Estos son los alimentos fermentados que aportan más probióticos que el kéfir

Especialistas en nutrición y organismos médicos internacionales destacan que varios alimentos fermentados pueden ofrecer una mayor diversidad de microorganismos beneficiosos que el kéfir tradicional, favoreciendo la salud digestiva y el equilibrio de la microbiota intestinal.

Expertos señalan que estos productos aportan microorganismos vivos capaces de mejorar la salud digestiva, reforzar las defensas naturales y favorecer la absorción de nutrientes.

De acuerdo con la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) y la Clínica Universidad de Navarra, los probióticos presentes en alimentos fermentados pueden ayudar a restablecer la flora intestinal, especialmente tras tratamientos con antibióticos o en personas con alteraciones digestivas como el síndrome de intestino irritable.

1. Chucrut

Entre las alternativas al kéfir aparece el chucrut, un preparado tradicional elaborado con hojas de repollo fermentadas en salmuera. Este alimento contiene bacterias del género Lactobacillus y, según especialistas, su consumo regular puede contribuir al control del apetito y a la regulación de la glucosa en sangre.

2. Miso

Otro alimento destacado es el miso, una pasta fermentada a base de soya, sal y cereales, ampliamente usada en la cocina asiática. Expertos en nutrición de la Escuela de Medicina de Harvard explican que su aporte de microorganismos vivos, junto con su bajo contenido en grasas y presencia de proteínas vegetales, la convierten en una opción útil para dietas equilibradas.

3. Kombucha

La kombucha, bebida fermentada elaborada con té endulzado y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras (SCOBY), también figura entre los productos recomendados. Según la WGO, se valora por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para diversificar la flora intestinal, aunque especialistas advierten precaución en personas con antecedentes de candidiasis

4. Pepinos agridulces

Los pepinos agridulces artesanales, siempre que no pasen por procesos de pasteurización, conservan una alta densidad de microorganismos vivos. Sin embargo, expertos de Harvard recomiendan consumirlos con moderación en personas sensibles a alimentos ácidos debido a su bajo pH.

5. Yogurt de garbanzo

La lista incluye igualmente el yogurt de garbanzos, una alternativa vegetal que aporta probióticos y nutrientes esenciales, ampliando las opciones para quienes evitan los lácteos.

Nutricionistas destacan que este tipo de preparación puede contribuir al cuidado de la microbiota desde una perspectiva basada en proteínas vegetales.

Finalmente, la Escuela de Medicina de Harvard recuerda la diferencia entre probióticos (microorganismos vivos presentes en alimentos fermentados) y prebióticos, componentes no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias saludables. Ambos resultan clave para mantener el equilibrio digestivo y favorecer el bienestar general, concluyen los especialistas.

Por Jaider Felipe Vargas Morales