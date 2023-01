Vínculos: cómo enfrentar el miedo de que se termine la pareja y poder hacer el duelo

escuchar

Silvia Olmedo se consagró en los últimos años como una de las profesionales de la salud mental que más divulga información a través de sus redes sociales. En palabras de ella misma, su objetivo es que cualquier persona que la vea en Internet y la escuche pueda encontrar apoyo en lo que dice o pueda detectar si algo en ellos anda mal.

En una charla para el ciclo Aprendemos Juntos, la psicóloga fue interrogada por una audiencia sobre diversas cuestiones que están vinculadas al amor y a las relaciones. Desde cómo detectar una relación tóxica a los distintos tipos de amor que hay en la vida o cómo enfrentar el miedo a la soledad. A continuación, las ideas y recomendaciones de la profesional.

El papel que juega el amor en la vida de cada uno

Según Olmedo, el concepto principal a tener en cuenta es el de qué es el amor. “No existe uno solo, hay distintos tipos, personalmente a mí, el que más me ha costado es el de amarme a mí misma porque requiere de constante entrega todo el tiempo”, destaca la psicóloga. Luego de este tipo de amor está el que es hacia un otro, mejor conocido como enamoramiento, “es como un estado de drogadicción en el que el otro es todo para uno”, agrega. No obstante, destaca que hay que tener cuidado con esto ya que este tipo de amor presenta una visión sesgada de esa persona en la que se maximizan sus cosas buenas. Como consecuencia de no detectar esto, uno termina sufriendo porque se vuelve dependiente emocionalmente del otro.

Miedo a terminar una relación

Respecto a esta cuestión, la profesional sugiere cuestionarse: ¿me duele el amor o tengo miedo de perder aquello que el otro me daba? Hay que aprender que el amor más importante es el nuestro y luego viene el del otro. “Una vez que se logra eso todas las relaciones amorosas van a ser sanas porque no te vas a agarrar a ellos como si fueran un bastón emocional”, enfatiza.

Qué hacer cuándo se termina el vínculo

Primero se debe incorporar la idea de que todo proceso de duelo es doloroso y que, si a este mismo proceso se lo prolonga o no se lo atraviesa de una manera sana, se puede volver un trauma. “Hay un tiempo necesario para recuperarse de una ruptura amorosa. Primero hay que aceptar que el otro no nos ama o ya no lo amamos más y ese momento es dolorosísimo”, explica. A continuación, aparece la segunda fase que es la de dolor intenso, en esta etapa se llora y se canalizan las emociones. Añade Olmedo que es sumamente necesario que los seres queridos escuchen y acompañen. “A mis pacientes les digo, durante dos o tres meses llorá todo lo que quieras y después te voy a dar solo una hora al día para llorar”, dice. El objetivo de esta técnica es que uno se obligue a sí mismo a volver a la realidad, a rearmarse.

La profesional no recomienda: exponerse a esa persona con la que se terminó el amor, evitar ir a sitios donde pueda estar, silenciarlo/a en redes sociales, entender que no es un proceso que cambia de la noche a la mañana, sumar rutinas nuevas de cosas que hacen bien. “Los primeros días van a ser muy duros, pero con los meses disminuye hasta que te das cuenta que ya no necesitás llorar más: ahí comprendés que esa persona ya no te causa dolor”, dice. Y añade que la idea de olvidar al ex está mal, no hay que olvidarlo sino que hay que conseguir que su recuerdo no duela.

Relaciones tóxicas

Es un término que todo el mundo utiliza, “identificamos como tóxica a gente que no lo es”, expresa Olmedo y explica que en ocasiones para explicar el concepto le gusta hacer un pararelo con la comida con la que, por ejemplo, hay gente a la que la leche le cae bien y hay otros que son intolerantes a la lactosa. “Puede ser que una pareja nuestra no sea tóxica sino que nuestras características como personas nos hacen intolerantes a esa persona porque nuestros valores son distintos”, aclara. Lo que conviene hacer en estos casos es replantearse ¿es esta relación tóxica o somos incompatibles?

No obstante, si se habla concretamente de toxicidad emocional: esto representa a personas que nos hacen daño y son letales -estafan en el amor y es imposible detectarlos-. “Al principio todo es color de rosas y gradualmente aparece la toxicidad: se vuelven hostiles, amenazan, se victimizan”, aclara. Uno no debería dar todo de sí y no recibir lo mismo a cambio, cuando esto sucede se habla de una relación desigual. “Hay que detectar en qué momento le abrimos la puerta a esa persona para empezar con ese tipo de relación”, concluye.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió la psicóloga en “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA con contenidos útiles e inspiradores para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo que, desde mayo de 2022, se emiten en forma exclusiva por LA NACION.

