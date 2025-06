La fruta que tiene más vitamina C que la naranja

El lichi, también conocido como litchi, lichee, laichi, leechee o lychee, es una pequeña fruta tropical de la familia de las sapindáceas, que se caracteriza por una cáscara rugosa y rojiza (no comestible) que esconde un interior de pulpa blanca translúcida, jugosa y muy dulce.

El árbol del cual proviene, Litchi chinensis, es originario de regiones al sur de China y tiene una historia larga, representado en la literatura china desde el año 1059 d.C.. Con el tiempo, su cultivo se expandió hacia áreas vecinas del sudeste asiático y otras islas cercanas. En estos lugares su consumo es especialmente popular, pero su producción se extiende a distintas áreas tropicales y subtropicales en todo el mundo, entre ellas Centroamérica y algunas zonas de Australia y Nueva Zelanda.

Con aproximadamente cuatro centímetros de diámetro y una composición esencialmente acuosa (82%) más carbohidratos (16.5%), el lichi es rico en vitamina C y antioxidantes; y, en menor medida, minerales como potasio y magnesio y vitaminas del complejo B.

Según el sitio web especializado en salud, Healthline, 100 gramos de lichis -equivalente a alrededor de 10 unidades-, aportan 66 calorías, 16,5 gramos de carbohidratos, 15,2 gramos de azúcares, 1,3 gramos de fibra, 0,8 gramos de proteína y 0,4 gramos de grasas.

“Es una fruta muy rica en vitamina C, mucho más que la naranja: 71,5 mg de vitamina C cada 100 gramos de lichi, versus 50 mg gramos de vitamina C cada 100 gramos de naranja”, señala Analía Yamaguchi, médica clínica especializada en nutrición (M.N. 113614). El sitio web de información y noticias médicas, Medical News Today, sostiene que 100 gramos de lichi contienen el 95% y el 79% de la vitamina C diaria que requieren las mujeres adultas y los hombres adultos respectivamente. Además, destaca que es muy baja en grasas totales y en sodio, lo cual, junto con la presencia de antioxidantes típica de la fruta, lo hace un alimento bueno para la salud cardiovascular.

Beneficios del lichi

Existen afirmaciones varias sobre los beneficios que tiene el consumo del lichi en el organismo, especialmente en las regiones del mundo donde la fruta se consume desde hace siglos. Usos anecdóticos del lichi como remedio natural incluyen, por ejemplo, la reducción de la presión arterial, la disminución del azúcar en la sangre, la mejora de la circulación sanguínea y el tratamiento del asma.

Además, hay estudios realizados en animales que analizan algunos de sus beneficios específicamente. Sin embargo, aún falta evidencia científica que confirme o desmienta algunos de los efectos de esta fruta en la salud humana. A pesar de esto, las propiedades de los nutrientes presentes en el lichi sí están avaladas por la ciencia. Entre ellos se destacan los siguientes:

Fortalecimiento del sistema inmune: “ El principal beneficio del lichi es la cantidad de vitamina C que tiene”, subraya Yamaguchi. Esta, explica, desempeña un papel esencial en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por un lado, estimulando la producción de glóbulos blancos (linfocitos y fagocitos), células fundamentales en la defensa contra infecciones; y por otro, protegiendo a las células inmunitarias del daño causado por los radicales libres, mejorando su eficacia en la respuesta. Además, la vitamina C es necesaria para producir colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas; y mejora la absorción del hierro presente en los alimentos. “Es bueno consumir alimentos ricos en vitamina C después de las comidas principales”, comenta Yamaguchi.

El lichi tiene múltiples propiedades, entre las que se destaca la vitamina C, clave para el sistema inmune Bigc Studio - Shutterstock

Incorporación: tres formas de comer lichis

El lichi puede consumirse de diversas maneras, tanto frescos como en preparaciones culinarias más o menos elaboradas. Algunos ejemplos para implementarlo en la dieta incluyen:

Consumo fresco: la forma más simple es comerlos solos (sin cáscara ni carozo). Su pulpa es dulce y jugosa y, refrigerados –como las uvas–, quedan especialmente bien. También se lo puede agregar en ensaladas de frutas, o en bowls de desayuno con yogurt, granola o avena, entre otros ejemplos.

la forma más simple es (sin cáscara ni carozo). Su pulpa es dulce y jugosa y, refrigerados –como las uvas–, quedan especialmente bien. También se lo puede agregar en o en con yogurt, granola o avena, entre otros ejemplos. En platos salados: e n el caso de querer incursionar en el rubro de lo agridulce, Yamaguchi sugiere probar agregándolo a platos salados. Puede quedar bien, por ejemplo en ensaladas verdes con nueces y queso feta, en donde puede aportar un “toque tropical”. En algunas cocinas, como la asiática, también se lo utiliza como ingrediente en salteados , y en salsas y chutneys, combinado con especias, chile y limón, para acompañar carnes o pescados.

n el caso de querer incursionar en el rubro de lo agridulce, Yamaguchi sugiere probar agregándolo a Puede quedar bien, por ejemplo en ensaladas verdes con nueces y queso feta, en donde puede aportar un “toque tropical”. En algunas cocinas, como la asiática, también se lo utiliza como ingrediente en , y en salsas y chutneys, combinado con especias, chile y limón, para Bebidas: por otro lado, el lichi puede ser una forma natural de endulzar jugos o licuados. También se puede hacer un jugo de lichi licuando la fruta con agua, hielo y un poco de miel y limón.

En su porción saludable –entre tres y ocho unidades, dependiendo del tamaño–, el consumo de lichi es seguro para la mayoría de las personas, señala Yamaguchi. Sin embargo, se aconseja moderación y consultar con un profesional de la salud si se tienen condiciones médicas preexistentes, un historial de reacciones alérgicas, o si se están tomando medicamentos que puedan interactuar con alimentos.