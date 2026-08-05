Gimnasia cerebral de alta precisión: el auge del neurofeedback dinámico para regular el sistema nervioso

En la frontera donde la tecnología se encuentra con la salud mental, una disciplina está cambiando la forma de abordar el sufrimiento psíquico. El neurofeedback dinámico se presenta hoy como una herramienta de vanguardia que, lejos de ser una promesa, se consolida en la clínica para ofrecer respuestas allí donde la palabra no alcanza. No se trata de una intervención farmacológica ni invasiva: es un proceso de aprendizaje donde el cerebro aprende a funcionar mejor al verse a sí mismo.

“El neurofeedback dinámico es una forma avanzada de neuroterapia que entrena al cerebro para autorregularse utilizando su propia actividad eléctrica como punto de partida”, explica el Dr. Adrián Cillo, médico psiquiatra (UBA) y especialista en psicotraumatología. Según el experto, a diferencia de los enfoques tradicionales, esta técnica actúa exclusivamente mediante retroalimentación en tiempo real: “Favorece que el sistema nervioso recupere patrones de funcionamiento más eficientes y estables sin introducir ninguna sustancia ni energía externa al organismo”.

El origen de esta práctica se remonta a 1929, cuando el neurofisiólogo Hans Berger registró el primer electroencefalograma (EEG) humano. Sin embargo, su aplicación terapéutica nació en los años 60. Joe Kamiya demostró que los humanos podían modular sus ondas alfa voluntariamente, mientras que Barry Sterman comprobó que el entrenamiento de ciertas frecuencias reducía las crisis epilépticas en gatos y luego en humanos.

El neurofeedback dinámico es una forma avanzada de neuroterapia que entrena al cerebro para autorregularse Gentileza LaPsyConf

Desde entonces, la técnica evolucionó desde la investigación básica hacia el tratamiento de cuadros complejos. En Argentina, su expansión es reciente pero firme. El Dr. Cillo, primer profesional en el país reconocido como practitioner por la organización internacional BCIA (Biofeedback Certification International Alliance), señala que su llegada se dio en paralelo con la expansión global de las neuroterapias, impulsada por profesionales formados en Europa y Estados Unidos.

Su especialización en esta área surgió de una pregunta recurrente: ¿Qué hacemos cuando el cerebro está desregulado y la palabra no alcanza? “Hay un umbral en el tratamiento del trauma donde el sufrimiento no está organizado en recuerdos conscientes, sino en patrones neurobiológicos profundos”, apunta.

El diferencial del neurofeedback es su capacidad de acceso directo. “Interviene directamente sobre el funcionamiento cerebral, no exclusivamente sobre el contenido psicológico o el comportamiento observable”, destaca Cillo. Por esta razón, no compite con la psicoterapia tradicional, sino que la potencia: “En casos de desregulación emocional intensa o trauma implícito, el neurofeedback complementa terapias como el EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular)”.

La sesión: un espejo para las neuronas

En términos prácticos, una sesión de neurofeedback dinámico es sencilla para el paciente, aunque técnicamente compleja. Se utilizan sensores en el cuero cabelludo que registran la actividad eléctrica en tiempo real. Un software procesa esa señal y la devuelve al paciente en forma de sonidos o imágenes.

“Es un mecanismo de condicionamiento operante: el cerebro recibe información sobre su propio funcionamiento y tiende, de forma natural y no consciente, a ajustar sus patrones hacia estados más adaptativos”, describe el especialista. Lo más importante para el paciente es que se trata de un método indoloro. Como subraya el Dr. Cillo: “No utiliza corrientes eléctricas y no introduce energía; devuelve información y el cambio lo produce el propio sistema nervioso”.

El neurofeedback dinámico se trata de un método indoloro (Foto: FreeP¡CK)

Por lo pronto, hoy ya indica con éxito en casos de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), ansiedad, ataques de pánico, depresión, insomnio y trastornos del espectro autista. Y según asegura el especialista, los beneficios son tangibles: mejora de la atención sostenida, regulación emocional y una arquitectura del sueño más saludable. Pero su uso no se limita a la patología. “El neurofeedback tiene también una aplicación consolidada en el entrenamiento de alto rendimiento, donde deportistas de élite y ejecutivos lo utilizan para optimizar la concentración y reducir el estrés competitivo”, afirma.

Aunque todavía es un campo incipiente en el país, limitado en parte por el costo del equipamiento especializado (como el equipo Mitzar de QEEG con el que trabaja el Dr. Cillo), la demanda crece a medida que se conocen sus resultados. El futuro de la salud mental parece residir en esta integración técnica.

“Representa un cambio de paradigma en la forma de pensar el sufrimiento mental: ya pasamos de interpretar el dolor a regular el sistema nervioso que lo sostiene”, reflexiona el Dr. Cillo. Para el experto, el neurofeedback se encuentra en el umbral de una nueva etapa donde la neurociencia y la clínica se fusionan para devolverle al individuo el control sobre su propio equilibrio biológico. “La integración entre neurociencia, tecnología y clínica no es una promesa futura sino una realidad que ya transforma la práctica profesional”, concluye.