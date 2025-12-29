La playa de Miami que enamora a los argentinos por su agua cristalina y sus atardeceres únicos

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, vuelve a instalarse el deseo de organizar unas vacaciones que combinen relax, sol y paisajes que inviten a desconectar. A lo largo de los años, Miami se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos a la hora de viajar, no solo por su clima cálido y sus playas, sino también por la cercanía relativa, la conectividad y la variedad de propuestas que ofrece. Entre mar turquesa, palmeras y escenarios que parecen sacados de una postal, esta ciudad sigue posicionándose como una opción ideal para quienes buscan un descanso con espíritu tropical sin alejarse demasiado. A continuación, te presentamos una playa que se volvió una de las preferidas por los argentinos, elegida por su belleza y su ambiente relajado.

Ubicada en el extremo sur de Miami Beach, la playa de South Pointe se posiciona como una de las favoritas por quienes buscan disfrutar del mar en un entorno cuidado, amplio y con vistas únicas. La combinación de arena clara, agua turquesa y un paisaje que suma el paso constante de cruceros y yates la distingue de otros sectores más concurridos de la ciudad, y le aporta un atractivo especial. Este rincón ofrece una experiencia más relajada, ideal para pasar varias horas frente al mar, ya sea descansando bajo el sol o aprovechando las distintas actividades que propone la zona.

Se trata de South Pointe, una playa ubicada en el extremo sur de Miami Beach

Esta playa forma parte de South Pointe Park, un espacio que complementa la experiencia con servicios pensados para pasar el día sin alejarse de la costa. Hay alquiler de sombrillas y reposeras, duchas al aire libre y baños cercanos, además de áreas verdes y senderos que rodean la playa. Sin dudas, el clima tranquilo del lugar hacen que sea muy valorado tanto por turistas como por locales, que lo eligen para conectarse con el mar y disfrutar del paisaje en un entorno más calmo que el de otras playas de Miami.

Qué hacer en South Pointe y sus alrededores

South Pointe Park rodea la playa con áreas verdes y senderos costeros

A continuación, el detalle de las actividades que se pueden realizar al visitar la playa de South Pointe, una de las más atractivas de Miami:

Tomar sol y disfrutar del mar : es ideal para relajarse en sus playas amplias y de agua cristalina.

: es ideal para relajarse en sus playas amplias y de agua cristalina. Alquilar sombrillas y reposeras : la playa cuenta con servicios que permiten pasar el día con mayor comodidad y protección del sol.

: la playa cuenta con servicios que permiten pasar el día con mayor comodidad y protección del sol. Deportes y actividades al aire libre : el lugar es muy elegido para practicar surf o jugar al vóley sobre la arena.

: el lugar es muy elegido para practicar surf o jugar al vóley sobre la arena. Caminar por la costa: es ideal para pasear, hacer actividad física, tomar fotografías y disfrutar del aire libre.

La playa de Miami que se volvió la preferida de argentinos

Observar las embarcaciones y el paisaje : desde la playa es posible ver cruceros y yates que entran y salen del puerto de Miami, con Fisher Island como telón de fondo.

: desde la playa es posible ver cruceros y yates que entran y salen del puerto de Miami, con Fisher Island como telón de fondo. Pasear por el muelle : esta pasarela amplia conecta el parque con la playa y resulta ideal para caminar, trotar o simplemente apreciar las vistas panorámicas del mar y la ciudad.

: esta pasarela amplia conecta el parque con la playa y resulta ideal para caminar, trotar o simplemente apreciar las vistas panorámicas del mar y la ciudad. Disfrutar de los atardeceres: la zona es reconocida por sus puestas de sol impactantes y escenarios que invitan a sacar fotos dignas de postal.

En definitiva, la playa de South Pointe se destaca por su entorno tranquilo, la calidad de sus servicios y un paisaje que combina mar con vistas únicas de la ciudad. Estas características la convierten en una de las playas más elegidas de Miami y explican por qué gana cada vez más popularidad entre los argentinos, que la prefieren para disfrutar de las vacaciones.

Dónde queda South Pointe Beach

La playa de South Pointe se encuentra dentro de South Pointe Park, en el extremo sur de Miami Beach, en la dirección 1 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139. Se trata de una zona de fácil acceso, rodeada por áreas verdes y muy cercana a South Beach, lo que la convierte en un punto de referencia claro para quienes visitan este sector de la ciudad.