‘Karen Mums’: quienes son, por qué pueden amargarte y cómo reaccionar

Que está mal alimentar a un bebé con fórmula; que lo correcto es amamantar al niño, pero si lo amamantan pasado el año de vida también se convierten en malas madres; felicitarlos por hacer las cosas bien es un tipo de manipulación que va a condicionar al bebé cuando crezca, pero no felicitarlo ni demostrarle cariño le va a generar trauma infantil.

Quejas como estas existen miles en las redes sociales. La “mamafia” -comunidad online de madres que humillan y cuestionan la crianza de otros padres- está más encendida que nunca.

Este colectivo de personas abusan del anonimato online y consideran tener “el poder absoluto” para dictaminar qué es lo que está bien y qué es lo que no en lo que respecta a la manera de criar a un hijo. El juicio que hacen abarca varios aspectos de la crianza; desde si es correcto que duerma en la cama de los padres hasta la frecuencia con la que hay que bañarlos.

Este colectivo de personas abusan del anonimato online y consideran tener “el poder absoluto” para dictaminar qué es lo que está bien Jacob Lund - Shutterstock

El blanco de estos cientos de críticas que aparecen en Twitter, Youtube, Instagram, Facebook son varios. Principalmente, se señala a los padres del niño, pero también caen en la repartija las maestras de instituciones educativas, los directivos, psicólogos, psicoterapeutas y familiares de los pequeños.

Un dato no menor es que entre todos estos personajes que son “castigados socialmente” las mamás suelen ser juzgadas con más dureza que los papás. Un estudio encontró que para las madres propensas a la comparación social, casi cualquier tipo de contenido de crianza de Instagram las afecta psicológicamente.

Un padre/madre suele publicar contenido diariamente sobre sus hijos, lógicamente piensa y desea compartir situaciones que cree que son inofensivas, como puede ser llevar a su hijo de 6 años en un cochecito; sin embargo, esta simple acción abre las compuertas del infierno de las críticas. Hoy en día juzgar a los padres -especialmente a las mamás- se ha convertido en un “deporte online”, enfatiza la revista The Atlantic.

No manipular a nuestros hijos Twitter

“La mamafia”, ¿por qué creen ser los justicieros de la crianza?

“En inglés se llaman las ‘Karen Mums’ y se caracterizan por tener una opinión en todo”, explica la Lic. en Psicología, Victoria Almiroty (M.N. 56875). Además explica que su opinión aumenta dado que las redes exacerban la cobardía y la impunidad. “Como los insultos, los maltratos y la humillación que hacen online se puede borrar/eliminar al instante sienten un poder único e irrevocable”, sostiene.

Lo que antes era una historia divertida en el asado familiar sobre el momento en que unos padres perdieron a su hijo en un parque de diversiones, hoy se convirtió en un debate disputado entre extraños en internet. Además, estos no solo juzgan sino que apelan a tomar medidas, juntan firmas, piden por “la cancelación” del adulto irresponsable y en casos, llegan a involucrar a las autoridades. Un “pequeño error/descuido” en la crianza se puede pagar muy caro socialmente.

Es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente serás un verdadero sabio” — -Antoine de Saint-Exupéry

Un ejemplo de esto es cuando tiempo atrás el hijo de Michelle Gregg se escapó de ella y cayó en un foso de gorilas en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos. Al viralizarse el hecho la gente empezó a pedir que le quitaran la tenencia de su hijo o que incluso, la metieran en la cárcel. A solo días de la catástrofe casi 500,000 personas firmaron una petición en la que aseguraban que la madre era una negligente. Tiempo después, la policía investigó el incidente y no se presentaron cargos. Los profesionales concluyeron que lo ocurrido fue un error y que el hecho quedó solucionado ya que el niño fue rescatado de la situación.

“Lo principal a entender es que cuando una persona se muestra así de desatada en las redes refleja que no saben expresarse con empatía y que canalizan sus frustraciones en la web”, señala Almiroty. Asimismo, añade que la diferencia con una crítica constructiva es que esta está enunciada con desprecio y con un “dedo acusador”.

“No pueden poner su foco en lo que realmente tienen que tratar entonces ponen la atención en el otro. La verdad es que ser padre/madre ideal es un concepto inexistente, uno es un padre ‘real’ en la medida que tiene madurez emocional y un registro de las heridas de la infancia propia y de los daños o cosas que hicieron bien sus padres; esto es lo que hace que alguien críe bien a su hijo”, aclara.

Sumado a esto, aclara que frente a estos usuarios que hacen “atentados mediáticos y bombardeos” de críticas y negatividad hay que mirarlos con pena y reflexionar: “‘¿qué bien que estoy en comparación con alguien que dice esta cantidad de barbaridades?’, claramente si estás bien no te comportás de esa manera”, revela la psicóloga.

