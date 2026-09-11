La psicología explica qué hay detrás de la necesidad de pedir perdón por todo, y no es solo educación

Hay personas que dicen ‘perdón’ antes de hacer una pregunta, pedir ayuda o expresar una necesidad. Aunque puede parecer una muestra de educación, cuando la disculpa aparece de manera constante puede estar relacionada con la forma en que alguien enfrenta el conflicto, la crítica o la aprobación de los demás.

Pedir disculpas es una respuesta saludable cuando existe un error, un daño o una responsabilidad concreta.

La situación cambia cuando la persona siente que debe disculparse incluso por acciones normales, como expresar una opinión, ocupar tiempo de otra persona o solicitar apoyo.

Cuando disculparse se convierte en un hábito

Desde la psicología, este comportamiento puede entenderse como una respuesta aprendida. En algún momento, disculparse pudo ayudar a evitar discusiones, críticas o rechazo y, con el tiempo, convertirse en una reacción automática.

Las experiencias tempranas pueden influir en esa forma de relacionarse, especialmente cuando una persona estuvo expuesta a críticas constantes, cuestionamientos o exigencias para justificar sus decisiones.

Sin embargo, esto no significa que toda persona que pide perdón con frecuencia haya tenido una determinada crianza.

Pedir disculpas es una respuesta saludable cuando existe un error, un daño o una responsabilidad concreta Shutterstock

Una revisión sobre regulación emocional publicada en el ‘Australian Journal of Psychology’ señaló que algunas estrategias aprendidas durante la infancia para afrontar situaciones de estrés pueden mantenerse en etapas posteriores, particularmente frente al conflicto.

Por eso, frases como “perdón por preguntar” o “perdón por molestar” deben analizarse teniendo en cuenta el contexto. La frecuencia y las emociones que acompañan la disculpa pueden ser más relevantes que la palabra en sí misma.

La culpa detrás del ‘perdón‘

La autoestima y la necesidad de aprobación también pueden estar relacionadas con este comportamiento. Olga Merino, psicóloga del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, explicó a CuídatePlus que puede tratarse desde una simple muletilla hasta un patrón conductual asociado con aspectos de la personalidad.

La especialista relaciona algunos casos con una autoestima baja. Según explicó, el lenguaje expresa los pensamientos y, cuando existe una percepción negativa de uno mismo, una persona puede interpretar como inadecuadas acciones que realmente no lo son.

Entre las señales pueden aparecer:

La necesidad de justificar constantemente las decisiones.

Temor a incomodar.

Dificultad para poner límites.

Sentimientos de culpa o ansiedad cuando no se ofrece una disculpa.

Aun así, pedir perdón frecuentemente no constituye por sí solo un diagnóstico. El comportamiento puede aparecer por diferentes razones y debe entenderse a partir de la historia y las circunstancias de cada persona.

La diferencia entre respeto y culpa está en la razón de la disculpa. El respeto permite reconocer al otro y asumir responsabilidades cuando corresponde. La culpa puede llevar a disculparse por necesidades, opiniones o acciones que no representan una falta.

Así, pedir ayuda, expresar una opinión o sostener una diferencia de manera respetuosa no requiere necesariamente un ‘perdón’. La clave está en identificar si la palabra responde a una falta real o al temor de ser rechazado, criticado o considerado una molestia.