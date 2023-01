Medicación vs Meditación: la herramienta estratégica que ayuda a combatir la ansiedad

escuchar

Imagina la siguiente situación: vas a la consulta médica y al finalizar, además de recetarte algún medicamento el doctor te indica comenzar a meditar y te recomienda algunos enlaces específicos. ¿cómo lo tomarías?

Mucho está cambiando en la medicina y en los abordajes que pueden ayudar a los pacientes. Recientemente un estudio publicado en Jama Psychiatry de la Universidad de Georgetown en Washington comparó la eficacia de un medicamento de primera línea para el tratamiento de la ansiedad (escitalopram) con la meditación, en una muestra de 272 personas.

Los resultados mostraron una eficacia similar en ambos grupos para la mejora de los síntomas de la ansiedad. Esta mejora fue para ambos grupos de un 30% aproximadamente, con la diferencia de que un 78% de los que recibieron el escitalopram experimentaron algún efecto adverso mientras que el grupo que solo hizo meditación experimentó solo un 15% de efectos adversos. Por lo que el estudio concluye que meditar tiene un efecto similar a un tratamiento de primera línea para mejorar los síntomas de ansiedad.

Esto no significa que tengamos que crear una nueva grieta. ¿porque pelearse si es mejor Messi o Maradona si tenemos a ambos? No se trata de no usar medicación sino de tener todas las herramientas disponibles basadas en evidencia para beneficio de los pacientes. Y todavía no hay estudios que muestren los efectos de ambas estrategias terapéuticas combinadas, pero podríamos intuir que por mecanismos diferentes podrían sinergizar y potenciar los efectos positivos para reducir los síntomas de la ansiedad.

El estrés se ha convertido en un enorme problema de salud, que no produce solo síntomas de ansiedad, sino que contribuye con muchas enfermedades como la depresión pero también con enfermedades físicas. Hoy sabemos que en el 90% de las patologías más prevalentes no transmisibles (es decir, no infecciosas) tienen un fuerte componente de estrés y estilo de vida más allá de la predisposición genética. Reconocidas universidades del mundo como la Facultad de Medicina de Harvard y el Henry Benson Institute están poniendo foco en esto ya que notan que los costos en salud y la cantidad de tratamientos va en aumento sin mejorar los índices de calidad y esperanza de vida.

Otro estudio reciente, un meta-análisis (qué es un estudio que aglutina numerosos estudios, en este caso 28) que involucraba pacientes con diabetes tipo 2 y la influencia de prácticas mente-cuerpo como el yoga o la meditación, encontró que éstas pueden mejorar el control del azúcar sanguíneo de forma similar a una medicación muy usada como la metformina. Y es que la meditación también ha demostrado otros efectos como reducir el dolor, bajar la presión arterial, mejorar el sueño y la actividad del sistema inmunológico, bajar las ondas de frecuencia cerebral, mejorar síntomas de depresión. No es algo nuevo, ya se cuenta con miles de estudios de calidad que muestran los efectos beneficiosos de la meditación, pero nunca antes se había comparado con el efecto de un fármaco de primera línea y ha sido una sorpresa encontrar que los beneficios son similares.

La meditación puede reducir dolencias, bajar la presión arterial, mejorar el sueño y la actividad del sistema inmunológico, bajar las ondas de frecuencia cerebral y mejorar síntomas de depresión Jack Frog - Shutterstock

No se trata de una cuestión mágica, hay un mecanismo bien explicado para entender los efectos benéficos de la meditación sobre la salud. Se trata de la activación de la respuesta de relajación. Esta involucra una serie de cambios fisiológicos que sacan el cuerpo y la mente del estado de estrés (una respuesta neuro-hormonal estereotipada que de sostenerse en el tiempo debilita la salud) y habilita los sistemas de reparación esenciales para la salud y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Es por todo esto que necesitamos más de estos estudios para entender cuáles son las mejores estrategias para abordar en cada caso y poder darle lo mejor a los pacientes. No se trata de un camino o el otro, sino de entender los mecanismos biológicos por los cuales opera cada uno y así ayudar a nuestro bienestar.

Joaquin Grehan es médico especialista en Medicina del Estrés

Joaquin Grehan