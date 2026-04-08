Amazake: qué efectos tiene en el cuerpo y quiénes no deberían consumir esta bebida japonesa

Antigua bebida de arroz, sin alcohol y ligeramente fermentada, el amazake aporta unas 80 calorías cada 100 gramos. Se elabora a base de arroz, agua y koji (un hongo filamentoso también usado en preparaciones japonesas como el miso, el natto y la salsa de soja). Es una preparación cremosa, rica en nutrientes y bacterias beneficiosas para la salud intestinal, que suele consumirse especialmente en los meses de frío. Entre sus componentes se destacan la vitamina B6, el ácido fólico, el ácido ferúlico, la fibra dietética y otros compuestos clave para una vida sana.

Tiene raíces milenarias: evidencia de esto es que aparece nombrado en el Nihon Shoki (720 d.C.), el segundo texto más antiguo de Japón. A lo largo del tiempo atravesó altibajos en su popularidad, siendo la actualidad uno de sus picos, aunque nunca perdió su valor simbólico. Tradicionalmente, los japoneses lo toman en los templos en la noche de Año Nuevo y en festividades como el Hinamatsuri (“Festival de las Muñecas” dedicado a desear salud, felicidad y prosperidad a las niñas), para ellos no es solo una bebida sino más bien un puente que los une con su historia e identidad cultural.

Consumo

Esta bebida dulce y azucarada se consume luego de haber fermentado durante unas 8-10 horas, el tiempo justo para que de ese proceso no resulte el alcohol. Su traducción al español significa “sake dulce” en referencia al fermentado japonés que sí tiene alcohol. Respecto de su descripición como bebida no contiene conservantes, aditivos, colorantes artificiales, sal o azúcar.

Yael Hasbani, coach especializada en nutrición integral, explica que, al estar elaborada a base de arroz fermentado es una bebida fuente de hidratos de carbono. “100 ml de amazake aportan entre 15 y 20 g de hidratos de carbono”, informa. Su perfil, añade, se caracteriza por ser glucídico; algo a tener en cuenta: no es proteico ni aporta lípidos.

100 ml de amazake aportan entre 15 y 20 g de hidratos de carbono norikko - Shutterstock

Para mejorar su aporte nutritivo, Hasbani aconseja combinar su ingesta con algún alimento que sí tenga fibra o que genere una liberación de glucosa más estable. Frutas o frutos secos también son una opción viable para compensar su falta de lípidos y proteínas.

“¿A quién le recomendaríamos esta bebida?”, cuestiona Hasbani. Y sugiere su consumo a deportistas, fanáticos de los fermentados y personas que busquen o requieran tomar bebidas de fácil digestión. Aunque advierte: “diabéticos, personas con insulino-resistencia o que deban controlar el aporte de azúcares simples deben restringirla o consultar por su consumo con un profesional de la salud”.

Sus efectos en el cuerpo

Un estudio publicado en 2025 en la revista Food Science and Human Wellness manifiesta que “los efectos beneficiosos del amazake sobre la función de barrera cutánea y el contenido de agua de la piel han sido bien establecidos en ensayos previos”. Se destaca también la presencia del ingrediente ergotioneína, un potente aminoácido antioxidante y sulfurado que protege las células del estrés oxidativo y el daño tisular. Se la apoda “vitamina de la longevidad”, no es producida por el cuerpo y solo se obtiene de la dieta, especialmente de hongos.

han sido bien establecidos en ensayos previos”. Se destaca también la presencia del ingrediente Se la apoda “vitamina de la longevidad”, no es producida por el cuerpo y solo se obtiene de la dieta, especialmente de hongos. De acuerdo con Hasbani, los hallazgos sobre los efectos del amazake en la microbiota intestinal , el entorno intestinal y la función de barrera intestinal, sugieren que las sustancias que contiene esta bebida actúan como prebióticos y no probióticos. Esto, explica, significa que brindan fibra no digerible que sirve de alimento para las bacterias benéficas.

, el entorno intestinal y la función de barrera intestinal, sugieren que Esto, explica, significa que brindan fibra no digerible que sirve de alimento para las bacterias benéficas. También informa que es una bebida energética porque su fermentación transforma carbohidratos complejos en azúcares simples como glucosa y maltosa. Al estar estos componentes “predigeridos”, el cuerpo los absorbe rápidamente, generando un alto índice glucémico y un aporte de energía casi inmediato , ideal para recuperar fuerzas.

como glucosa y maltosa. Al estar estos componentes “predigeridos”, el cuerpo los absorbe rápidamente, generando un alto índice glucémico y un , ideal para recuperar fuerzas. En el estudio “Efecto de un refrigerio nocturno de amazake en pacientes con cirrosis hepática: un estudio piloto” los investigadores evidenciaron que, tras 12 semanas de consumo diario, el amazake mejoró la calidad de vida en todos los aspectos relacionados con la distensión abdominal, el edema, la fatiga, los calambres musculares, la pérdida de apetito, la alteración del gusto, el estreñimiento, la diarrea, los vómitos y los trastornos del sueño.