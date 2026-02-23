¿Cuántas horas deben dormir las personas entre 50 y 60 años para una vida más saludable? Expertos explican la cantidad ideal

A medida que pasan los años, el sueño suele volverse más ligero y fragmentado. Aunque muchas personas entre los 50 y 60 años sienten que descansan menos que antes, las recomendaciones médicas indican que las necesidades de sueño no varían de forma drástica frente a la adultez temprana.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los patrones de sueño tienden a modificarse con el envejecimiento.

Muchas personas presentan dificultades para conciliar el sueño, se despiertan con mayor frecuencia durante la noche y suelen levantarse más temprano en la mañana.

El portal señala que el tiempo total de sueño "se mantiene igual o disminuye ligeramente (6.5 a 7 horas por noche)“.

Además, explica que la transición entre el sueño y la vigilia puede ser más abrupta, lo que genera la sensación de un descanso más ligero en comparación con etapas anteriores de la vida.

El sitio de salud detalla que las personas mayores pasan menos tiempo en sueño profundo y pueden despertarse en promedio entre tres y cuatro veces cada noche, siendo más conscientes de estos despertares.

La importancia de la cantidad y la calidad del sueño

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) subrayan que dormir es esencial para mantener una buena salud, ya que contribuye al rendimiento cerebral y al estado de ánimo.

La doctora Marishka Brown, experta en sueño de los NIH, explica que el fortalecimiento del cuerpo durante el descanso depende de tres factores: la cantidad de horas, la calidad del sueño y la regularidad de los horarios.

Hora de sueño recomendadas para adultos entre 50 y 60 años

En la misma línea, Eric J. Olson, M.D., especialista en medicina del sueño de la Clínica Mayo, indica que los adultos deben dormir en promedio siete horas de manera regular. Advierte que dormir en exceso de forma habitual también puede asociarse con efectos negativos para la salud, como el aumento de peso y del índice de masa corporal.

Recomendaciones para dormir mejor después de los 50

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento ofrece una serie de orientaciones prácticas para favorecer el descanso en la adultez media y tardía: