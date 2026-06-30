Más allá del alcohol: el experto que revela los 9 hábitos cotidianos que pueden dañar su hígado sin que lo note

El cirujano Gareth Morris-Stiff advierte que los hábitos modernos y la exposición a compuestos industriales representan una amenaza creciente para el hígado, órgano encargado de funciones metabólicas vitales.

El doctor Gareth Morris-Stiff, cirujano hepático con más de 28 años de trayectoria, ha identificado diez factores determinantes que condicionan la salud del hígado.

El especialista británico señala que la enfermedad hepática, cuyos casos han crecido un 143% en las últimas tres décadas, se ha convertido en un problema de salud pública urgente, con un alto índice de subdiagnóstico.

Según el experto, la problemática actual trasciende el consumo de alcohol y se vincula estrechamente a la sobreexigencia a la que los hábitos modernos someten a este órgano.

El impacto de los alimentos y la carga tóxica

Según Morris-Stiff, el consumo de alimentos ultraprocesados encabeza la lista de factores perjudiciales, pudiendo resultar incluso más nocivos que el alcohol debido a la presencia de aditivos, conservantes, emulsionantes y aceites hidrogenados.

Asimismo, el cirujano enfatiza la importancia de la trazabilidad en la dieta: el consumo frecuente de frutas y verduras tratadas con pesticidas, así como de carnes provenientes de animales tratados con hormonas o antibióticos, incrementa la carga tóxica que el hígado debe filtrar.

El especialista también advierte sobre la acumulación de microplásticos y sustancias industriales como los ftalatos y el bisfenol A (BPA), elementos que el cuerpo humano no logra descomponer eficientemente.

El consumo de alimentos ultraprocesados encabeza la lista de factores perjudiciales

El rol del metabolismo: edulcorantes y fructosa

Las bebidas dietéticas o “light” plantean un sobreesfuerzo hepático, ya que el hígado carece de mecanismos naturales para metabolizar los edulcorantes artificiales de la misma forma que procesa la glucosa.

De manera similar, un exceso de fructosa presente en bebidas azucaradas, jugos industriales y golosinas sobrecarga el sistema metabólico, obligando al órgano a almacenar este azúcar como grasa como una medida de defensa.

Riesgos en la medicación y etapas de la vida

La automedicación y el uso indiscriminado de suplementos —incluyendo aquellos asociados al biohacking como la vitamina A, el CBD o la ashwagandha— pueden generar complicaciones severas, especialmente al interactuar con fármacos convencionales.

El doctor recalca que ciertas combinaciones pueden interferir en los procesos de desintoxicación del hígado, advirtiendo que incluso medicamentos de uso común como el paracetamol requieren precaución en contextos específicos.

Por otro lado, el especialista destaca la menopausia como una etapa de mayor vulnerabilidad. Tras la caída de los niveles de estrógenos, las mujeres presentan una mayor propensión a desarrollar enfermedades hepáticas, por lo que se recomienda realizar estudios preventivos, como el fibroscan, a partir de los 40 o 50 años.

Finalmente, señala la exposición a humedad y moho doméstico como un factor de riesgo ambiental, cuyas esporas pueden afectar órganos internos, incluyendo el hígado, en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Resumen de los 10 factores que afectan al hígado

De acuerdo con el doctor Morris-Stiff, los elementos que impactan negativamente en la salud hepática son:

Alimentos ultraprocesados.

Alcohol.

Bebidas light (edulcorantes artificiales).

Exceso de azúcar y fructosa.

Suplementos y remedios herbales.

Combinaciones riesgosas de medicamentos.

Cambios hormonales durante la menopausia.

Alimentos con pesticidas, antibióticos u hormonas.

Microplásticos y químicos industriales.

Hongos y moho doméstico.