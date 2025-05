3 consejos infalibles para cultivar la alegría

¡Hola! Soy Catherine, reportera de relaciones en The Times, y esta semana sustituyo a mi colega Jancee Dunn, una semana emocionante para quienes formamos parte del equipo Well. El miércoles, celebramos el primer Festival Well en Brooklyn, que reunió a algunas de las figuras más importantes del mundo de la salud para una jornada de debates.

Muchas de las charlas se centraron en pilares comunes del bienestar, como la nutrición, la salud mental y la actividad física. Pero, al estar entre el público, me impresionó la cantidad de conversaciones que abordaron la alegría. En concreto, su importancia para construir una vida sana y plena, y cómo cultivarla un poco más cada día.

Aquí hay tres de mis consejos favoritos para aumentar la alegría que compartieron los panelistas.

1. Acercarse a sus seres queridos

¿Qué hacer para vivir una vida más larga y feliz? “Cuidar las relaciones”, afirmó el Dr. Robert Waldinger, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard y responsable del estudio más extenso sobre la felicidad humana. Este estudio ha descubierto que las relaciones sólidas son uno de los factores más importantes para el bienestar de las personas a medida que envejecen.

“Invertir en conexión no tiene por qué ser una tarea difícil”, reconoció el Dr. Waldinger, y en un momento dio instrucciones a todos los presentes para que sacaran sus teléfonos y enviaran un mensaje de texto a alguien a quien no hubieran visto en mucho tiempo.

‎¿Qué hacer para vivir una vida más larga y feliz? “Cuidar las relaciones”, afirma el Dr. Robert Waldinger, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard Shutterstock

“Solo digan: ‘Hola, estuve pensando en vos y quería conectar’”, dijo. No hay que preocuparse si no se recibe respuesta inmediatamente, añadió. Es como el deporte. No siempre se conseguirá ganar o sumar puntos, y no pasa nada.

2. Abrazar la alegría

Kelly McGonigal, psicóloga de la salud en la Universidad de Stanford, estuvo en una clase de educación física de recuperación cuando era niña. Por eso resulta sorprendente, explicó, que haya construido una carrera en torno al movimiento alegre.

“El ejercicio puede ayudarnos a sentirnos más inspirados y esperanzados”, dijo. Explicó que modifica la química del cerebro de una manera que facilita la conexión con los demás. El reto es encontrar maneras de mover el cuerpo que lo hagan a uno sentirse feliz, no agobiado.

Así que hay que pensar en los tipos de movimiento que generan bienestar. “Para algunos, podría ser una carrera desafiante que se siente fatal en el momento, pero que te hace sentir fuerte y orgulloso de tu perseverancia después”, dijo McGonigal. Para otros, podría significar sacar a pasear al perro.

“Tu cuerpo te dará información”, aseguró McGonigal a la audiencia. Sugirió pensar en lo que más se desea en la vida. ¿Estar al aire libre con más frecuencia? ¿Jugar más? ¿Hacer nuevos amigos? Mi colega Katie Mogg escribió más sobre cómo encontrar una forma de ejercicio que a uno le encante.

3. Vivir cada día como si fuera el primero

A Suleika Jaouad, autora de memorias y de un nuevo éxito de ventas, El libro de la alquimia, le diagnosticaron leucemia a los veintitantos. El verano pasado, sufrió una recaída, y el consejo que muchos le dieron fue vivir cada día como si fuera el último. Pero cada vez que escuchaba esa frase, sentía una intensa sensación de pánico, dijo Jaouad.

Jaouad, autora de memorias y de un nuevo éxito de ventas, El libro de la alquimia, aconsejó vivir cada día como si fuera el último Anna Bizon - Freepik

“Es agotador intentar que cada cena familiar sea lo más significativa posible, disfrutar al máximo de cada momento”, reconoció. “Así que ya no hago eso. En cambio, he tenido que adoptar una mentalidad diferente: vivir cada día como si fuera el primero, despertar con curiosidad, asombro y alegría”.

Una forma en que Jaouad, una dedicada escritora de diario, intenta lograrlo es mediante lo que ella llama “pequeños actos de alquimia creativa”. Recientemente, ha estado anotando 10 momentos memorables de las últimas 24 horas, en un flujo de conciencia. Y le han sorprendido las cosas que han surgido.

“Siempre son los pequeños momentos”, dice Jaouad.