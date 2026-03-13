¿Es posible fortalecer la memoria después de los 65 años? Descubra cómo la actitud positiva cambia el cuerpo y la mente

Investigadores de Yale identifican que la manera en que los adultos mayores perciben su edad puede determinar mejoras en la memoria, la movilidad y la función física a lo largo del tiempo.

Durante años, la vejez ha sido vista como un periodo de deterioro constante. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Yale (Estados Unidos) sugiere que muchas personas mayores muestran mejoras medibles en la función cognitiva y física, desafiando la idea de que el envejecimiento es siempre sinónimo de declive.

Mejoras en la tercera edad y el papel de la actitud

Becca R. Levy, autora principal y profesora de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Yale (YSPH), explica que casi la mitad de los adultos de 65 años o más analizados mostraron progreso en al menos uno de los siguientes ámbitos:

Función cognitiva.

Función física.

Ambas áreas.

“Muchas personas asocian el envejecimiento con una pérdida inevitable y continua de capacidades físicas y cognitivas”, expone Levy. “Lo que descubrimos es que la mejora en la vejez no es inusual, sino común, y debería incluirse en nuestra comprensión del proceso de envejecimiento”.

De acuerdo con la institución, personas mayores muestran mejoras medibles en la función cognitiva y física, desafiando la idea de que el envejecimiento es siempre sinónimo de declive Foto: Pexels

El seguimiento de más de 11.000 participantes del Estudio de Salud y Jubilación permitió evaluar los cambios cognitivos mediante pruebas de rendimiento y la función física a través de la velocidad al caminar, un indicador relevante para el riesgo de discapacidad y hospitalización. Durante hasta 12 años, el 45% de los participantes mejoró en alguno de estos dominios, y muchos superaron umbrales clínicamente significativos.

“Lo sorprendente es que estas mejoras desaparecen cuando solo se consideran los promedios”, destaca Levy. “Si se promedia a todos en conjunto, se observa un declive. Pero al observar las trayectorias individuales, se descubre una historia muy diferente. Un porcentaje significativo de los participantes mayores que estudiamos mejoró”.

Creencias sobre la edad y su impacto en mente y cuerpo

El equipo de investigación analizó por qué algunos adultos mayores muestran mejoras mientras otros no. Detectaron que un factor determinante es la percepción que cada persona tiene sobre el envejecimiento. Aquellos con creencias más positivas tenían más probabilidad de mejorar tanto cognitivamente como en la velocidad al caminar, incluso considerando variables como edad, sexo, educación, enfermedades crónicas y depresión.

La teoría de la encarnación de estereotipos de Levy postula que las ideas culturales sobre la edad pueden tener consecuencias biológicas. Estudios previos demostraron que las creencias negativas predicen peor memoria, menor velocidad al caminar y riesgos cardiovasculares. Por el contrario, quienes adoptan perspectivas positivas tienden a mostrar progresos.

“Nuestros hallazgos sugieren que a menudo existe una reserva de capacidad para mejorar en la edad adulta”, asegura Levy. “Y dado que las creencias sobre la edad son modificables, esto abre la puerta a intervenciones tanto a nivel individual como social”.

Las mejoras no se limitaron a personas con limitaciones iniciales; incluso quienes empezaron con función cognitiva o física normal experimentaron avances, lo que descarta que las mejoras solo reflejen recuperación tras enfermedades. Los investigadores destacan que estos resultados podrían cambiar la percepción social sobre la vejez y guiar políticas de atención preventiva y programas de promoción de la salud.