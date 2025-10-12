Estas son las vitaminas esenciales para su salud y el alimento que más variedad de ellas aporta, según expertos en nutrición

De acuerdo con MedlinePlus, un sitio web informativo sobre salud, producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen 13 vitaminas esenciales, y cada una cumple funciones específicas e indispensables en el cuerpo humano. Entre las más importantes se encuentran:

Vitamina A

Vitamina B (complejo B): incluye varias vitaminas (como B1, B2, B6, B12)

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Estas son las funciones y alimentos que tienen las vitaminas

Vitamina A: Coopera en la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas y piel sana. Se encuentran en alimentos tales como:

Frutas de color oscuro

Hortalizas de hoja verde

Yema de huevo

Productos lácteos

Leche enriquecidos (queso, yogur, manteca y crema de leche)

Hígado, carne de res y pescado

La vitamina A se puede encontrar en la yema de huevo Imagen de rawpixel.com en Freepik

Vitamina B6: También llamada piridoxina contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Esta vitamina cumple un papel importante en las proteínas que hacen parte de muchas de las reacciones químicas en el cuerpo. Mientras más proteína se consuma, más piridoxina requiere el cuerpo.

Vitamina B12: Al igual que las otras vitaminas del complejo B, es indispensable para el buen funcionamiento metabólico. Ayuda a la formación de glóbulos rojos y a la preservación de los sistemas nervioso central y periféricos. Se encuentra en alimentos como:

Carne

Huevos

Leche de soja

Productos lácteos

Hígado

Riñón

Mariscos

Carne de aves de corral

Vitamina C: También conocida como ácido ascórbico, es un antioxidante que protege los dientes y encías manteniéndolos sanos. Esta vitamina le colabora al cuerpo a absorber el hierro y a mantener el tejido saludable. También es esencial para la cicatrización de heridas. Se encuentra en alimentos como:

Brócoli

Repollo

Coliflor

Cítricos

Patatas

Espinaca

Fresas

Tomate

Vitamina D: Es conocida como ‘la vitamina del sol’ debido a que el cuerpo la produce luego de la exposición a la luz solar. Se debe tener una exposición al sol entre 10 y 15 minutos, 3 veces a la semana. Con esto es suficiente para producir los requerimientos corporales de esta vitamina para la mayoría de las personas y en la mayoría de las latitudes. La encontramos en alimentos como:

Pescados grasos

Aceites de hígado de pescado

Cereales enriquecidos

Productos lácteos

Lácteos enriquecidos (queso, yogur, mantequilla y crema de leche)

La vitamina D se encuentra en pescados grasos FOTOGRAF

Vitamina E: Es un antioxidante, también se conoce como tocoferol. Le aporta al cuerpo a la formación de glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K. Se encuentra en alimentos como:

Palta

Hortalizas de hoja verde oscura (espinaca, brócoli, espárrago y hojas de nabo)

Margarina (hechas de aceite de cártamo, maíz y girasol)

Aceites (cártamo, maíz y girasol)

Papaya y mango

Semillas y nueces

Germen de trigo y aceite de germen de trigo

Vitamina K: Es indispensable para una coagulación normal de la sangre. Algunos estudios dicen que es importante para la salud de los huesos. Se encuentra en alimentos como:

Repollo (col)

Coliflor

Cereales

Hortalizas de hoja verde oscura (brócoli, col de Bruselas y espárrago)

Verduras de hoja oscura (espinaca, col rizada, berza y hojas de nabo)

Pescado

Hígado

Carne de res

Huevos

¿Cómo obtener todas las vitaminas?

Se debe mantener una dieta equilibrada que contenga una amplia variedad de frutas, verduras, productos lácteos enriquecidos, legumbres y granos integrales, para tener todas las vitaminas diarias y necesarias.

Los suplementos dietéticos son otra forma de obtener las vitaminas que se requieren si los alimentos que se consumen no las están suministrando en la cantidad suficiente.

Los suplementos pueden ser útiles durante el embarazo y para problemas de salud especiales, según MedlinePlus.