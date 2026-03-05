Suplementos: un recurso eficiente para potenciar el bienestar personal

El interés por mejorar la calidad de vida suma adeptos y recursos. No es una tendencia. Es parte de un profundo cambio cultural que instala un nuevo paradigma. La necesidad de sentirse cómodo en la propia piel dejó de ser una meta abstracta para convertirse en un objetivo concreto, medible. Y para lograrlo, es necesario tomar acción temprana e incorporar determinados hábitos.

Lejos de limitarse al ámbito deportivo —y a los estantes del gimnasio—, los suplementos se instalan con fuerza en la cotidianidad de todos aquellos que buscan sentirse bien y optimizar su rendimiento —despertar con energía, mejorar el descanso y ganar vitalidad—. Mientras la demanda aumenta, la oferta se amplía, con desarrollos de mayor calidad y diseño. En ese mercado en expansión, una nueva marca llega para elevar la vara de la calidad: The Wellness Project.

El marco del encuentro fue ideal: un club de playa para practicar y aprender Wakeboard. IGNACIO ARNEDO

Una celebración del bienestar

El marco no podía ser más perfecto. En Native Beach Club, un club social de Wakeboard en Campana, bajo el sol, entre gazebos y sombrillas que recuerdan un parador de playa, The Wellness Project lanzó su línea “The Essentials”.

La entrada en calor, a cargo de Cata Guimarey. IGNACIO ARNEDO

Fundada por Pablo Matera, Iván Bronenberg y Milagros Saguier, la marca nace con una misión clara: elevar el estándar de calidad de la suplementación en Argentina a través de formulaciones limpias, trazables y con un fuerte respaldo científico.

Los invitados recorrieron una distancia aproximada de 6 km para ponerse en movimiento. IGNACIO ARNEDO

El encuentro reunió a atletas y personalidades del mundo del deporte y la salud. La jornada arrancó con una entrada en calor a Cargo de Cata Guimarey, influencer de fitness y creadora de la app Befit, y un running de 6 km a cargo del equipo de Kiwell, una plataforma que reúne a la comunidad del bienestar.

El momento de relax llegó con una clase de yoga a la sombra de los árboles, una sesion de cold plunge (baño de hielo) y una comida con un menú consciente, nutricionalmente balanceado.

El yoga fue una de las experiencias mas concurridas. IGNACIO ARNEDO

El baño de hielo fue fundamental para recuperar la energía. IGNACIO ARNEDO

Luego del brunch, la charla central del evento fue responsabilidad de Zuca Conti, periodista y conductor de ESPN, quien reunió al Dr. Conrado Estol, reconocido neurólogo y especialista en longevidad, con el Puma Tute Moroni para una charla que abordó dos aspectos importantes de la suplementación: el rendimiento deportivo y la importancia del descanso para prevenir enfermedades.

El Puma Tute Moroni, Zuca Conti, de ESPN, y el Dr. Conrado Estol. IGNACIO ARNEDO

La entrevista destacó la importancia de priorizar la pureza y la concentración real de activos en los suplementos. IGNACIO ARNEDO

Con esta entrevista, The Wellness Project logró instalar la conversación acerca del consumo consciente de suplementos y la importancia de priorizar la pureza y la concentración real de activos bajo estándares internacionales de calidad.

La jornada cerró con música en vivo, consolidando el espíritu de comunidad que impulsa el proyecto.

Tres objetivos claros

La línea inicial de la marca, “The Essentials”, incluye tres productos clave: Omega-3 de alta pureza, que apoya la función cerebral, el estado de ánimo y la salud cardiovascular; Vitamina C 1000 mg, que refuerza las defensas naturales y contribuye al bienestar general; y Magnesio Bisglicinato de alta biodisponibilidad, desarrollado bajo estrictos criterios de formulación y control. El Magnesio favorece el descanso profundo y reparador sin generar dependencia.

Omega-3, Vitamina C y Magnesio, los tres productos de la línea "The Essentials", de The Wellness Project.

Así, la marca se posiciona dentro del segmento premium, y apunta a los consumidores que exigen mayor información y respaldo en los productos que incorporan a su rutina diaria.

Con una mirada preventiva y de largo plazo, los suplementos se incorporan como aliados de otros hábitos saludables, como apoyo al entrenamiento regular y parte de un plan de alimentación equilibrada. El objetivo es claro: vivir más y, sobre todo, vivir mejor.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.