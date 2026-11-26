Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que la menopausia natural ocurre después de 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que no haya otras causas fisiológicas o patológicas evidentes ni intervenciones clínicas.

Durante la menopausia, los ovarios reducen la producción de estrógeno y progesterona, lo que puede afectar la calidad de vida de algunas mujeres. Para aliviar los síntomas, existen opciones como la terapia hormonal, medicamentos específicos y cambios en la alimentación.

Los síntomas de la menopausia pueden variar en cada mujer y durar cinco años o más.

Estos síntomas incluyen cambios en la regularidad de los períodos menstruales, sudores nocturnos, enrojecimiento de la piel, insomnio, sofocos, dolores de cabeza, entre otros.

Los síntomas de la menopausia pueden variar en cada mujer y durar cinco años o más Shutterstock - Shutterstock

A largo plazo, pueden surgir problemas de salud como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta y aumento del colesterol.

En cuanto a la alimentación durante esta etapa, la nutricionista Juliana Muñoz sugiere incluir alimentos ricos en fibra, grasas saludables, y consumir menos calorías para controlar el aumento de peso. También se recomienda el consumo de soja y otros alimentos ricos en fitoestrógenos, así como mantener una buena hidratación y asegurarse de obtener suficiente calcio y vitamina D para mantener la salud ósea.

Además de los cambios en la dieta, se sugieren algunas medidas de estilo de vida para reducir los síntomas de la menopausia, como hacer ejercicio, practicar técnicas de respiración, evitar el consumo de cafeína, alcohol y alimentos muy condimentados, y practicar yoga o meditación.

Además de la alimentación saludable, también se aconseja la práctica regular de ejercicio físico Shutterstock

En resumen, una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables pueden ayudar a reducir los síntomas de la menopausia y promover una transición más suave a esta etapa de la vida.