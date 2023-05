Medicina estética: así fue el evento más revolucionario de toda América Latina

escuchar

En Argentina, la medicina y la salud estética han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Con el aumento de la expectativa de vida y el interés creciente en el cuidado personal, cada vez más personas recurren a tratamientos y procedimientos estéticos para mejorar su apariencia y bienestar físico y emocional. A su vez, es importante recalcar que los médicos deben estar debidamente capacitados y contar con una formación específica para brindar servicios de calidad y seguridad a sus pacientes. BAAS es el lugar indicado para adquirir una formación integral y actualizada sobre las tendencias en relación a la medicina estética.

Desde BAAS combinan conceptos teóricos con prácticas de vanguardia, respaldados por la más avanzada innovación tecnológica. Brindan desde cursos presenciales de carácter práctico y experiencial hasta programas en línea disponibles en modalidad On Demand. Se caracterizan por capacitar a los profesionales de la medicina estética a partir de congresos y cursos online.

Con el objetivo de reunir a médicos profesionales en la temática de diferentes países para actualizarlos y debatir sobre las nuevas tendencias de la medicina estética, el Dr. Sergio Escobar creó el “BAAS Internacional Congress” hace ya nueve años.

BAAS Congress 2023.

Así fue la edición N°9 del congreso de salud estética más importante de habla hispana:

Durante su novena edición, que ocurrió del 27 al 29 de abril de 2023, se expusieron temáticas en relación a productos inyectables, la estética facial y sobre las últimas tendencias tecnológicas en cuanto a lo corporal. También contó con la presencia de destacados exponentes como el Prof. Sebastian Cotofana y el Dr. Raj Acquilla. En esta oportunidad, más de 3.500 médicos asistieron presencialmente de diversos países tales como Panamá, Perú, Colombia, México, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y muchos otros. Además, también hubieron alrededor de 4.500 personas en línea.

En esta edición se expusieron nuevas técnicas en tecnología láser y técnicas novedosas en el tratamiento de ácido hialurónico y toxina botulínica. Además, los asistentes también pudieron presenciar una sesión en estética inclusiva y simposios orientados a la medicina anti-aging y longevidad. También hubo conferencias dedicadas a la dermatología clínica y la representación de varias sociedades médicas de todo Latinoamérica.

El Dr. Sergio Escobar, Director de BAAS, dió inicio al congreso.

¿Quién es la mente detrás de este evento tan importante?

Este evento, líder en ciencia estética y dermatología en Hispanoamérica, fue fundado y dirigido por el Dr. Sergio Escobar, un médico renombrado en su campo, dedicado a la educación y formación continua de profesionales y pionero en el desarrollo de técnicas avanzadas en tratamientos estéticos.

Sobre el escenario: el Dr. Sergio Escobar, el profesor Sebastian Cotofana y el Dr. Raj Acquilla.

El Dr. Escobar es un distinguido dermatólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires en 1986 y a su vez es miembro internacional de la American Academy of Dermatology. Desde 2006 integra el Comité Científico del International Master Course on Aging Skin (IMCAS) y en 2021, junto al Dr. Benjamin Ascher, cofundó el FAST Method, un enfoque innovador en la aplicación de tratamientos estéticos no invasivos.

Creó el BAAS Internacional Congress para generar un punto de encuentro para exponer todos sus conocimientos y los de sus colegas.

Durante la jornada hubieron charlas de diversas tendencias del mundo de la medicina estética.

Próximos puntos de encuentro

Próximamente esta misma edición se repetirá en Chile, en la ciudad de Santiago de Chile, el 8 de septiembre y en España, en la ciudad de Madrid el 29 del mismo mes, con el objetivo de llevar los conocimientos sobre la salud estética y las últimas tendencias a todo el mundo.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

