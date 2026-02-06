Por qué Punta del Este y José Ignacio son destinos que cultivan el nuevo bienestar

El concepto de bienestar atraviesa hoy una redefinición más amplia. Ya no se trata solo de pausar, sino de cómo se habita el tiempo, el entorno y las experiencias. En ese contexto, Punta del Este y José Ignacio se consolidan como escenarios donde distintas disciplinas —hospitalidad, gastronomía, arte, diseño y moda— ensayan nuevas formas de vivir el verano.

El verano 2025/26 confirma una tendencia que se repite en distintos destinos del mundo: menos acumulación, más conciencia.

La naturaleza deja de ser un telón de fondo para convertirse en protagonista, y el lujo se redefine desde el equilibrio, y la calidad de la experiencia.

Dormir, crear y descansar

En La Barra, sobre el predio del histórico exhotel Mantra, Locanda Punta del Este inaugura una nueva etapa del desarrollo del Grupo Cipriani en Uruguay. Concebido como un refugio contemporáneo, el proyecto pone el foco en el disfrute y el contacto directo con la naturaleza, anticipando el espíritu del futuro Cipriani Resort, Residences.

La naturaleza deja de ser un telón de fondo para convertirse en protagonista TALI KIMELMAN - NYTNS

La hospitalidad adopta formas diversas. Casablanca, también en La Barra, integra playa, bosque y vida social en una propuesta que combina gastronomía, música al atardecer y actividades culturales. El espacio funciona como punto de encuentro, donde el ritmo del día marca la experiencia.

A pocos kilómetros, Sonido Hotel propone un cruce singular entre la hotelería y la creatividad. El proyecto, que comenzará a construirse el próximo año en un predio de diez hectáreas inmerso en el bosque, incluirá un estudio de grabación de nivel internacional. Pensado para artistas y viajeros sensibles al entorno, plantea una experiencia donde el silencio y el sonido conviven como parte del descanso.

Comer sin apuro

La gastronomía acompaña esta transformación al recuperar el valor del tiempo. Cocinas de fuego, producto local y entornos naturales definen propuestas que entienden la comida como ritual.

En San Rafael, Soto Bosque articula mar y bosque a través de una cocina centrada en pescados y mariscos a las brasas. El entorno, más que el plato, estructura la experiencia.

Gurisa profundiza una identidad basada en la técnica y el respeto por el producto. La cocina de fuego, sin artificios, propone una relación directa con los sabores y los procesos.

Arte, diseño y pensamiento

El bienestar integral incorpora también la dimensión emocional e intelectual. Iniciativas como ESTE ARTE y la Fundación Cervieri Monsuárez entienden al arte como experiencia sensible y espacio de reflexión, integrando exposiciones y encuentros en diálogo con el territorio.

Lejos de ser una moda pasajera, el bienestar holístico se consolida como una forma de habitar Pilar Camacho

Moda, estilo y tiempo de calidad

La moda se suma a esta sensibilidad con propuestas que privilegian autenticidad y movimiento. La colección INDÓMITA de Anushka Elliot, inspirada en la naturaleza latinoamericana, dialoga con un verano activo y consciente.

Experiencias como las desarrolladas por Etiqueta Negra junto a Pulenta Estate y Porsche integran moda, vino y automovilismo desde una lógica de encuentro y disfrute compartido.

A nivel internacional, Bal Harbour Village eligió Punta del Este para celebrar su 80* aniversario por la similitud en el concepto de Bienestar urbano en coinicdencia con Punta del Este. Con más de ocho décadas de desarrollo planificado, combina arquitectura, espacios públicos, hospitalidad y escena cultural, priorizando la calidad de vida.

Lejos de ser una moda pasajera, el bienestar holístico se consolida como una forma de habitar. Punta del Este y José Ignacio funcionan hoy como territorios de experimentación donde descanso, creación y disfrute se integran en una experiencia que redefine el sentido del verano.

La autora es asesora de imagen en @danisa_bevcic