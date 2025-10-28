Los premios que podés ganar si pasás por el espacio Foodit en Bienestar Fest

El próximofin de semana de noviembre, el Hipódromo de Palermo se convertirá en el epicentro del bienestar con la llegada del Bienestar Fest, el festival organizado por LA NACION junto a OSDE que celebra todo lo que nos hace bien: moverse, descansar, conectar y disfrutar. Y entre los espacios imperdibles, Foodit -el sitio de cocina de LA NACION- dirá presente con su propia carpa interactiva, repleta de sorpresas para los amantes de la cocina.

Para saber más sobre el Bienestar Fest hacé clic acá. Para sacar entradas acá.

Este es el mapa del Festival

Foodit es el ecosistema de cocina de LA NACION que combina recetas, clases y contenidos audiovisuales con chefs reconocidos. Su propuesta se centra en acompañar la vida cotidiana a través de la cocina: desde técnicas básicas y menús semanales elaborados por nutricionistas hasta masterclasses exclusivas con referentes gastronómicos.

Girá la ruleta y ganá premios

Durante las dos jornadas del festival, el espacio de Foodit invitará a girar una ruleta con cinco opciones posibles —ganadora, tirá otra vez, suerte la próxima, suscribite gratis y última chance—. Cada giro ofrecerá la posibilidad de acceder a premios vinculados con la cocina y el disfrute.

Entre los regalos se incluyen tote bags de Foodit, rociadores de aceite, vinos del club Bonvivir, timers de cocina, envases herméticos de vidrio con tapa, afiladores de cuchillos, bandejas de silicona para freidora de aire, espátulas Hudson, termómetros de cocina y la colección de pastelería de Colecciones LA NACION. Los premios fueron seleccionados para acompañar los hábitos de quienes disfrutan de cocinar y buscan incorporar el bienestar a su rutina.

Los premios que podés ganar en el espacio Foodit de Bienestar Fest.

Una experiencia para todos los sentidos

Con esta propuesta, Foodit se suma al Bienestar Fest para destacar el vínculo entre la cocina y el autocuidado. La participación apunta a mostrar cómo la organización, la alimentación y el disfrute de cocinar también pueden formar parte de un estilo de vida saludable.

De hecho, tanto sábado como domingo habrá clases de cocina en el Espacio Inspiración. Ambas serán dictadas a las 13:30 h y presentarán ideas de recetas saludables para preparar en casa.

Karina Gao, quien tiene su propia masterclass en Foodit, participará el sábado en el festival IWok

¿Quiénes son las cocineras invitadas? El sábado se pondrá el delantal para un exclusivo showcooking Karina Gao, fundadora del restaurante Gāo en el barrio de Belgrano y protagonista de su propia masterclass en Foodit sobre meal prep. Enseñará a cocinar verduras salteadas al wok, un plato rico y fácil en poco tiempo, que acerca a la cultura oriental. Una de las recetas que se pueden encontrar en su cuenta @monpetitglouton, con comidas que ayudan a organizar la semana.

El domingo participará Chantal Abad, cocinera y comunicadora de alimentación, quien realizará la charla-taller “Comer con conciencia, vivir con propósito”, una conversación cercana, con dinámicas participativas, reflexiones, aromas y una breve demostración para integrar lo aprendido desde la experiencia.

El domingo participará Chantal Abad, cocinera y comunicadora de alimentación

El evento se realizará el 1° y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo, de 11.30 a 18.30, y reunirá más de 50 actividades, entre clases de yoga, meditación, charlas, shows musicales, food trucks y espacios de relax. Las entradas están disponibles en entradauno.com, con promociones 2x1 para socios Club LA NACION y MÁS OSDE, y también podrán adquirirse en boleterías durante el evento.