“Odio cómo me hablas y tu forma de actuar.

Odio tu corte de pelo y lo que llegué a sentir.

Odio tus espantosas botas y que me conozcas tan bien.

Te odio hasta vomitar, odio que sepas pensar y me hagas reír.

Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar.

Odio tanto estar sola, que no hayas llamado aún.

Pero más odio que no te pueda odiar, aunque estés tan loco.

Ni siquiera un poco, lo he de intentar”.

Este es el poema que el personaje interpretado por Julia Stiles escribe en honor al personaje interpretado por Heath Ledger en “10 cosas que odio de ti”. La película y el poema, inspirados en “La fierecilla domada” de William Shakespeare, muestran cómo la cultura pop, la literatura y la poesía siempre han alimentado el mito de que estas parejas que se odian y al mismo tiempo se atraen, una curiosa dicotomía que, al menos en la ficción, deviene siempre en un final feliz.

Sin embargo, Marta Ridaura Alfayate, psicóloga especializada en familia, pareja y trauma, quiere hacer una advertencia.

“En este tipo de historias, al principio ambos miembros de la relación se odian, por lo que parten de una dinámica tóxica y de poder, pero la forma en que se nos muestra hace que parezca un ideal que todos queremos alcanzar y eso es parte del juego de la seducción”, observa.

El psicólogo social Justin J. Lehmiller confirma que esta curiosa y paradójica atracción es muy común cuando realizó una investigación para escribir su libro “Dime lo que quieres”, en el que explora las fantasías de miles de personas. El estudio reveló que el 31% de las 4.175 personas entrevistadas afirmó haber tenido fantasías sexuales con alguien que no le agradaba al menos una vez, mientras que el 3% afirmó haber tenido estos pensamientos de forma recurrente.

Pero ¿cómo es posible desear a alguien que no nos agrada? Marta Ridaura Alfayate responde:

“En primer lugar, tenemos que considerar que la atracción física de alguien o su sentido del humor pueden atraernos, incluso si emocionalmente no nos agrada esa persona. Esto ocurre porque la dopamina, la adrenalina y la serotonina que segregamos cuando nos sentimos atraídos físicamente por alguien permanecen, incluso si esa persona no nos agrada”, asegura.

La cultura pop, la literatura y la poesía siempre han alimentado el mito de que estas parejas que se odian y al mismo tiempo se atraen, una curiosa dicotomía que, al menos en la ficción, deviene siempre en un final feliz Istock

También señala que las emociones, ya sean odio o frustración, que llevan a desagradar a esa persona, pueden ser muy intensas y pueden generar una dinámica de competencia o tensión emocional que aumenta el deseo o la cercanía.

“Además, hay que considerar que, en ocasiones, proyectamos nuestras necesidades hacia el exterior. En otras palabras, si me siento frustrado en mi relación o no atendido, es posible que no me guste la persona que me atiende o me cuida, ya que esto me hace reflexionar sobre las cosas que no están funcionando en mi vida”, agrega.

No hay duda de que hay ocasiones en las que discutir con alguien acerca a las personas. Así lo cree también Juan Muñoz, autor de “Discutir es sano (si se sabe)”, quien explica que aunque en las relaciones interpersonales pueden surgir conflictos, desde pequeñas a las personas se les enseña a evitarlos.

“Discutir (entendido como la capacidad de hablar desde las emociones para llegar a acuerdos comunes) significa dejarte ver (conocer las opiniones, deseos y objetivos) y esforzarte por ver a la persona con la que estás hablando. Aprender a discutir significa aprender a mostrarse al mundo de una manera genuina y construir relaciones a partir de ahí. Así, aprender a discutir es un acto de amor propio y de cariño hacia la otra persona: quiero decir lo que pienso y también quiero saber del otro, quiero verlo completamente. ¿Hay algo que pueda acercarnos más que esto?, pregunta.

Sin embargo, cuando se le pregunta si pueden las diferencias de caracteres y de mentalidad hacer al otro más atractivo, diferencia entre el corto y el largo plazo.

“A corto plazo, podemos sentirnos atraídos por personas que tienen características que nos gustaría tener. Por ejemplo, si soy una persona muy tímida, podría admirar a otra persona que sea súper extrovertida y sentirme atraído por ella. Si entendemos a la pareja como un equipo que se esfuerza por trabajar juntos, considero positivo que cada miembro tenga diferencias de carácter, siempre y cuando esas diferencias sirvan para construir algo juntos. A largo plazo, debemos evaluar si estas diferencias están alineadas con los valores que nos mueven, ya que nos resulta difícil mantener una relación basada en la comunicación diaria (donde podamos discutir de forma sana) con una persona que tiene valores diametralmente opuestos a los nuestros”, advierte.

Hate sex : cuando el odio entra en la cama

Cuando se habla de las paradójicas relaciones de amor-odio, es imposible no mencionar el llamado hate sex, un tipo de relación sexual en la que dos personas se sienten atraídas pero, al mismo tiempo, no se caen bien.

“Cuando hablamos de sexo de odio nos referimos a esos encuentros sexuales apasionados en los que se tienen relaciones con personas que aunque te atraen, no te gustan. Y no hay que negarlo puesto que es posible. No olvidemos que el sexo es una forma de comunicación, por lo que también nos permite expresar emociones, desde el odio hasta la alegría o la tristeza”, explica Ridaura Alfayate, quien subraya que el sexo no siempre necesita un vínculo afectivo positivo, aunque requiere un vínculo, o es decir, que se encuentren cosas que a uno lo hagan sentir atraído y deseado.

“Además, estos juegos de poder que a menudo ocurren en el sexo de odio tienden a atraernos más, aumentando el deseo que sentimos y por lo tanto resultando en un encuentro sexual excitante, incluso si la persona no nos agrada”, dice.

La psicóloga profundiza en cómo algunos estudios han analizado la relación entre las relaciones sexuales con personas que a uno no le gustan y el autosabotaje.

“Ojalá pudiéramos abordar esto desde dos puntos de vista; por un lado, el control y poder percibido en estas situaciones, donde lo excitante es la idea de dolor o control obtenido en la relación. Y por otro, cuando tenemos una percepción negativa de nosotros mismos, muchas veces entablamos relaciones por la necesidad de sentirnos valorados externamente, porque no podemos reconocer nuestro propio valor y necesitamos que otros lo hagan, incluso si esos otros no nos atraen o no nos hacen sentir respetados. Por tanto, es fundamental considerar la terapia cuando la relación con nosotros mismos se basa en la autocrítica o en una crítica interna intensificada”, concluye.