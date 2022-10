Qué hay detrás del jugo que limpia el organismo

Las redes sociales están dando qué hablar con la circulación sin cesar de un challengue que surgió hace no más de tres años y que no para de sumar adeptos que se desafían entre sí. Se trata del jugo de zanahoria, una bebida baja en calorías y de rápida preparación que invita a desintoxicar el cuerpo, es decir, a limpiar el organismo. Conocido como el método “5x5″, el objetivo es tomarlo cinco veces al día durante cinco días consecutivos.

Y tal fue su furor, que las celebridades no tardaron en sumarse y fanatizarse con este hábito halagando una supuesta magia e infinitud de beneficios. Entre ellos se encuentran el reconocido actor de cine Ashton Kutcher, Madonna y Gwyneth Paltrow.

Pero, ¿a qué se llama hacer détox? Según Mariana Paez, nutricionista de Tu Grupo Saludable, esta práctica equivale a limpiar el cuerpo a partir de realizar cambios en la alimentación. “Cuando estamos frente a una persona que tiene ciertas dificultades, como por ejemplo, si es muy apegada a las harinas, a los dulces o a los ultraprocesados, se les plantea hacer una detoxificación para eliminar ese alimento puntual y reestablecer el organismo de aquel nutriente y así resetearse”, señala Paez.

Ahora bien, la zanahoria es un vegetal de poco valor calórico, que contiene aproximadamente 41 calorías y que pesa alrededor de 100 gramos. “Está compuesto principalmente por hidratos de carbono, un pequeño contenido de proteínas y casi nada de grasas. También aporta fibra y vitaminas del complejo A y C y en menor medida B y K. En cuanto a los minerales, predomina el potasio, el magnesio, el calcio, el zinc, el fósforo y el hierro”, comenta la especialista.

Este alimento surgió en Irán, país que actualmente continúa siendo el epicentro de producción, y fue recién en el siglo XIII que se la introdujo en el viejo continente. No obstante, su color naranja apareció en el siglo XVI en los Países Bajos, gracias a que un equipo de agricultores quiso homenajear a la casa real, por lo que las intervino para darles ese tono. Su éxito fue tal, que su circulación no paró de crecer.

El principio de todo

Esta moda surgió de la mano del médico venezolano Ludwig Johnson, quien a través de Instagram –donde suma un total de 760.000 seguidores- y TikTok –donde juntó dos millones- difunde esta técnica argumentando que, mediante la ingesta de alimentos naturales, el cuerpo se sana de todo tipo de enfermedades y se lo protege del desarrollo de futuras patologías. En pos de ello, y con el fin de difundir un estilo de vida saludable y consciente, invita a sus seguidores a desafiarse mediante el consumo del jugo de zanahoria y a compartir sus experiencias en las mismas redes. Según un comunicado de este gurú en su sitio web: “Los medicamentos no atacan las causas de nuestros problemas crónicos de salud, atacan solo las consecuencias”. Por ello, plantea llevar a cabo una alimentación consciente argumentando que de esta manera, el organismo estará protegido y fuerte.

"La zanahoria es un alimento atractivo y fácil de conseguir", Mariana Paez, nutricionista de Tu Grupo Saludable Shutterstock

Entre sus efectos prometedores, Johnson destaca que, regula el azúcar en sangre, protege el aparato cardiorrespiratorio, desinflama las células, mejora la consistencia del pelo, fortalece el sistema inmune, mejora la calidad de la piel, y que actúa como energizante. Incluso, según Organización Mundial de la Salud (OMS), la zanahoria es uno de los alimentos con mayor cantidad de propiedades anticancerígenas debido a sus elevados niveles de carotenoides.

Sin embargo, no existe ningún tipo de aval científico ni estudios que comprueben todos estos dichos y ventajas. En este sentido, Paez comenta que son muchos los motivos por los que se sugiere ingerir las frutas y verduras en su formato original. “Existe una cuestión fisiológica que se da únicamente en el proceso de la masticación. A partir de ahí, el cerebro recibe señales nerviosas que le va permitir a la persona obtener la sensación de saciedad, a diferencia de cuando solo se bebe, que esto no ocurre. Por otro lado, al hacer un jugo, el alimento se rompe, por ende, no se absorberán el total de sus componentes”, detalla la nutricionista.

Cuando se realiza un jugo, la fruta o verdura se rompe y la absorción de sus componentes es menor a cuando se la ingiere en su formato original Shutterstock

Entonces, ¿qué se esconde detrás del jugo de zanahoria? ¿Es realmente efectivo? Para Paez, la cuestión pasa por ser un alimento atractivo para las personas, donde además de tratarse de una verdura popular, “no tiene casi valor calórico”. Con respecto a la idea de que su consumo sea en formato de jugo, la especialista remarca que, de esta manera, lo hace mucho más llamativo y tentador. “No es en vano haber elegido un alimento que a la gente le parece agradable consumir y que se lo asocie al hecho de generar pigmentación, mejoras en la piel y la prevención de enfermedades”, agrega Paez. La especialista sostiene que al tratarse de un proceso de cinco días, “tiene un principio y un fin y como es algo corto e intenso es más factible realizarlo con éxito”.

No obstante, basar la alimentación únicamente en el consumo del jugo, puede como no, aportar beneficios para salud. “Lo importante es transmitir la idea de una alimentación equilibrada, de entender que cada persona es un mundo distinto y que sus necesidades varían con respecto a los demás”, añade la nutricionista. Sin duda, consumir como único alimento un jugo, altera los hábitos de alimentación saludable e impide que las personas se alimenten de manera correcta

Por otro lado, “cuando se restringen determinados productos, pueden desencadenarse dos cosas: que al terminar el proceso de détox la persona se atraque con el alimento que dejó o bien, que se vuelva intolerante”. Por ello, insiste en que es fundamental elegir los alimentos a consciencia y llevar adelante una ingesta variada y equilibrada.