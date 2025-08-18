¿Por qué algunos mezclan las minúsculas y las mayúsculas cuando escriben? según la grafología

Mezclar las letras mayúsculas y minúsculas mientras escribe no solo es estético, según la grafología esto tendría una característica psicológica y mostraría rasgos de su personalidad.

Federico Carelli, Técnico Superior en Grafología, comentó las características de las personas que combinan mayúsculas y minúsculas al escribir sin un orden coherente. “Hay muchas personas que consciente o inconscientemente ponen mayúsculas donde gramaticalmente no van”.

Expertos aseguran que la forma de escribir refleja creatividad, alta inteligencia o baja inteligencia, se advierte que no debe analizarse de manera aislada, sino en conjunto con los rasgos de escritura.

Federico explica que en algunos casos, además de combinar las mayúsculas y minúsculas, hay quienes combinan la imprenta y la cursiva. En este caso “la interpretación es agilidad mental, velocidad en el pensamiento, rapidez y dinamismo en la acción, pensamiento intuitivo y un alto nivel de inteligencia”.

En otros ejemplos, predominan las mayúsculas sobre las minúsculas y se entorpece la legibilidad del texto, en este caso la interpretación es contraria: “representa un pensamiento pausado y poco dinámico, cuyos procesos mentales tienden a ser torpes e ineficaces”, explica el experto.

¿Qué significa cuándo una persona subraya su nombre en la firma?

Ana María experta en grafología explicó que son muchas las interpretaciones, algunas de las que mencionó son: