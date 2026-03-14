Pablo Matera: los secretos de su alimentación para ser una estrella de los Pumas y su proyecto fuera de la cancha

Detrás de una estrella de los Pumas hay un largo camino de esfuerzo, dedicación y rutinas de bienestar, muchas veces desconocidas. Rigurosidad en los horarios de las comidas y del sueño, diferentes métodos de entrenamiento y hasta largos baños en agua helada son algunos de los secretos de Pablo Matera, un histórico tercera línea de la selección argentina de rugby.

“Hoy soy el más aburrido del mundo porque no quiero ir a comer afuera, porque tengo mi dieta semanal cubierta y me hace sentir bien”, cuenta en una charla por videollamada desde Japón, donde juega hace cuatro años. Habla despacio, tranquilo, sin la potencia que lo caracteriza en las canchas, de sus rutinas de bienestar, su vida en Japón y su nuevo proyecto como emprendedor que lo tiene muy entusiasmado. Al lado duerme su bebé Kai, de dos meses, su tercer hijo varón junto a Alina Costantini, su mujer, y hay que evitar que se despierte. También es papá de Dartagnan, que nació en Francia, y de Akira, que llegó al mundo en tierras japonesas.

Pablo Matera, en su faceta como emprendedor, es uno de los creadores de The Wellness Project Captura de video

Pablo integra el equipo Mie Honda Heat y vive en Suzuka, a casi 400 kilómetros de Tokio, medio año. La otra mitad, mientras su familia regresa a la Argentina, él se suma a los Pumas para hacerle frente a los desafíos internacionales que marquen la agenda.

La alimentación es un hábito que nunca deja de perfeccionar. Desayuna todos los días lo mismo: yogur natural con granola, frutillas y banana, y dice que es imposible que lo saquen de ahí. También es riguroso con el horario de la cena: a las 17.30 se sienta a la mesa. “Cuando me voy a dormir –relata–, ya pasaron cuatro horas y mi cuerpo no está haciendo la parte pesada de la digestión, no está trabajando. Si cenás y a la hora te vas a acostar, sentís que, por más que estés durmiendo, no estás realmente descansando. Cenar temprano es impresionante”.

Matera tiene el récord de partidos jugados en los Pumas PAUL ELLIS� - AFP�

Esta es una de las tantas cosas que fue aprendiendo e incorporando en la rutina y a las que le cuesta renunciar en la Argentina. Cuando lo invitan a un asado, sabiendo que hasta las 9 de la noche no se prende el fuego, come antes de ir, en su casa. “Voy, comparto el momento, pero no como nada y me vuelvo temprano”.

Matera tiene el récord con más partidos jugados en los Pumas –121–, participó en tres mundiales y se prepara con todo para el cuarto, que se jugará en Australia el año próximo. El 2025 fue el año que más partidos jugó en la selección. “Esto corrobora que voy por el camino correcto; me siento bien físicamente. Es la parte más difícil, no se puede regalar nada”, admite.

Explica que, al ser uno de los más grandes del equipo y tener más experiencia, dedica mucho más tiempo al cuidado que al entrenamiento. “Antes, en una rutina de gimnasio de una hora y media, dedicaba 10 minutos a la entrada en calor y pasaba 80 minutos entrenando, levantando la mayor cantidad de pesas que podía”. Hoy, su rutina está mucho más orientada a la movilidad y la flexibilidad. La parte que realmente está levantando pesas son 20 minutos: “Es entender qué es lo que necesita tu cuerpo, por eso el cambio”.

Menos es más

Para él, a veces menos es más. “Hacer un poco menos y priorizar el descanso termina siendo más. En vez de hacer cuatro rutinas a la semana de gimnasio, por ahí hago dos y otras dos de recuperación, como pueden ser baños de hielo, sauna u otro montón de hábitos que se suman y que antes ni los consideraba. Y hoy son tan importantes como el entrenamiento en sí, que pasó a ser una herramienta más”.

Entre sus necesidades por dar más, por poder seguir en el más alto nivel a los 32 años, apuesta de lleno por la ayuda de la suplementación. En este contexto donde los hábitos saludables son un pilar en su vida, suma una nueva faceta a su exitosa carrera de deportista: lanzó, junto con dos socios, una marca propia de suplementos.

“Siempre fui muy apasionado por el deporte, obviamente, pero también muy apasionado, no solamente por jugar mejor o performar mejor, sino por ver qué estrategias podía sumar a mi preparación para sacar alguna ventaja deportiva o seguir creciendo como jugador”.

"Siempre fui muy apasionado, no solamente por jugar mejor sino por ver qué estrategias podía sumar a mi preparación" Captura de video

Una de esas estrategias es la suplementación que, confiesa, siempre le interesó y que consume desde que tenía 18 años. Con el tiempo se fue haciendo su cartera de productos preferidos, fue descubriendo qué necesitaba, qué lo potenciaba. “Nunca se me hubiese ocurrido tener una marca de suplementos –continúa–, pero siempre, por viajar mucho, tuve la suerte de poder investigar un poco más y ver cuáles son los mejores productos del mundo y buscarlos. Hasta que hace poco se dio la oportunidad de crear The Wellness Project. No había nada parecido en la Argentina; es superdesafiante la propuesta, que además está creciendo muy rápido”.

