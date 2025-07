Ozonoterapia: la práctica con poder antiinflamatorio, analgésico y germicida

La ozonoterapia es la aplicación de ozono de uso médico al organismo con fines terapéuticos. En la Argentina desembarcó a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando los primeros profesionales de la salud comenzaron a estudiar esta técnica en Europa, especialmente en Alemania y España. Entre ellos, el doctor Francisco Bacchetta, uno de los principales impulsores de la ozonoterapia en el país: diseñó sus propios generadores de ozono y, en 1995, cofundó la Asociación Argentina del Ozono, reconocida como ONG bajo el nombre Adelo, que es la institución pionera en la ozonoterapia y desde hace más de 30 años se dedica a la capacitación y tratamientos con ozono.

“Utiliza como herramienta un gas medicinal, el peróxido de oxígeno, popularmente llamado ozono (O3). La técnica consiste en el pasaje de oxígeno medicinal a través de equipos generadores de ozono que producen una descarga eléctrica sobre las moléculas de oxígeno, generando átomos de oxígeno que se vuelven a mezclar para formar como producto, con eficacia terapéutica, el gas ozono. De esta manera obtenemos una mezcla de ozono/oxígeno que se administra al paciente”, explica María Gabriela Esquibel, médica especialista en medicina crítica, ozonoterapeuta y docente de Adelo.

El origen se remonta a 1857, en Alemania, cuando Werner Von Siemens, desarrolló un “tubo de inducción” en el que realizó las primeras investigaciones bacteriológicas sobre gérmenes patógenos, que posteriormente lo llevaron a realizar insuflaciones con ozono a personas. Debieron pasar 100 años hasta que el médico alemán Joachim Hansler fabricara el primer generador para su empleo médico, que permite alcanzar una dosis precisa de combinación de ozono y oxígeno, generando la posibilidad de aplicación en diversas patologías clínicas y quirúrgicas.

“Descubrí esta técnica trabajando en un centro de rehabilitación en 2012 en donde la médica que estaba antes realizaba ozonoterapia. El dueño de este centro quería que yo desarrollara esta técnica. Me interesó mucho por sus propiedades beneficiosas en pacientes con dolor crónico que en nuestra especialidad es tan frecuente, por lo que posteriormente me formé en Adelo”, señala por su parte Gastón Espinet, médico especialista en Medicina Física y rehabilitación y codirector del Centro Fintea.

Puede administrarse en forma de infiltraciones, por vía endovenosa, rectal, vaginal, ótica, autovacuna, insuflaciones, entre otras Shutterstock

“Esta técnica es útil para tratar afecciones del aparato locomotor, como artritis, artrosis, tendinopatías, fascitis, dolores miofasciales, hernias de disco, así como dolores posoperatorios crónicos. También para tratar afecciones dermatológicas, ginecológicas y vasculares periféricas”.

Como médica de medicina crítica abocada a la práctica asistencial, Esquibel atravesó una crisis con su profesión que la impulsó a la búsqueda de otras formas de asistencia para brindar a sus pacientes soluciones que dentro de la medicina asistencial y farmacológica tienen sus límites. Esa inquietud la llevó a Adelo, donde se formó junto Francisco Bachetta y Carmen Rivero Ríos.

“La ozonoterapia se indica como antiinflamatoria, para el tratamiento del dolor, como adyuvante en procesos oncológicos, en patologías que involucran desórdenes del sistema inmunológico, en trastornos metabólicos, digestivos, respiratorios, reumatológicos, en infecciones tanto locales como generalizadas, tanto agudas como crónicas”, sigue Esquibel.

Cuenta también que se está trabajando con niños con trastorno del espectro autista, en la cual la ozonoterapia es pilar en el tratamiento dentro de un abordaje integral, y abarca también otras especialidades como odontología, medicina estética, oncología, traumatología, reumatología, cirugía, medicina del deporte, por mencionar algunos.

En cualquier caso, los especialistas destacan su acción antiinflamatoria, analgésica y germicida. También actúa como regulador metabólico, mejora la oxigenación y la circulación y equilibra el sistema inmunológico; estimula la producción de factores de crecimiento y de sistemas antioxidantes, generando un efecto protector frente al estrés oxidativo y estimula la síntesis de procesos enzimáticos que intervienen en la depuración del organismo.

Respecto de su aplicación, puede administrarse en forma de infiltraciones, por vía endovenosa, rectal, vaginal, ótica, autovacuna, insuflaciones, entre otras. Se pueden combinar varias formas de administración en una sesión, que según la vía de aplicación, puede extenderse entre 20 minutos hasta una hora.

“Es un tratamiento muy seguro y sin contraindicaciones. Luego de una sesión puede quedar algo de molestia en las zonas de aplicación. Se requieren varias sesiones para aliviar o quitar el dolor”, apunta Espinet.

“Aplicada por médicos especializados y con las técnicas/ dosis correctas, la ozonoterapia no tiene efectos adversos. En los casos de infiltraciones, puede producir localmente sensación de calor, ardor o picazón, todas sensaciones transitorias que no revisten de tratamiento alguno. Luego de la sesión, el paciente sigue con su vida habitual. No requiere de reposo. Es una terapia mínimamente invasiva, sin riesgos y excelentes beneficios”, concluye Esquibel.