LA NACION

¿Tu perro puede tener Alzheimer? Especialistas comparten las alarmas para identificarlo a tiempo

Cambios de comportamiento en perros mayores pueden estar asociados al síndrome de disfunción cognitiva, una condición vinculada a factores genéticos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
GDAEl Tiempo/Colombia
Ante la llegada de los 9 o 10 años de edad, se recomienda prestar atención a variaciones en la conducta de los perros
Ante la llegada de los 9 o 10 años de edad, se recomienda prestar atención a variaciones en la conducta de los perros Foto: Pexels

El envejecimiento en los perros puede traer alteraciones que van más allá de lo esperado por la edad, incluyendo signos relacionados con el alzheimer canino, una enfermedad que afecta la memoria, el comportamiento y la calidad de vida de las mascotas.

La atención a la salud de las mascotas no debe limitarse a sus primeras etapas de vida. En la vejez, los animales enfrentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades que modifican sus rutinas y comportamiento cotidiano.

José Antonio Marina. El filósofo español revela cuál es el mayor error en la educación de los jóvenes

Con el paso de los años, los perros presentan cambios que en ocasiones son interpretados como propios de la edad. Sin embargo, algunas de estas conductas pueden estar relacionadas con el síndrome de disfunción cognitiva (SDC), conocido como alzheimer canino.

A partir de los 9 años, algunos animales pueden manifestar dificultades como olvidar cómo ladrar, perder la noción de salida de una habitación o presentar alteraciones en el sueño, permaneciendo despiertos e inquietos durante la noche.

A partir de los 9 años, algunos animales pueden manifestar dificultades como olvidar cómo ladrar, perder la noción de salida de una habitación o presentar alteraciones en el sueño
A partir de los 9 años, algunos animales pueden manifestar dificultades como olvidar cómo ladrar, perder la noción de salida de una habitación o presentar alteraciones en el sueñoPABLO PORCIUNCULA - AFP

Una investigación liderada por la médica veterinaria Sonia Milena López Rodríguez, magíster en Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), permitió identificar por primera vez genes asociados con esta enfermedad.

Principales síntomas del alzhéimer canino

Entre los signos más comunes del síndrome de disfunción cognitiva se encuentran:

1. Desorientación en casa

2. Alteraciones del sueño

3. Pérdida de hábitos o comandos aprendidos

4. Episodios de ansiedad nocturna

El estudio también identificó la presencia del gen APOE en su variante más agresiva como uno de los factores relevantes. Según explicó la investigadora, este gen afecta el sistema inmune, genera inflamación y dificulta la comunicación entre neuronas, lo que puede llevar a un desenlace mortal.

Otros comportamientos asociados a esta condición incluyen:

  • Se vuelven más miedosos.
  • Cambios en la alimentación, como la frecuencia de comer.
  • Su comportamiento cambia y se pueden volver agresivos.
  • Cambios de hábitos a la hora de hacer sus necesidades.

Ante la llegada de los 9 o 10 años de edad, se recomienda prestar atención a variaciones en la conducta de los perros para facilitar una detección temprana y actuar de manera oportuna en caso de presentarse la enfermedad.

El hallazgo de estos factores genéticos permite avanzar en la comprensión del alzhéimer canino y abre la posibilidad de desarrollar estudios orientados a tratamientos que busquen ralentizar el deterioro neuronal y mejorar las condiciones de vida de los animales.

Otros comportamientos asociados a esta condición incluyen que se vuelven más miedosos y manifiestan cambios en la alimentación
Otros comportamientos asociados a esta condición incluyen que se vuelven más miedosos y manifiestan cambios en la alimentaciónMagnific
Por El Tiempo/Colombia
El Tiempo (Colombia)
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Jorge Tartaglione, médico, sobre el uso del microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”
    1

    Jorge Tartaglione, médico, sobre el uso del microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”

  2. La impactante caída de un gimnasta inglés durante los Juegos de la Commonwealth que enmudeció al estadio
    2

    Un gimnasta inglés sufrió una impactante caída en los Juegos de la Commonwealth y terminó hospitalizado

  3. El día que Vilas lo emocionó, la estafa afectiva que sufrió y su batalla por la vida que está “set iguales”
    3

    Juan Szafrán, el periodista de los desafíos: la vez que Vilas lo emocionó y la batalla por la vida en la que está “set iguales”

  4. El análisis de The Guardian sobre el viaje de Milei a Brasil y su liderazgo en la región
    4

    The Guardian calificó a Milei como “representante de Trump” y cuestionó su liderazgo en la región: “No es el que manda”