Mientras espera con muchas expectativas los partidos que los Pumas jugarán en el nuevo Nations Championship, que reúne a las 12 selecciones más importantes con un fixture que se extiende entre julio y noviembre, cuenta cómo fue la cocina de este proyecto que lo tiene muy motivado, que salió al mercado en diciembre y que incorporó religiosamente a sus consumos diarios.

En esta primera etapa, según explica, ofrecen cápsulas de magnesio (para un mejor descanso y recuperación), vitamina C (que fortalece el sistema inmune para evitar enfermarse) y omega-3 (salud del cerebro, claridad mental), un trío al que llamaron The Essentials por considerarlos una base fundamental y necesaria que todos podrían consumir y beneficiarse. Aclara que no lanzaron multivitamínicos porque consideran que cada persona tiene distintas necesidades y requerimientos; por eso no creen en el suplemento todo en uno. “Al tener de todo, tienen poca dosis efectiva de cada uno, por eso elegimos dosis de alta concentración individuales”.

“Los suplementos no te van a hacer mejorar un ciento por ciento, pero si te hacen mejorar un cinco por ciento en el alto rendimiento, es una diferencia enorme" Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Matera comenta que es muy difícil encontrar una marca en la que pueda comprar cualquiera de sus productos y saber que son seguros. Por eso para él fueron fundamentales los estándares de calidad. “Por conocer la industria de los suplementos, sé que hay una connotación un poco negativa en cuanto a la confiabilidad, qué tan honestas son las etiquetas, qué tanto uno puede confiar. Al ser deportista, siempre está presente el miedo de consumir suplementos que no sean limpios, que tengan algo que pueda alterar los test antidoping que nos hacen constantemente, también durante la semana, de sorpresa”.

Con suplementos limpios se refiere a que son puros y que tienen exactamente lo que dice la etiqueta al ciento por ciento, sin agregados que un deportista no puede consumir para evitar dopaje. “Ese siempre es mi miedo. Las buenas marcas tienen que invertir en certificados para que los deportistas puedan comprar con tranquilidad; por eso, que sean limpios fue el punto de partida de este proyecto. El consumidor tiene que aprender a leer etiquetas, a saber un poco más qué está comprando”. Además, aclara que no están pensados solamente para deportistas de alto rendimiento, sino para todos, porque afirma que es difícil cubrir las necesidades nutricionales solo con la suplementación.

“Los suplementos no te van a hacer mejorar un ciento por ciento, pero si te hacen mejorar un cinco por ciento en el alto rendimiento, es una diferencia enorme. O lograr tener menos despertares en la noche. Ya estás haciendo la diferencia”, explica.

Sus días en Japón

Para el rugbier, antes era bueno entrenar más, pero hoy es mejor estar más sano, enfermarse menos. “Yo antes emparchaba mucho, tomaba antiinflamatorios como ibuprofeno o paracetamol para los dolores, pero hoy elijo una dieta antiinflamatoria. Consumo suplementos antiinflamatorios, como el omega-3, para no tener que tomar medicamentos constantemente. La prevención me ayuda mucho”, reflexiona. En un mes, ampliarán la línea y lanzarán un suplemento de creatina y otro de péptidos de colágeno, que se pueden conseguir por la web de la marca y también en farmacias y dietéticas.

Sus compañeros en Japón ya probaron sus suplementos y le preguntan cuándo los lleva para allá. También tuvo propuestas de otros países, pero por ahora no es el momento. “Queremos pisar fuerte en la Argentina. Yo creo que es nuestra prioridad y toda nuestra energía está puesta ahí. Después habrá tiempo para exportar”.

Ahora, sigue disfrutando de la vida en Japón, que considera “lo más parecido a irte a vivir a Marte, no sé si hay algún lugar más diferente a la Argentina”. A pesar de que le cuesta adaptarse a seguir las reglas rígidas del país, lo deslumbra el orden y el respeto. “Me sorprende ver a mi hijo con dos años pelando una mandarina y dejando todas las cascaritas ordenadas en una pilita, sacarse las zapatillas antes de entrar a cualquier lado; esas son cosas que acá ya las naturalizás y son lindas de ver. En el colegio, lo primero que hacen es jugar, después ordenar el aula y luego arrancan la parte académica”.

Cuando llegue el momento de colgar los botines, –aclara que todavía faltan unos años– se imagina dedicado al mundo wellness, la suplementación. “Antes de empezar con este proyecto ya me tiraba para este lado del bienestar. En el equipo me joden mucho porque estoy todo el día metido en el agua con hielo. Durante el Mundial de Francia, a las seis de la mañana, cuando todos bajaban a desayunar, yo volvía de meterme al mar frío. Soy así, trabajo todo el tiempo para sentirme mejor y rendir más. No quiero dar ventaja y quiero poder seguir estando en este nivel; es muy importante que me cuide y que utilice cualquier herramienta a mi alcance”, concluye. Allá, del otro lado del mundo, es hora de dormir y eso, para Matera, no se negocia nunca.