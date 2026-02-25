Muerte súbita en jóvenes: la enfermedad cardíaca silenciosa que pocos conocen

Cada año, la muerte súbita de jóvenes aparentemente sanos vuelve a poner el foco en una enfermedad poco conocida fuera del ámbito médico: la miocardiopatía hipertrófica (MCH). Se trata de una patología cardíaca de origen genético que puede permanecer silenciosa durante largo tiempo y que figura, según un estudio realizado en 2023 por European Heart Journal, entre las principales causas de muerte súbita en menores de 35 años, especialmente asociada a la práctica de ejercicio intenso.

¿Qué es? La MCH se caracteriza por un engrosamiento anormal del músculo cardíaco, que dificulta el bombeo normal de la sangre y puede desencadenar arritmias potencialmente fatales. Aunque se estima que afecta a una de cada 500 personas en el mundo, según la investigación Epidemiology of the inherited cardiomyopathies de Nature Reviews, distintos estudios sugieren que su prevalencia real podría ser mayor, en parte por el alto subdiagnóstico que la rodea.

Ese es uno de los principales desafíos: solo entre el 10% y el 20% de los casos se detectan clínicamente. Muchas personas no presentan síntomas o los atribuyen al estrés, al cansancio o a la falta de entrenamiento físico. El mismo estudio de Nature Reviews del 2021 revela que en Argentina, se calcula que alrededor de 138.000 personas viven con algún tipo de miocardiopatía, y que unas 92.000 tienen miocardiopatía hipertrófica.

Cuando aparecen, los síntomas no deben minimizarse. Ellos pueden ser:

Palpitaciones

Falta de aire durante el esfuerzo

Dolor en el pecho al hacer ejercicio

Mareos

Fatiga intensa

Desmayos

Si alguna de estas señales surgen durante o después de la actividad física, se amerita una consulta médica.

¿Una enfermedad hereditaria?

La MCH es, además, la forma más frecuente de enfermedad cardíaca genética y suele transmitirse de manera hereditaria. Puede manifestarse a cualquier edad, aunque muchos pacientes reciben el diagnóstico en la adultez. Por eso, conocer los antecedentes familiares y prestar atención a los síntomas resulta fundamental para identificarla a tiempo.

“La actividad física es esencial para la salud cardiovascular, pero en personas con miocardiopatía hipertrófica ciertos tipos de ejercicio pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves si no hay un diagnóstico previo”, advierte Pablo Ottonello (MN 123.413), cardiólogo y asesor científico cardiovascular de Bristol Myers Squibb Argentina. Y agrega: “Antes de iniciar o intensificar entrenamientos de alta exigencia, incluso en jóvenes aparentemente sanos, es clave realizar un chequeo cardiológico”.

La clave de la prevención

El diagnóstico suele realizarse a partir de estudios como el ecocardiograma y la maniobra de Valsalva, y puede complementarse con electrocardiograma, prueba de esfuerzo, resonancia magnética, tomografía cardíaca o estudios genéticos. Una vez detectada, las recomendaciones internacionales apuntan a priorizar actividad física moderada, evitar deportes competitivos sin evaluación médica y respetar los límites individuales.

En el marco del Día de la Concientización sobre la Miocardiopatía Hipertrófica, que se conmemora el cuarto miércoles de febrero y fue establecido por la Hypertrophic Cardiomyopathy Association, especialistas insisten en la necesidad de ampliar el conocimiento público sobre esta patología. Informarse, reconocer las señales de alerta y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre un evento evitable y una tragedia inesperada.

Si querés acceder a contenidos validados y recursos educativos sobre la miocardiopatía hipertrófica podés visitar www.podriasermch.com.ar, una plataforma informativa desarrollada por Bristol Myers Squibb en el marco de “Mi Corazón Habla”, la iniciativa que busca generar conciencia sobre la detección temprana y que las personas escuchen las señales de su propio corazón.

