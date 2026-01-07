El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol

El licuado de frutos rojos es un clásico del verano por su capacidad para refrescar en los días de intenso calor. Su popularidad se debe a que, además de ayudar a hidratarse, aporta valor nutricional: es fuente inagotable de vitaminas, minerales y antioxidantes que, en conjunto, son capaces de brindar energía, proteger las células, regular el azúcar en sangre y favorecer la digestión. Además del clásico batido con agua, hielo y los frutos están quienes prefieren innovar y mixearlos con yogur o leche vegetal.

Frutillas, frambuesas, arándanos, moras y cerezas forman la diversa familia de frutos rojos, cada uno con orígenes que van desde zonas templadas de América hasta regiones frías del hemisferio norte, donde alcanzan su mejor temporada entre primavera y verano. Se dice que cuanto más intenso es su color, mayor es su valor nutricional y que, al consumir 150 gramos diarios se obtiene el aporte ideal de fibras y compuestos antioxidantes.

Frutillas, frambuesas, arándanos, moras y cerezas conforman la familia de frutos rojos Crédito: Unsplash

Para hacerle frente al calor y sacar provecho de los frutos rojos en una bebida, Sol Vazquez, directora del centro de nutrición Planta Made, sugiere triturar las frutas en la licuadora en vez de hacer jugos. Esto, explica, permite que se preserven mejor los nutrientes y el contenido de fibra.

El licuado de frutos rojos es simple de hacer: se debe mezclar en la batidora un puñado de los frutos junto con hielo y agua y mezclar en alta velocidad hasta lograr una textura suave y cremosa. Según Vazquez, siempre conviene usar frutas que sean de estación para aprovechar mejor su sabor y nutrientes, aunque también se puede recurrir a frutos congelados.

Beneficios de tomar el licuado de frutos rojos 🍹

Son algunos de los alimentos más saludables que se pueden comer gracias a su abundancia en fibra; vitaminas (C, K y algunas del complejo B); minerales como potasio y manganeso; y antocianinas y polifenoles que son poderosos antioxidantes. “Las personas que consumen grandes cantidades de frutos rojos tienden a vivir significativamente más tiempo que aquellas que no lo hacen”, afirma la experta.

1. Anticolesterol

La investigación “Revisión sistemática de antocianinas y marcadores de enfermedad cardiovascular” expresa que gracias a la presencia de antocianinas, los frutos rojos son capaces de aumentar el colesterol HDL -conocido como “bueno”- y de reducir el LDL –catalogado popularmente como colesterol “malo”-.

El licuado es simple de hacer: se debe mezclar en la batidora un puñado de los frutos junto con hielo y agua Crédito: Unsplash

2. Mejoran el descanso

El Hospital de Clínicas de Cleveland, Estados Unidos informa que el consumo de frutos rojos regula el ciclo de sueño-vigilia a la vez que promueve un descanso reparador al poseer altos niveles de melatonina -hormona producida naturalmente por el cerebro que ayuda a regular el ritmo circadiano- y triptófano -aminoácido esencial que el cuerpo obtiene de la dieta o suplementos-.

3. Antioxidantes y antiinflamatorios

Vazquez informa que tienen un conjunto subyacente de polifenoles llamados antocianidinas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y localizarse en las regiones del cerebro involucradas en el aprendizaje y la memoria.

4. Probiótico natural

Asimismo, la nutricionista señala que tienen pigmentos que se metabolizan en el hígado y en el microbioma para convertirse en metabolitos activos −fundamentales para la defensa, la reparación y la comunicación celular−. “Algunos metabolitos alcanzan su pico en la sangre tras una hora después de su consumo, pero otros lo pueden lograr pasadas las 24 horas”, desarrolla. Según explica, esto último se traduce en que, incluso un día después, el organismo se sigue sirviendo de los beneficios de los frutos rojos: “El microbioma continúa proporcionando alimento para el sistema, lo nutre. Por eso, consumirlos es como tomar un probiótico natural, todos salen ganando”.

5. Salud cognitiva

El Nurses Health Study de la Universidad de Harvard evaluó la función cerebral de más de 16.000 adultos mayores de 70 años durante seis años y descubrió que quienes consumían más arándanos y frutillas experimentaban menor deterioro cognitivo, manteniendo una capacidad mental similar a la de alguien hasta dos años y medio más joven.

Las conclusiones de la investigación señalan que eso se debe a la abundante presencia de pigmentos vegetales como las antocianinas y los flavonoides.