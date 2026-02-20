¿Es bueno tomar café a diario? El cardiólogo José Abellán resalta su consumo moderado: ‘Efectos protectores a largo plazo; quienes lo toman viven más’

El debate sobre el impacto del café en la salud ha cambiado en los últimos años. De ser señalado como un hábito perjudicial, ha pasado a ser objeto de estudios que sugieren posibles beneficios cuando se consume con moderación, según explica el cardiólogo José Abellán.

José Abellán señaló que el café no es únicamente una fuente de cafeína, sino una bebida con una composición química compleja.

“El café aporta compuestos bioactivos como los ácidos clorogénicos, que son un grupo de compuestos antioxidantes que presentan diversos efectos en tu salud, diterpenos, triogonelina, ácidos fenólicos, melanoidinas o minerales como el magnesio o el potasio”, detalló en su canal de YouTube.

Estimulante y concentración

El especialista explicó que la cafeína actúa como estimulante, lo que se traduce en una mayor sensación de alerta y concentración.

También puede generar efectos en el sistema digestivo, los riñones y el corazón, con un incremento transitorio de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca.

Según Abellán, esta reacción inmediata ha contribuido a la percepción negativa de la bebida, de acuerdo con ‘Men’s Health’.

No obstante, subrayó que “no hay evidencia de que consumir café de manera crónica aumente las tasas de hipertensión arterial de manera directa”.

Añadió que el consumo moderado y regular podría tener efectos protectores a largo plazo y que tampoco se ha asociado con un mayor riesgo de fibrilación auricular u otras arritmias.

Aun así, recomendó precaución individual: “Si con el café sientes palpitaciones, no lo consumas”.

Posible impacto en la salud cardiovascular

De acuerdo con el cardiólogo, los datos actuales apuntan a que el consumo habitual de café se relaciona con un perfil de riesgo cardiovascular más favorable.

“Quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular”, afirmó.

En su opinión, puede integrarse en un estilo de vida saludable siempre que se respete la moderación y se consideren la tolerancia individual a la cafeína y las condiciones médicas de cada persona.

Además del ámbito cardiovascular, Abellán mencionó investigaciones que asocian el café con un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, hepático y de próstata, así como con una menor mortalidad prematura.