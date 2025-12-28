Buenas noticias en Miami: cómo será la renovación de Lincoln Road y su conexión con la playa

Los residentes de Miami, en Florida, podrán disfrutar pronto de la modernización del histórico pasaje de Lincoln Road que lo conectará con la playa. El proyecto, anunciado previamente por las autoridades de la ciudad, incluirá inversiones públicas y privadas superiores a los 4000 millones de dólares y ya comenzó su fase II.

Cómo será la renovación de Lincoln Road que conectará con la playa

En septiembre de este año se dio inicio a la fase II del proyecto de modernización de Lincoln Road. El sitio web de Miami Beach brindó detalles de esta etapa, que modificará las avenidas Meridian y Drexel e incluirá:

Instalación de nueva iluminación .

. Renovación de superficies peatonales .

. Implementación de atracciones y fuentes , junto con nuevo mobiliario urbano .

, junto con . Mejora de los sistemas de fertilización para árboles sanos .

. Fresado y repavimentación de las calles.

de las calles. Mejoras en los cruces peatonales.

Las tareas en este caso dispondrán de US$29,4 millones. Según un comunicado de prensa, la renovación y peatonalización de la Avenida Drexel durará un año.

La obra facilitará la conexión de norte a sur para residentes y visitantes y mejorará el acceso peatonal a The Fillmore Miami Beach, New World Center, Soundscape Park y el próximo Grand Hyatt Miami Beach Convention Center Hotel.

No obstante, uno de los puntos más llamativos del proyecto consiste en la extensión de Lincoln Road hacia el océano. Esto permitirá conectar el paseo directamente con la playa mediante una pasarela peatonal.

El paso incluirá arte público y un monumento inspirado en el arquitecto Morris Lapidus, uno de los más importantes en la historia de la ciudad.

Lincoln Road: la restauración del histórico reloj en Miami Beach

Al margen del paso peatonal que conectará el paseo con la playa, otro punto importante de la revitalización del lugar consiste en la reinstalación del histórico reloj digital. Montado en 407 Lincoln Road, fue un hito de Miami Beach durante más de 60 años antes de que comenzara a funcionar mal en 2020.

Según informó Axios, la edad del reloj original hizo difícil asegurar las piezas para repararlo. Ahora, la nueva versión pretende honrar el diseño original de los años 50.

La firma dueña del edificio adelantó que el nuevo reloj también mostrará la temperatura como su anterior versión. Fue instalado en noviembre y debería comenzar a funcionar normalmente a mediados de diciembre después de que se completen las pruebas.

Con esta nueva acción, la ciudad sigue adelante con los esfuerzos de revitalización del histórico paseo.

Miami: nuevos taxis acuáticos en la ciudad

Por otra parte, según informaron las autoridades en un comunicado de prensa, Miami Beach se prepara para inaugurar el primer servicio gratuito de taxi acuático entre sus históricas costas y el centro de la ciudad.

La medida surge tras la aprobación del 17 de diciembre de una resolución que autoriza al Administrador de la ciudad a finalizar un acuerdo de concesión con Water Taxi of Miami Beach, LLC.

Se espera que el servicio comience a funcionar a fines de enero de 2026. Al iniciar el servicio, los taxis acuáticos circularán:

Aproximadamente cada 60 minutos entre semana, de las 7 hs a las 16.30 hs .

de . Cada 30 minutos entre semana, de las 16.30 hs a las 19.30 hs.

Inicialmente, no operará los fines de semana. Las embarcaciones de 12 metros (40 pies) tienen capacidad para un máximo de 55 pasajeros cada una.

“He estado trabajando activamente para traer un sistema gratuito de taxis acuáticos a Miami Beach, una iniciativa revolucionaria que puede aliviar la congestión del tráfico mediante un transporte público más limpio y eficiente”, declaró el alcalde Steven Meiner.

“Es un momento emocionante para avanzar con proyectos de movilidad que realmente mejoren la calidad de vida de nuestros residentes y visitantes”, agregó el funcionario.