paz.

Como entrenador personal, coach y escritor, aprendí algo después de tantos años acompañando personas: no alcanza con entrenar músculos si el alma está cansada. Hay gente físicamente fuerte pero espiritualmente agotada. Personas que sonríen afuera y se están derrumbando por dentro.

Por eso el verdadero bienestar no pasa solamente por tener abdominales marcados o dinero en la cuenta. Pasa por recuperar la conexión con uno mismo. Con el cuerpo. Con la respiración. Con el descanso. Con el silencio. Con la fe. Con las personas que te hacen bien.

A veces el estrés no necesita más medicación ni más distracción.

Necesita verdad. Necesita que te preguntes: ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy rodeado de personas que me nutren o que me consumen? ¿Hace cuánto no abrazo a alguien de verdad?

¿Hace cuánto no escucho mi cuerpo? ¿Hace cuánto no me siento en paz? La mente no tiene la culpa de todo.

Muchas veces solamente está gritando lo que el alma viene soportando en silencio hace años.

Y quizás sanar no sea luchar contra tu mente… Quizás sanar sea volver a vos.

Porque los pensamientos que repetís todos los días terminan construyendo tu identidad. Nadie puede vivir en paz pensando que no vale nada. Somos, en gran parte, aquello que creemos merecer.