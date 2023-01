La bebida “milagrosa” que eligen los jóvenes por sus beneficios en la salud y en la piel

escuchar

Es tendencia absoluta en redes sociales. Tomar agua con clorofila pareciera ser para los más jóvenes -especialmente de TikTok e Instagram- un hábito similar al de beber una poción mágica que no solo ayuda a mejorar la digestión y a aliviar la inflamación abdominal sino que también perfecciona la piel y ayuda a perder peso.

Algo similar ya ocurrió con los virales shots de vinagre de manzana en ayunas, el jugo de apio, el agua con limón o las potentes bombas de jengibre. Modas que se fueron consolidando y hoy son adoptadas por millones de personas que buscan mejorar su bienestar general y optan por el consumo de alimentos naturales saludables.

Una de las nuevas bebidas “milagrosas” es el agua con clorofila que tiene como componente principal al químico que le da la coloración verde a las plantas. Según indican profesionales, este puede encontrarse en todos los vegetales verdes -espinaca, acelga, lechuga, espárragos, brocoli, kale, repollitos de Bruselas, etc.- y también está presente en otras verduras que, además de las tonalidades verdosas, cuentan con otros colores.

“Cuando hablamos de clorofila nos referimos al pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales y que es responsable del proceso de fotosíntesis -absorber la luz solar y convertirla en energía utilizable-”, explica la Lic. en Nutrición Juliana Gimenez (M.N. 10.553). En la misma línea, añade la profesional que esta sustancia puede ser consumida por humanos ya que hasta la actualidad no se han evidenciado efectos adversos, aunque no se recomienda en forma excesiva porque podría llegar a intoxicar el cuerpo.

Por otro lado, además de ser una bebida elegida por miles de usuarios en línea, han sido varias las celebridades que públicamente dijeron que tomar este líquido se ha vuelto un indispensable en sus vidas. “Hace tiempo me dijeron que es muy bueno para la piel, así que diluyo unas gotas de clorofila en agua y bebo dos vasos muy grandes”, explicó Kourtney Kardashian en su sitio web, Poosh, donde también contó que consumir el agua con clorofila le ayuda a beber más agua durante el día. Similar a Kardashian, la actriz Mandy Moore le mencionó al portal Mbgmovement que tomaba este remedio para mejorar sus problemas de estómago.

¿Cómo se toma el agua con clorofila?

Según el Dr. Alan Mandell o mejor conocido por sus millones de seguidores como @motivationaldoc, para mantener el cuerpo sano y limpio hay que soltar algunas gotas de clorofila en un vaso de agua y a continuación tomarlo para absorber todas sus propiedades; entre ellas: mal aliento, bromhidrosis y malestar digestivo.

En cuanto a sus mencionados beneficios, ya han sido varias las investigaciones que corroboran que el consumo de clorofila hace bien a la salud. Por ejemplo, un estudio titulado “Actividad antioxidante de las clorofilas y sus derivados” establece que las propiedades antioxidantes de esta sustancia ayudan a combatir el daño a las células humanas causado por un exceso de moléculas dañinas conocidas como radicales libres.

Otra investigación llamada “Uso de clorofila en el cuidado de pacientes geriátricos”, testeó si la sustancia podía ayudar a controlar los olores corporales, así como el estreñimiento crónico y la flatulencia en los adultos mayores. Para hacerlo, los investigadores dieron suplementos de clorofila a 62 pacientes de hogares de ancianos todos los días durante seis meses. La mitad de los pacientes tenían incontinencia (y emitían un mal olor) y la otra mitad luchaba contra el estreñimiento y la flatulencia. Como resultado los profesionales notaron mejoras en los síntomas de ambos grupos, en un 85 y un 50 por ciento, respectivamente.

Y como si estas referencias no fuesen suficientes, la Lic. Gimenez destaca que según un estudio publicado en el Journal of Functional Foods se pudo observar que una suplementación con extracto de espinaca rico en clorofila alivió efectivamente el aumento de peso corporal, la inflamación de bajo grado, y mejoró la tolerancia a la glucosa. De todas formas, fue realizada en ratones, por lo que no es del todo determinante sobre sus efectos en humanos.

En cuanto todas las formas que existen para consumir esta sustancia verde, se puede decir que hay varias: mediante la ingesta de vegetales verdes; en líquido mediante goteros o botellas; con polvos concentrados; comiendo wheatgrass (hierba de trigo comestible) o sino comprando cápsulas de clorofila.

A su vez, la Lic. en Nutrición Estela Mazzei (M.P. 6371) destaca que hay que tener cuidado con el consumo de clorofila como suplemento ya que este no contiene la molécula original de clorofila, sino que tiene clorofilina que en lugar de presentar magnesio presenta cobre. “Esto ocurre porque la molécula con esta estructura es soluble en agua y la clorofila no”, aclara. Además añade que como sucede con muchos suplementos hay combinaciones de nutrientes que hacen que uno termine consumiendo cosas que seguramente no necesita.

Por otro lado, Mazzei advierte que el consumo de suplementos de clorofila puede traer -en algunos casos- efectos adversos como náuseas, vómitos, distensión, diarrea y coloración de la materia fecal pudiendo tapar sangre oculta en materia fecal en caso de existir.