El cerebro humano está diseñado para hacer juicios morales ya que la corteza prefrontal ventromedial está a cargo del aspecto emocional de una persona Nicoleta Ionescu - Shutterstock

La ciencia ha ahondado en este tipo de comportamiento y ha encontrado varias explicaciones a por qué un padre puede estar tan dispuesto a juzgar a otro. “Un padre que sigue su intuición es una de las primeras causas probables. Además, el cerebro humano está diseñado para hacer juicios morales ya que la corteza prefrontal ventromedial -un área entre y detrás de los ojos- está a cargo del aspecto emocional de una persona”, explicó la psicóloga de Boston College, Liane Young, a Live Science.

Sumado a eso, añadió que “como seres humanos, estamos diseñados para experimentar la intuición visceral que a menudo se puede despertar al ver las elecciones de crianza de otra persona. Por eso, los juicios morales se sienten tan sólidos”.

¿Y las maminfluencers?

Son aquellas que ganan dinero hablando sobre la maternidad en las redes sociales; comparten “tips” de crianza y muestran su día a día junto a sus hijos para que todo el mundo lo vea. Algunas de ellas comparten una vida idílica en la que los bebés duermen plácidamente toda a noche, en el que las mamás tienen tiempo de calidad para sí mismas y lucen siempre impecables; otras -en menor cantidad- revelan una realidad cruda sobre la maternidad como por ejemplo, la frustración y el desgaste que este puede provocar. “Lo que me pasa con estas influencers, especialmente las que muestran una vida perfecta, es que o hablan muy poco sobre las partes difíciles de su maternidad o recién lo hacen después de haber resuelto sus problemas. Plantean algo que es mentira o que es ficticio porque toda mamá sabe que el día a día no es un cuento de hadas”, cuenta a LA NACION una lectora de 37 años que tiene dos hijos.

Hoy la mamafia de IG recomienda no manipular a nuestros hijos diciéndoles "muy bien". Twitter

Un estudio titulado “Comparaciones con la maternidad perfecta: cómo las representaciones idealizadas de la maternidad de Instagram afectan el bienestar de las nuevas madres” sugiere que involucrarse con contenido para mamás en internet puede tener una variedad de efectos dañinos en madres y padres. Los hallazgos ilustran que las madres hacen mayores comparaciones sociales y perciben más similitudes con las representaciones que no son idealizadas en comparación con las idealizadas, es decir, la que se muestran perfectas. En conclusión, para los investigadores las publicaciones de las maminfluencers provocan niveles significativamente altos de envidia y aumentan el estado de ansiedad, lo que a largo plazo puede ser perjudicial para la salud mental de las madres.

No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa” — -Confucio

Ser un progenitor real

“No existe ser un padre ideal, sino uno real”, dice la Lic. Almiroty. Asimismo, destaca que la tarea más importante que tiene un padre/madre es ser un “espejo positivo y constructivo” de su hijo para que este tenga confianza en sí mismo. “Para ser un buen espejo de los hijos, esos padres y madres tienen que tener entre ellos buenos espejos. No va a ser positivo que el padre le diga a su pareja que es mala madre o la humille delante del niño”, dice.

Para ella, la manera de ser un buen referente y no estar condicionado por los juicios ajenos es teniendo buenos refuerzos para que la negatividad no afecte a la seguridad propia del padre o madre y también puedan transmitirle lo positivo a sus hijos.

“Hay que frenar con la crítica extrema porque uno no sabe por lo que está pasando el otro. Capaz se juzga a una mujer por no amamantar y lo cierto es que no puede dar la leche materna y tiene alguna dificultad”, sostiene. Por último, añade que quienes emprenden estas acciones negativas suelen ser personas que proyectan sus inseguridades en internet; “es alguien que no está en eje y que debido a sus inseguridades busca disminuir al otro”.

Guía para reaccionar frente a las críticas

The Mama Coach, un equipo de enfermeras registradas y practicantes en todo el mundo que están comprometidas en hacer que la paternidad sea más fácil sugieren que frente a las críticas se realice lo siguiente:

1) preguntarse a uno mismo ‘¿le pedí yo sugerencias a esta persona?’ si uno no lo solicitó, se puede agradecer amablemente el consejo y no darle importancia

2) en los momentos en los que se busca apoyo, elegir las vías más confiables: un amigo, un familiar o persona de confianza;

3) reconocer como padre la propia participación al juzgar a otros padres, “da un paso atrás y reflexioná sobre tus hábitos de juicio diarios y entrenate para ser más compasivo y solidario con el resto”, concluyen.