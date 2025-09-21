Presbicia: Argentina aprueba el primer colirio para mejorar la visión cercana

La presbicia, conocida popularmente como “vista cansada”, es un proceso natural que comienza a manifestarse entre los 40 y 45 años. Se produce porque el cristalino —la lente natural del ojo— pierde elasticidad y el músculo ciliar disminuye su capacidad de contracción. Esto dificulta el enfoque cercano, lo que complica actividades cotidianas como leer un libro, cocinar o utilizar el celular.

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente 1.800 millones de personas viven con esta condición, y se espera que la cifra supere los 2.000 millones hacia 2030.

Una alternativa farmacológica inédita

Hasta ahora, la presbicia solo podía corregirse con anteojos, lentes de contacto multifocales o cirugías refractivas. Nearlea, desarrollado por Laboratorios Elea, se convierte en el primer tratamiento farmacológico aprobado en la Argentina.

Nearlea, único en Argentina.

El colirio contiene Pilocarpina Clorhidrato al 1,25%, un principio activo que contrae el iris y el músculo ciliar, mejorando el enfoque cercano sin afectar la visión lejana. Una sola gota en cada ojo brinda efectos que duran entre 6 y 8 horas.

“Es un proceso universal que impacta en la independencia. Ver bien de cerca es clave para disfrutar lo cotidiano. Este avance abre un camino innovador y seguro”, señala la oftalmóloga Pilar Nano (M.N. 122.454).

Rápido, reversible y seguro

Nearlea ofrece ventajas frente a las soluciones tradicionales:

Es no invasivo y reversible.

Brinda resultados rápidos, perceptibles poco después de la aplicación.

Amplía las opciones terapéuticas disponibles para médicos y pacientes.

“El lanzamiento marca un antes y un después para la oftalmología en la región. Por primera vez, los pacientes cuentan con una alternativa farmacológica eficaz”, destaca la doctora Ana Azara (M.N. 132.279), gerente médica de Laboratorios Elea.

Un hito para la oftalmología local

La aprobación por parte de la ANMAT posiciona a la Argentina en línea con países como Estados Unidos, donde la FDA avaló en 2021 el uso de soluciones similares.

Si bien se trata de una herramienta práctica y segura, los especialistas advierten que su uso debe realizarse siempre bajo indicación y control médico.

Nearlea representa un avance significativo en la salud visual: una solución que devuelve autonomía y calidad de vida a millones de adultos que, tarde o temprano, atraviesan esta etapa natural de la visión.

