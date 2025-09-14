Guía para crear un altar de deseos en tu hogar y renovar la energía con la llegada de la nueva estación

Nos acercamos a un nuevo cambio de ciclo. Se termina el del agua y debemos darle la bienvenida al ingreso del elemento madera y la energía que eso conlleva a nuestro alrededor.

La llegada de la nueva estación nos trae la creatividad, el florecimiento y renacimiento de nuestras intenciones, propósitos y energía femenina. Por todo esto, es momento de preparar un lindo altar de deseos, donde podamos poner intención a nuestras metas.

Función

¿Tenés un lugar específico en tu hogar para realizar tus intenciones? Los altares son espacios perfectos para plasmarlas. No se trata de si sos religioso, creyente o no, un espacio sagrado o altar en tu hogar te ayudará a desconectar de todo aquello que disminuye tu fuerza vital y tu mente.

Al mismo tiempo, un altar ayudará a reconectar contigo mismo y a atraer buenas energías para el hogar. Tener un lugar donde depositar nuestros pensamientos positivos, nuestras intenciones, nos hace integrar nuestra vida espiritual con nuestro día a día terrenal.

Crear un altar nos permite tener un espacio físico donde conectar mente, emoción y energía, un lugar íntimo donde contactaremos con nuestra magia interior.

Es recomendable pasar tiempo junto a ese espacio, a esos objetos que elegimos para que estuvieran ahí, a diferencia de otros que tenemos en nuestro hogar. Conectar con ese espacio, que es único, propio de cada habitante de ese hogar, hará anclar y recordar las intenciones allí depositadas.

Los sí y los no

¿Dónde ubicar mi altar? Dependiendo de cada hogar, podemos encontrar un lugar más propicio que otro para su colocación.

Lo que sí puedo detallarles son algunos criterios a tener en cuenta para elegir ese lugar especial:

No debe estar en la entrada de la casa, tampoco en el dormitorio, debajo de escaleras o frente a las puertas de los baños.

Si tenés un espacio de trabajo o escritorio, este será un lugar ideal; si no lo tenés buscá un rincón donde no quede tan visible a la vista de todos, de las visitas.

El altar es un espacio íntimo; deberá crearse en un sitio tranquilo de tu casa.

Debe estar apoyado sobre una pared o similar, de manera de darle contención y estabilidad. Por esa razón, los rincones son espacios muy recomendables, siempre que sean iluminados y aireados.

Alejá tu altar de elementos que irradien ondas electromagnéticas (ya sean televisores, routers), porque estos aparatos afectarán la energía allí trabajada y, por ende, afectarán tu energía también.

Mantenerlo elevado del piso es algo fundamental. Podrás utilizar una mesa, repisa o estante, o cualquier elemento con base sólida. El espacio alrededor del altar debe permanecer bien ordenado, no deposites sobre él elementos que no pertenezcan a ese lugar.

Posicionar el altar hacia la dirección cardinal Este es beneficioso. Es un punto cardinal de conexión y ayudará a materializar la energía que allí trabajes con tus elementos.

Detalle

¿Qué elementos debo incluir en mi altar? Te sugiero que en este cambio de ciclo armes este rincón sagrado con algún elemento natural, como hojas de laurel, una rama de romero, algún pétalo de flor o incluso un aroma que te agrade.

Colocá estos elementos frescos en tu altar para dar la bienvenida a la primavera, prendé una vela de color blanca y hacé tus deseos. Dejá que la vela se consuma por completo. Luego de completado este ritual, recogé los elementos naturales usados y guardalos en un lugar fresco y oscuro. Una vez secos, átalos en ramillete y usa este atado para sahumar tus espacios.

Por Tatiana Balostro