Prejuicios y etiquetas: ¿por qué juzgamos a los demás por su apariencia?

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. La frase, atribuida a Albert Einstein, da claras cuentas de lo poderosas –y pegajosas- que pueden llegar a ser las etiquetas al momento de establecer vínculos, e incluso sobre la forma en la que nos miramos a nosotros mismos.

¿Cómo saltar entonces el filtro de las etiquetas y los prejuicios? Fue esa la pregunta alrededor de la cual la periodista y clown Wendy Ramos se dedicó a reflexionar junto a un grupo de jóvenes en el marco del ciclo “Desafíos”, en el que BBVA profundiza sobre temas como “las incertidumbres”, la biodiversidad, la igualdad, las migraciones, el agua, las diferencias, el planeta y también los prejuicios.

“Cuando te sales un poco de la norma, eso ya sirve para que te estampen una etiqueta”, lanzó al inicio de la charla una de las jóvenes, en tanto otro de los chicos comentaba acerca del peso de su condición de inmigrante: “cada vez que entraba en el supermercado con un grupo de amigos, siempre nos terminaba siguiendo alguien de seguridad”.

“¿Por qué estamos tan acostumbrados a hablar del cuerpo de los demás? Sobre los cuerpos de las personas no se opina”. Mara Jiménez, más conocida en las redes como Croquetamente, fue una de las expertas convocadas para pensar la temática. “Saber apreciar la diversidad corporal es algo que se nos ha arrebatado: ya no somos capaces de valorar la belleza en los demás, solo vemos si un cuerpo es normativo o no es normativo –agregó-. Y si queremos una sociedad respetuosa y llena de empatía, entonces tenemos que entender que no sabemos nada de la persona que tenemos delante si solo atendemos a su cuerpo”.

Los testimonios se sucedían y agregaban matices mientras los jóvenes de diferentes países compartían sus inquietudes y experiencias. Una madre adolescente q llegó tarde a buscar a su hijo y percibió que el entorno la enjuiciaba por su juventud. “A veces llegamos al punto de decir ‘voy a ser como la sociedad quiere que sea’, solo para no recibir cierto tipo de comentarios”, marcó enseguida otra de las integrantes.

“Mirar más allá del filtro”

El psicólogo Alberto Soler llamó a pensar de qué manera las etiquetas nos condicionan. Y el filósofo Michael Sandel se preguntó si en ciertos contextos los prejuicios podrían, acaso, llegar a ser “algo defendible”. “Qué bueno sería vivir en un mundo en el que a nadie se le ocurriera prejuzgar a otro”, señaló el escritor y terapeuta Jorge Bucay, mientras la psicóloga Silvia Olmedo reflexionó acerca de los miedos.

Varias “puntas” interesantes surgieron a la hora de imaginar herramientas con las cuales mirar más allá de los prejuicios: tratar de ser conscientes de estas etiquetas, preguntar en vez de juzgar, ponerse en la piel de los otros y hasta directamente “cerrar a veces la boca” fueron algunas de ellas.

“Las nuevas generaciones traen consigo algo bueno y es que cada vez nos hacen más ruido ciertas cosas. Por eso me quedo con seguir intentando cambiar el mundo, que haya menos etiquetas y aprender a mirarnos sin ese filtro”, expresó Ramos al cerrar el encuentro.

“Desafíos” forma parte de “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de BBVA que difunde contenidos inspiradores y hoy suma más de siete millones de suscriptores. El nombre se debe, justamente, a que chicos y chicas tienen la posibilidad de reflexionar sobre los temas que importan a las nuevas generaciones.

Ricardo Darín es quien conduce el ciclo, que tendrá en total diez episodios con la participación de más de cien adolescentes de diferentes países y 50 expertos. Muy pronto se podrá ver el capítulo dedicado al tema migraciones, conducido por Ariel Rot. El proyecto arrancó el 16 de noviembre y se puede seguir a través de este link así como en La Nación Bienestar.

Wendy Ramos junto a un grupo de jóvenes en el plató de "Aprendemos Juntos 2030".

