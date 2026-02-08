Los beneficios impensados de comer sésamo y qué enfermedades puede combatir

El sésamo es una semilla pequeña pero poderosa desde el punto de vista nutricional. Se utiliza desde hace miles de años y forma parte de la alimentación diaria en muchas regiones del mundo gracias a su sabor y versatilidad.

Más allá de ser un simple complemento en panes, ensaladas o salsas, esta semilla destaca por su alto contenido de nutrientes esenciales que aportan importantes beneficios para la salud.

Estas son algunas de las razones por las que integrarlo en tus comidas puede contribuir al bienestar general y a la prevención de diversas enfermedades:

● Ayuda a reducir el colesterol

Un artículo de la revista médica Tua Saúde señala que esta semilla aporta fibra soluble, como la sesamina y los fitoestrógenos, que ayudan a reducir el colesterol LDL o “malo” y disminuyen los triglicéridos en sangre.

También aumenta el colesterol HDL o “bueno”, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares e infartos.

● Estabiliza la presión arterial

El sésamo agrega una cantidad importante de ácidos grasos poliinsaturados, sesamina y vitamina E, nutrientes que combaten la inflamación. Esta propiedad relaja los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial.

Por eso, su consumo se recomienda en personas hipertensas.

El sésamo agrega una cantidad importante de ácidos grasos poliinsaturados, sesamina y vitamina E, nutrientes que combaten la inflamación

● Alivia el estreñimiento

El sésamo es fuente de fibra soluble, que facilita la evacuación y previene el estreñimiento. Las personas con digestión lenta pueden beneficiarse de su consumo para reducir síntomas como distensión abdominal o sensación de pesadez.

● Mejora la cicatrización

Gracias a su contenido en antioxidantes, protege al cuerpo del estrés oxidativo, que daña tejidos, lípidos, proteínas y ADN.

Si se aplica aceite de sésamo sobre tejidos dañados, puede favorecer la regeneración celular en la piel.

● Previene la osteoporosis

Contiene calcio, fósforo y magnesio, nutrientes clave para la salud ósea. Por eso, ayuda a mantener la estructura de los huesos y previene enfermedades como la osteoporosis.

● Mantiene al corazón saludable

El sésamo aporta Omega-3 y Omega-6, ácidos grasos que protegen la salud cardiovascular. Es una semilla muy completa para los adultos mayores.

¿Cuánto sésamo se puede comer al día?

Para evitar problemas, el artículo de Tua Saúde sugiere que 1 o 2 cucharadas de semillas de sésamo al día es una cantidad segura.

Sin embargo, la dosis debe adaptarse según la edad y estado de salud de cada persona, con ayuda de un profesional.

Porque aunque un alimento sea saludable, consumirlo en exceso puede traer efectos adversos, como gases, hinchazón, malestar abdominal, diarrea o estreñimiento.

En personas sensibles también puede causar reacciones alérgicas: picazón, enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar. Ante cualquier duda, lo mejor es consultar con un nutricionista.