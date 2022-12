¿Puede un trozo de cinta ayudarte a dormir?

escuchar

En un video de TikTok, una persona confiesa que le da más energía. Otros tiktokers revelan una mandíbula más afilada; mejora de la piel, el estado de ánimo y la digestión. También están quienes aducen una reducción de la niebla mental, las caries, las enfermedades de las encías y el mal aliento: y un sistema inmunológico fortalecido.

Es que el vendaje bucal, conquistó las redes sociales prometiendo una serie de beneficios. Se trata de un simple truco que consiste en colocar suavemente un trozo de cinta adhesiva (apto para la piel) sobre los labios para mantenerlos cerrados mientras se duerme y fomentar la respiración nasal.

Pero, estas ventajas, ¿están respaldadas por la ciencia? ¿Es seguro tener la boca tapada mientras se duerme? Referentes dan respuesta a los secretos de esta tendencia.

¿Cuáles son los beneficios de la respiración nasal?

Ann Kearney, especialista en voz y deglución de la Universidad de Stanford quien estudió cómo las cintas bucales pueden ayudar a las personas que roncan, dijo que se ven beneficios significativos al respirar por la nariz, tanto de noche como de día.

“La respiración nasal es más eficiente y efectiva que inhalar y exhalar por la boca”, señaló. Y explicó que ello se debe a que de esta manera, humedece y filtra el aire, y activa los pulmones inferiores, lo que le permite a las personas respirar más profundo. A su vez, puede ayudar al cuerpo a relajarse mientras duerme.

“Respirar por la nariz también contribuye a filtrar los alérgenos, los patógenos y el polvo, lo que podría ayudar al cuerpo a defenderse de infecciones y prevenir alergias”, sostuvo la Dra. Marri Horvat, especialista del sueño en la Clínica Cleveland.

El objetivo del vendaje bucal no es sellar los labios, sino recordarle a los músculos que se relajen PHOTOGRAPG_ER

“Al respirar de manera nasal, los tejidos de la nariz producen un gas llamado óxido nítrico que, mientras circula hasta los pulmones y luego a la sangre, hace que se reduzca la presión arterial”, comentó el Dr. Raj Dasgupta, especialista en medicina pulmonar y del sueño de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Este gas, a su vez, puede dilatar lo vasos sanguíneos y potencialmente mejorar el flujo de la sangre.

“Dormir con la boca abierta puede hacer que te despiertes con la boca seca, lo que contribuye a la aparición de caries, la voz ronca y los labios agrietados”, detalló Kearney.

¿Existen beneficios probados del vendaje bucal?

A pesar de su reciente popularidad, las vendas bucales aún no se han estudiado de forma exhaustiva. Algunos ensayos han investigado si son efectivas para aliviar los ronquidos en las personas con patologías de sueño como en el caso de la apnea obstructiva, que ocurre cuando una parte o la totalidad de las vías respiratorias superiores se bloquean mientras se duerme, lo que genera que la respiración se detenga y vuelva a comenzar repetidamente durante toda la noche.

Un estudio realizado a personas con apnea obstructiva del sueño leve, reveló que, entre 20 pacientes que dormían con los labios tapados, 13 roncaban menos cuando tenían la cinta puesto a que cuando no la tenían. En otro estudio, que incluyó a 30 pacientes con apnea obstructiva del sueño leve que tendían a respirar por la boca mientras dormían, los investigadores encontraron que en promedio, roncaban con menos intensidad cuando usaban un parche sobre la boca que cuando no lo usaban.

Los profesionales estiman que las vendas bucales no curarán una afección como la apnea del sueño, pero puede ayudar a mejorar el flujo de aire de una persona y reducir los ronquidos kan_chana - Shutterstock

De todas maneras, “son escasos los estudios que investigaron a fondo los efectos de taparse la boca”, dijo la Dra. Kearney, y agregó: “Sabemos poco acerca de cómo esta práctica podría beneficiar a las personas en general”.

El Dr. Andrew Wellman, especialista en medicina del sueño en el Brigham and Women’s Hospital de Boston que ha estudiado esta práctica, dijo que si bien este hábito no curará una afección como la apnea del sueño, puede ayudar a mejorar el flujo de aire de una persona y reducir los ronquidos, lo que a su vez, puede ayudar a su compañero de cama a tener un sueño más profundo y reparador.

Pero algunos de los argumentos, sobre todo los manifestados por los tiktokers en sus videos, no son del todo certeros. “No hay evidencia de que te levantarás más bello o que tendrás la piel más clara”, dijo James Nestor, periodista y autor de libro “Breath: The New Science of a Lost Art”.

¿Es seguro taparse la boca?

“No todo el mundo es un buen candidato para vendarse la boca”, dijo la Dra. Kearney. Si sos de esas personas con dificultades para respirar por la nariz o incluso escuchás tu propia respiración, lo ideal es que no te tapes la boca. Por el contrario, la especialista sugirió consultar con un otorrinolaringólogo ya que podría tratarse de un problema relacionado con el tabique desviado, alergias, sinusitis o congestión crónica.

“Y si roncás con regularidad o te despertás sintiéndote más cansado, considerá consultar con un especialista del sueño antes de ponerte una cinta bucal”, enfatizó el Dr. Horvat. Una condición como la apnea del sueño puede causar ronquidos y fatiga durante el día, por lo que es importante entender la raíz del problema. “Incluso si no tenés apnea obstructiva del sueño, deberías consultar con un médico antes de intentar vendarte la boca”, dijo el Dr. Dasgupta.

“Pero si te causa intriga y querés probarlo, es fundamental usar la cinta correcta. No se recomienda la cinta adhesiva ni nada que no se pueda quitar con facilidad”, añadió el Sr. Nestor. Sin ir más lejos, “la cinta debe poder desprenderse sin esfuerzo, sin ninguna tensión ni resistencia”, agregó el Sr. Nestor y sugirió el uso de la cinta quirúrgica. El objetivo del vendaje bucal no es sellar los labios, sino recordarle a los músculos que se relajen.

El Sr. Nestor contó que una buena estrategia para ir acostumbrándose a la práctica es usarla durante el día. “Colocá la cinta sobre la boca durante unos diez minutos. Al día siguiente, lo podés aumentar a 20. Después de algunas semanas, tu cuerpo puede aclimatarse a respirar por la nariz y ya podés probar la cinta bucal mientras dormís”, sugirió el Sr. Nestor.

Aunque este hábito no siempre resulta atractivo. En tal caso, el Dr. Dasgupta, recomendó ajustar el estilo de vida. “Fumar tabaco y beber alcohol puede hacer que las personas duerman con la boca abierta al irritar y congestionar las fosas nasales”, estimó y remarcó que reducir su consumo, estimula la respiración nasal y alivia los ronquidos. A su vez. enumeró una serie de elementos alternativos y actividades que también pueden ayudar a hacerle frente a los ronquidos: las tiras nasales, los dilatadores, los ejercicios de garganta y lengua. “Dormir boca arriba también puede hacer que respires por la boca, por lo que cambiar tu posición para dormir puede ser beneficioso”, comentó la Dra. Kearney.

“Igualmente, es poco probable que estas técnicas transformen radicalmente la salud o la calidad del descanso”, coincidieron los expertos consultados. Lo cierto es que la mayoría de los “trucos de salud”, no resolverán tus problemas de la noche a la mañana. “No hay una forma fácil de arreglar el sueño”, afirma Dasgupta.

Por Dani Blum

The New York Times

The New York Times