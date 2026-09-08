¿Por qué los gatos lamen a sus dueños? Veterinarios explican qué significa este comportamiento

Los gatos lamen a las personas por diferentes motivos y no siempre se trata únicamente de una muestra de afecto. Este comportamiento hace parte del acicalamiento social, una conducta que los felinos desarrollan desde pequeños y que utilizan para fortalecer vínculos dentro de su grupo.

Cuando un gato lame a una persona, puede estar expresando confianza, cercanía y familiaridad, además de reconocerla como parte de su entorno seguro.

Las señales que explican por qué un gato lame a su dueño

El lamido puede aparecer cuando un gato busca contacto, disfruta la atención o encuentra agradable el sabor de la piel. También puede formar parte de sus rutinas de aseo y de las interacciones que establece con quienes lo rodean. Para interpretar esta conducta, es importante observar el momento en que ocurre y la reacción del animal, en lugar de asumir que todos los lamidos significan lo mismo.

De acuerdo con veterinarios este comportamiento también puede cumplir una función de protección y comunicación. Esto significa que el lamido no debe interpretarse automáticamente como una señal de cariño: su significado depende del contexto y de la relación que el gato tenga con la persona.

De acuerdo con veterinarios este comportamiento también puede cumplir una función de protección y comunicación Freepik

¿Qué significa que un gato lama a su dueño?

Busca interacción: puede utilizar el contacto para iniciar un momento de atención.

puede utilizar el contacto para iniciar un momento de atención. Reconoce un olor familiar: el contacto con la piel puede formar parte de sus hábitos de convivencia.

el contacto con la piel puede formar parte de sus hábitos de convivencia. Responde a las caricias: algunos gatos lamen durante momentos de relajación y cercanía.

algunos gatos lamen durante momentos de relajación y cercanía. Explora sabores: el interés por la sal del sudor o los restos de comida en la piel puede influir.

el interés por la sal del sudor o los restos de comida en la piel puede influir. Mantiene una rutina social: el aseo compartido es una conducta que puede aparecer en la relación entre gatos y personas.

el aseo compartido es una conducta que puede aparecer en la relación entre gatos y personas. Manifiesta incomodidad: si el lamido se vuelve insistente o aparece junto con cambios de comportamiento, conviene observar qué está ocurriendo.

¿Qué revela el acicalamiento entre gatos sobre su relación?

Cuando dos gatos se lamen, pueden estar compartiendo una actividad que combina el cuidado corporal con la convivencia. Esta conducta suele aparecer entre felinos que se sienten cómodos juntos y puede ser una forma de mantener el contacto durante sus momentos de descanso.

El acicalamiento también permite que un gato alcance zonas que otro no puede limpiar con facilidad. Sin embargo, no todos los animales tienen el mismo nivel de tolerancia al contacto, por lo que la frecuencia de esta conducta puede variar según su personalidad y la relación que hayan establecido.

¿Qué cambios en el lamido de un gato requieren atención?

Un gato que comienza a lamerse de manera insistente puede estar reaccionando a una molestia, una alteración en la piel o una situación que le genera incomodidad. La aparición de este comportamiento no significa necesariamente que exista una enfermedad, pero sí puede ser una señal para observar con mayor atención.

Si el lamido se concentra en una zona, provoca lesiones o aparece junto con cambios en el apetito, el descanso o la actividad habitual, es recomendable consultar con un veterinario. Una evaluación profesional permite identificar la causa y determinar si necesita tratamiento.